تحية للسيدة اليهودية ربيكا!

أود ان اوجه تحية خاصة إلى السيدة اليهودية ربيكا فولكهرسون المدير التنفيذى لمنظمة صوت إسرائيل التى تنشط منذ عدة سنوات فى دعوة المجتمع الدولى إلى اتخاذ موقف حاسم من إسرائيل، يصل إلى حد فرض العقوبات لوقف عدوانها الهمجى المستمر على الفلسطينيين فى الضفة وقطاع غزة، الذى سقط فيه اكثرمن1200 شهيد فلسطينى فى حملة الرصاص المصهور قبل ثلاثة أعوام، وأدى إلى تشريد عشرات الآلاف من الاسر التى تم تدمير منازلها، فضلا عن آلاف الحالات التى تعانى فى الضفة الغربية من عذابات الحواجز ونقاط التفتيش ومداهمات الدور وهدم المنازل وقتل الشباب. نجحت السيدة ربيكا فى الحصول على دعم عدد من مؤسسات المجتمع المدنى الاوروبى التى تدعو الآن إلى مقاطعة أى انتاج إسرائيلى يتم فى ارض الضفة او المستوطنات، ووقف كل صور التعاون بين جامعات إسرائيل وعشرات الجامعات الاوروبية، كما نجحت ربيكا فى دعوة الاوروبيين إلى الامتناع عن شراء اية منتجات إسرائيل يتم تصنيعها فى اى من مدن الضفة، وبذلت جهدا ضخما فى تحريض الكنائس الكبيرة فى العواصم الاوروبية على مقاطعة الشركات الاسرائيلية، واقناع كبار الفنانين والموسيقيين والرسامين بعدم الذهاب إلى إسرائيل احتجاجا على سلوكها العدواني، كما ان ثلث الامريكيين يحبذون ان تتخذ الامم المتحدة عقوبات رادعة ضد إسرائيل لان إسرائيل لن تغير مواقفها من الصراع الفلسطينى الاسرائيلى إلا تحت ضغوط دولية كثيفة تهدد مصالحها وتجارتها الدولية وتفضح اساليب عدوانها على الشعب الفلسطيني، ويكاد يكون دافع ربيكا الوحيد لسلوك هذا الطريق الصعب رغبتها فى انقاذ القيم اليهودية كديانة سماوية من جرائم الاحتلال الاسرائلى وانقاذ إسرائيل من نفسها. واظن ان من واجب منظمات المجتمع المدنى العربى خاصة المؤسسات السياسية والثقافية ان تدعم جهود السيدة ربيكا وتشد على يديها وتشجعها على مواصلة نضالها كى يزداد يقينها بان العرب لايريدون سوى سلام عادل يضمن للفلسطينيين دولة منزوعة السلاح تتعايش فى امن وسلام إلى جوار إسرائيل.

* نقلا عن "الأهرام"