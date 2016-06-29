دفاع عن دولة مصر

خلال الفترة من ١٨٠٥ وحتى ٢٠١١ تشكلت الدولة المصرية الحديثة ثلاث مرات:

الأولى من ١٨٠٥ وحتى ١٩٢٢ وفيها استقلت مصر نسبيا بأن دانت الولاية فيها لأسرة محمد على من قبل الإمبراطورية العثمانية، وفيها استقرت حدود الدولة (اتفاقية ١٩٠٦)، وعرفت مصر بدايات المؤسسات الحديثة من برلمان (١٨٦٦) ونظام قضائي، ونظام تعليمى حديث، مع نظم مالية واتصالية. ببساطة وضعت البذور الأولى للدولة كما نعرفها الآن من سلطات متميزة عن بعضها البعض، ونطاق جغرافى أو أرض معروفة، وشعب بات يعرف أنواعا من الاقتصاد الحديث، وفيه مجتمع بات يعرف تاريخه وهويته الممتدة عبر آلاف السنين.

والثانية (١٩٢٢-ـ ١٩٥٢) أصبحت مصر مملكة متكاملة الأركان، ولها دستور فى معظمه ليبرالى برلمانى فى الشكل على الأقل حتى ولو كانت سلطة الملك فيه ذات طبيعة تنفيذية؛ وفى كل الأحوال فإن تحديث الدولة انطلق قدما فصار التمييز بين السلطات أكثر وضوحا، وتنوع الاقتصاد المصري، ومع دخول مصر فى عصبة الأمم عام ١٩٣٦ صارت دولة متكاملة الأركان.

الثالثة (١٩٥٢ـ ٢٠١١) صارت فيها مصر جمهورية بعد الإطاحة بالنظام الملكي، واتخذت نظاما سياسيا للحزب الواحد الذى كانت سياساته مرتبطة بشخص واحد، وفى كل الأحوال تعقدت طبيعة الدولة وصارت أكثر مركزية، ولكنها فى كل الأحوال صارت دولة راسخة نجحت فى البقاء والاستمرار رغم ما تعرضت له من هزة عميقة مع الإطاحة بالسلطة السياسية فى ثورة يناير ٢٠١١.

المسار العام للدولة المصرية الحديثة يشهد بأنها حققت إنجازا فيما يتعلق بقيام الدولة وصمودها فى مواجهة تحديات خارجية فتخلصت من السلطة العثمانية، وحققت جلاء المستعمر الإنجليزى مرتين، ونجحت فى تحقيق الجلاء من الاحتلال الإسرائيلى مرتين. ما لا يقل أهمية أن الدولة نجحت فيما هو معروف من وظائف هامة: الحماية والأمن، وتكوين الهوية، وتعبئة الموارد البشرية والمادية للدولة فى نظم عرفت تعدد الأحزاب والحزب الواحد وأشكالا كثيرة بينهما ذات طبيعة مركزية فى أغلب الأحوال، والوصول إلى كل مناطق الدولة وفرض السيادة والإدارة عليها. أصبحت الدولة المصرية من القوة بحيث أنها تحملت صدمات الثورات وعدم الاستقرار المتعاقبة، ورغم هذه الدرجة من الصمود والقدرة على مواجهة تحديات مختلفة فى طليعتها الهجمات المسلحة من الإرهابيين، فإن هناك العديد من الشروخ التى يصعب تجاهلها؛ وربما كانت المعضلة الكبرى أن الوعى بها والانتباه إليها ليس بما فيه الكفاية. أولها أن نوعية الحياة بالنسبة للمصريين تراجعت خلال السنوات الخمس الأخيرة؛ ويظهر ذلك بقوة فيما يتعلق بمستويات الفقر والتعليم، فزادت نسبة الفقراء إلى عموم السكان، ومعها زادت نسبة الأمية فى الشعب؛ بعد أن كان كلاهما يتناقص حتى مطلع الألفية. ورغم الزيادة الملحوظة فى العمران، وارتفاع ملحوظ فى العمر المتوقع عند الميلاد؛ إلا أن الانقسام داخل المجتمع المصرى زادت حدته خلال الفترة الأخيرة. ولم يكن ذلك ظاهرا فى العشوائيات وحدها، وإنما أصبح أكثر ظهورا فى التكالب على الهجرة إلى الخارج، وبعضها شرعي، ولكن قدرا غير قليل منها غير شرعي، وينتهى كثيرا إلى الموت فى البحر.

وثانيها أن قدرة الدولة والمجتمع على النمو أصبحت أقل مما كانت عليه فى السابق رغم الجهود الكبيرة التى بذلت خلال العامين الماضيين، والمشروعات العملاقة التى تغير من الجغرافيا المصرية. ولكن هذه الجهود من ناحية لا تزال أقل مما تتطلبه الزيادة السكانية ومحاربة الفقر والأمية والعشوائيات من ناحية، وتحقيق نمو اقتصادى متسارع من ناحية أخري. المسألة ببساطة هى أن التنمية المصرية تعرضت لحالة من الانكسار فبعد أن كانت تسير فى اتجاه متصاعد خلال العقد الأول من القرن الحالى حتى وصلت إلى ٧.٢٪ فى العام المالى ٢٠٠٧/٢٠٠٨ فإنها أخذت فى التدهور. وكان الارتفاع فى معدل النمو انعكاسا لارتفاع معدلات الاستثمار المحلى والأجنبي، وارتفاع معدلات النمو فى القطاعات الإنتاجية المختلفة من زراعة وصناعة وتشييد وخدمات والسياحة خاصة. ورغم أن مصر تأثرت سلبيا بالأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، إلا أن عام ٢٠١٠ شهد بدايات لتعافى الاقتصاد مرة أخرى حتى أن معدل النمو فى الربع الأخير من العام السابق للثورة الأولى وصل إلى ٥.٤٪ وهى نسبة لم يقدر للاقتصاد المصرى أن يعود لها حتى الآن. فخلال الربع الأول بعد الثورة الأولى انخفض الاقتصاد المصرى سلبيا بأكثر من ٤٪، واستمر النمو سلبيا طوال العام ٢٠١١، وعندما بدأ فى الارتفاع مرة أخرى مع عامى ٢٠١٢و ٢٠١٣ فإنه كان أقل من الزيادة فى عدد السكان حتى كان العامان ٢٠١٤/٢٠١٥ و ٢٠١٥/٢٠١٦ فإن معدل النمو استقر عند ٤.٥٪ أى كما كان فى عام ٢٠٠٣/٢٠٠٤.

وثالثها أن أسبابا كثيرة كانت وراء ما سبق، ولكن سببا بارزا منها أن القطاع الخاص المصرى توقف تقريبا عن النمو؛ والأرجح أنه يعيش حالة من التوقف عن الاستثمار سواء بإضافة استثمارات جديدة فى الصناعة والزراعة والخدمات أو بتطوير استثمارات قائمة أو حتى الحفاظ على الإنتاجية القائمة بسبب أزمة الطاقة ومعها أزمة العملة الأجنبية. فالثابت أن نصيب القطاع الخاص المصرى من الناتج المحلى الإجمالى كان قد وصل إلى ٦٢٪ من الناتج المحلى الإجمالي، وهذه النسبة لم تتزايد فقط ولكنها آخذة فى الضمور.

ورابعها رغم جهود الرئيس السيسى فإن التعصب الدينى يظهر فى حالات فاجعة، والانسجام ما بين سلطات الدولة الثلاث ـ التنفيذية والتشريعية والقضائية ـ لا يسير فى اتجاه إنجاز الأهداف التى حددتها الدولة لنفسها، وهذه ليست قضية أولى الأمر وحدهم، ولكن كل القوى فى الساحة السياسية. والدفاع عن الدولة المصرية سوف يظل دائما متصلا بالتنبيه والنصيحة.

*نقلاً عن "الأهرام" المصرية