وعلا صوت الحق

يلاحظ القاصي والداني أن هناك موجة توعية بمخاطر التطرف، وذاك التدين الذي يختصر الدين والارتباط به وبحق دخول الجنة الى فئة بذاتها من دون الآخرين وفق فكرهم الذي حوّل كل ادوات التعريف فيه الى القتل والتمثيل بالجثث والاغتصاب والسبي.

في رمضان الحالي اتضحت خريطة الإعلام، وخاصة السعودي انها بالاتجاه الصحيح.. وبدت قنوات سعودية متناغمة في رسائلها التوعوية التي تحث على التسامح والتحاب ورفض كل ما يلصق الى الدين الاسلامي من خرافات لم نعرفها الا على يد فئات دموية لا تبحث الا ان ما يشبع غرائزها.

وبدت هذه الحملة الكبيرة والشاملة من خلال البرامج القصيرة مثل قمرة والصدمة واخرى تعرض قبل او بعد فترة الافطار مباشرة.. والمسلسلات مثل «سلفي 2» التي تتحدث بلغة واضحة وجهورة في محاولة لكسر الجرة التي حصر فيها الفكر الاسلامي غير الصحيح بكل ما اصابه من ملوثات طائفية وعنصرية انتشرت بالخفاء، ومن دون ان يشعر بها المجتمع الا بعد ان استفحلت وانتشرت.. فعفَّن هذا الفكر المريض المجتمعات التي بدأت تموت انسانيا.

ولان لغة العقل والانسانية وحب الآخرين والتسامح والاخاء والوسطية والتحلل من الطائفية والمذهبية هي اللغة الصحيحة، وهي لغة التعايش السلمي ولغة الارتقاء والتقدم في كل مجالات الحياة.. فهي تكون بالعلن وامام الجميع وعبر كل وسائل الاتصال بالجمهور كلها وبشكل مباشر جدا.. عكس لغة التخريب والدمار التي اجتاحت العالم باسم الاسلام.. فقد كانت تنتشر في الخفاء والسرية، حتى وصل الامر في بعض الاحيان الى الانكار اذا ما اثير الموضوع لسبب او لآخر.

رائع جدا ما تقوم شبكة «ام بي سي» في برامجها الرمضانية، مع رجاء ان يستمر هذا النفس متواصلاً، وبتنسيق مع كل المحطات الفضائية الخليجية لتترابط اطراف الشبكة من كل جهة، فتنقض وتحاصر أمراض الطائفية والعنصرية والمذهبية التي كادت تأكل كل ما بُني بالمحبة والتسامح، والبعد عن الطائفية بكل اشكالها في مجتمعاتنا خلال فترة الخمسينات والستينات، والسبعينات.

يا حبذا لو قامت الجهة المسؤولة بمجلس التعاون الخليجي بفرض وجوب التنسيق لتوحيد الجهود الخليجية فنيا وثقافيا، لتتجمع الاصابع كلها بكف واحد يوجه لطمة قوية وقاسية الى وجه الطائفية والعنصرية المريضتين، ويبعده عن ارضنا ولينهي تواجده بيننا؛ لانه اقبح من ان يطل علينا كل يوم.. بقبح اكثر من اليوم الذي قبله.

ما احوجنا اليوم الى عودة الحب والتسامح والاخاء بيننا كلنا بغض النظر عما ينتهي اليه اسمنا او ديننا او طائفتنا او مذهبنا.. فهذه الكلمات يجب ان تُمحى بالكامل من كل وثائقنا الرسمية، بدءا من الجواز، وانتهاء برخصة القيادة.

*نقلاً عن "القبس" الكويتية