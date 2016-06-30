الهوة تتسع بين ترامب وكلينتون

لا يزال النقاش الحاد الذي فجره استفتاء بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي، وما هو تأثيره على السباق الرئاسي الأميركي، مستمرا ومرشحا للاستمرار لوقت طويل، بين من يقول إن الذين فازوا باستفتاء بريطانيا لهم نظراؤهم في الولايات المتحدة وهم وراء حصول دونالد ترامب على ترشيح الحزب الجمهوري، ومن يقول إن هناك فوارق كبيرة بين طبيعة المجتمع الأميركي ونظامه السياسي من جهة، والمجتمع البريطاني ونظامه من جهة أخرى، ووجود شرائح وفئات اجتماعية وإثنية في الولايات المتحدة من مصلحتها التوحد لمنع ترامب من الوصول الى البيت الأبيض. ويبدو أن مثل هذه القوى الاجتماعية إما غير موجودة في بريطانيا، أو إنها لم تكن معبأة بالشكل المناسب.

وقبل 3 أسابيع من انعقاد مؤتمري الحزبين للتصويت رسميا على مرشح كل حزب، فرضت التفجيرات الانتحارية في مطار اسطنبول من جديد التحديات الأمنية على السباق، وأبرزت مرة أخرى أسلوب المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون المتأني والسياسي والبعيد المدى، مقابل أسلوب ترامب المتسرع بتوجيه الاتهامات أو إطلاق الأحكام قبل توفر المعلومات (مثل اتهام داعش، بتفجير الطائرة المصرية فوق المتوسط قبل أسابيع) أوالداعي للضربات العقابية السريعة، واستئناف أساليب التعذيب غير القانونية مثل وسيلة الإيهام بإغراق السجين .

معظم استطلاعات الرأي التي يتم أجراؤها على المستوى الوطني تضع كلينتون في مركز متفوق على ترامب بنقاط تتراوح بين 2 % و14%. ولكن الاستطلاعات الوطنية، وخاصة في هذا الوقت المبكر نسبيا لاتعطينا صورة ثابتة لاتجاهات الناخبين، بعكس الاستطلاعات التي تجري على مستوى الولايات، وخاصة تلك التي تعتبر "ساحات معارك" أو ولايات محورية، من الصعب القول مسبقا ما إذا كانت ستصوت للمرشح الجمهوري أم الديموقراطي. وأظهر استطلاع نظمته مؤسسة Ballotpedia في 7 ولايات محورية ان كلينتون متفوقة على ترامب بنسب تتراوح بين 4 % في ولاية آيوا و17 % في متشغن. الاستطلاع يبين أن كلينتون سوف تفوز في ولايتي فلوريدا وبنسلفانيا الغنيتين بالأصوات في المجمع الانتخابي.

ويواجه كل من كلينتون وترامب عددا من التحديات الفريدة التي يفترض أن تعالج قبل بدء الشوط الأخير في السباق في الخريف. وكانت حملة كلينتون تتحرك في ظل تحقيقين، الأول في الكونغرس للنظر في دور ومسؤولية كلينتون عندما كانت وزيرة للخارجية حين اغتيال السفير الأميركي في ليبيا كريستوفر ستيفن في 2012، وهذا امتحان اجتازته كلينتون قبل أيام، عندما لم يظهر التقرير من خلال 800 صفحة أنها تقاعست في مهامها أو أنها كانت ضالعة في قرارات خاطئة. ولكن التحقيق الثاني لا يزال معلقا كالسيف فوق رأس كلينتون، وهو التحقيق الذي يشرف عليه مكتب التحقيقات الفدرالي (الاف بي آي) والذي ينظر في الظروف التي دفعت بكلينتون لكي تحتفظ لنفسها بجهاز خاص في منزلها لخدمة حسابها الإلكتروني ورسائلها، وما إذا كان الجهاز قد استخدم في الاتصالات الرسمية، وعرّض أسرار الدولة للكشف، أم أنه كان فقط حسابا خاصا بها كما ادعت. وحتى الآن لا نعرف في أي وقت سوف ينتهي هذا التحقيق، والأمر الأهم ما إذا كان سيؤدي الى توجيه التهم القضائية لأي من مساعدي كلينتون، أو حتى ضد كلينتون نفسها.

ولكن في المقابل يواجه ترامب تحديات ومشاكل غير معهودة في الحملات الانتخابية معظمها من صنعه. وحتى هذا الوقت المتأخر لم ينجز ترامب بعد عملية تشكيل حملة انتخابية مدعومة بكوادر بشرية تتمتع بالخبرة، ومدعومة بميزانية مالية كبيرة تجعلها قادرة على تعبئة القاعدة الانتخابية وخاصة في الولايات المحورية الكبيرة. حملة ترامب لا تزال محدودة للغاية، وكأنها لا تزال في مرحلة الانتخابات الحزبية الأولية، وليس حملة وطنية شاملة تتطلب تنسيقا متطورا بين مختلف أجنحتها المالية والتنظيمية والدعائية والتعبوية وغيرها. والمقارنة بين حملتي كلينتون وترامب تبين عمق الهوة بين الحزبين، والتفوق الهام لحملة كلينتون، التي جمعت مبالغ مالية كبيرة، بدأت بإنفاق الملايين منها لتمويل الدعايات التلفزيونية ضد ترامب.

ولا تزال أبرز مشاكل ترامب هي مع حزبه وقياداته. ولا يزال ترامب يواجه تمردا في أوساط حزبه، تقوده مجموعة من السياسيين والديبلوماسيين المتقاعدين، ويقف ورائها عدد أكبر من المثقفين والكتاب والمحللين المحافظين، الذين يحتاجهم مرشح الحزب ليقود حملته السياسية والاقتصادية والايديولوجية. وفي الاسابيع القليلة الماضية اعلنت شخصيات جمهورية مرموقة رفضها لترامب واعلانها عن تأييدها لكلينتون، ومن بينهم برينت سكوكروفت مستشار الامن القومي الاسبق للرئيس جورج بوش الاب، وهنري بولسون وزير الخزينة في ولاية بوش الابن، وريتشارد ارميتاج نائب وزير الخارجية الاسبق كولن باول. وقال مصدر مطلع "للعربية" ان حملة كلينتون على اتصال مع الوزير الاسبق باول لاقناعه بالانضمام اليها. اللافت هو انه لم يتم حتى الان الاعلان عن الشخصيات الجمهورية الهامة التي سوف تتحدث في مؤتمر الحزب القريب، لا بل إن عددا كبيرا من هذه الشخصيات قالوا إنهم لن يشاركوا في المؤتمر، وهذا أمر غير معهود، حيث يتسابق عادة قادة الحزب لمخاطبة ملايين الأميركيين من هذا المنبر الهام.

ولكن على الرغم من كل مشاكله، لا يزال ترامب يشكل تحديا هاما لكلينتون ويتفوق عليها في بعض المجالات الضيقة ولكن الهامة، ومنها ن أكثرية من الأميركيين ترى أنه مؤهل أكثر من كلينتون لقيادة المعركة ضد تنظيم داعش أو الدفاع بشكل عام عن مصالح البلاد في العالم. مثل هذا الانطباع لا يمكن إلا أن يتجذر أكثر في أعقاب استفتاء بريطانيا لأن الذين يقفون وراءه يشاركون أنصار ترامب في رفضه لنتائج العولمة التي خلفت وراءها الخاسرين والضحايا الذين رأوا وظائفهم تذهب إلى المكسيك أو تبحر باتجاه الهند والصين. وهناك تخوف في أوساط حملة كلينتون، وفقا لما قاله مصدر مقرب منها، من أن حدوث عمل إرهابي في الأشهر المقبلة تنظمه أو توحي به داعش موجه ضد مطار هام على سبيل المثال، وفقا لأسلوب الهجمات ضد مطارات مثل بروكسل واسطنبول، فإنه سيكون لذلك وقع هائل في البلاد، ويعزز من جاذبية طروحات ترامب الطنانة ضد الإرهاب .

المصدر ذاته قال "للعربية" إن كلينتون تدرك ذلك، وطلبت من حملتها التحضير لمثل هذا الاحتمال، حيث يتم الآن صياغة المواقف والمقترحات لكي تستخدمها كلينتون في خطبها ومقابلاتها وخلال عملية التحضير للمناظرات بينها وبين ترامب، والتي ستكون برأي حملة كلينتون امتحانا جديا وربما خطيرا لقدرات ترامب السياسية والاقتصادية ومعرفته الضحلة بهذه القضايا، مقابل إطلاع المرشحة الديموقراطية الواسع على هذه القضايا المعقدة، والتي تناقشها وتدرسها كلينتون منذ ربع قرن.