معنى ليلة القدر

يرى بعض العلماء أن معنى القدر الذى أضيف إليه الليلة هو التعظيم, كقول الله سبحانه وتعالي (وماقدروا الله حق قدره)
فهى ذات قدر وتعظيم لما نزل فيها من القرآن الكريم.. أو أن العظمة والقدر لما يحدث فيها من نزول الملائكة, وأيضا لما ينزل فى هذه الليلة من رحمات الله تعالى وبركاته وغفرانه وفيوضاته, أو أن الذى يحييها يصبح ذا قدر وشرف, ومنزلة كريمة.
والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم: «من صام رمضان إيمانا» أى تصديقا بوعد الله تعالى بالثواب, فقد وعد رب العزة بثواب الصائمين وتكفل به, كما جاء فى الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فهو لى وأنا أجزى به واحتسابا أى طلبا لوجه الله سبحانه وتعالى وثوابه وطلبا للأجر لا لشيء آخر من رياء أو نحوه. والاحتساب من الحسب كالاعتداد من العدد, وإنما قيل لمن ينوى بعمله وجه الله: احتسبه, لأن له حينئذ أن يعتد عمله, فجعل فى حال مباشرة الفعل كأنه معتد به.
وفى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: غفر له ما تقدم من ذنبه ما يفيد الإطلاق فيشمل الصغائر والكبائر. والمعروف أنه يختص بالصغائر, وأما الكبائر فلا تغفر إلا بالتوبة النصوح بشروطها وهي: الندم على ما فات, والعزم على عدم العودة والإقلاع عن الذنب, ورد الحقوق لأصحابها. وفى بيان الرسول صلى الله عليه وسلم لجزاء الصائم بغفران الله له ما تقدم من ذنبه, قيد هذا الجزاء بأن صيامه «إيمانا واحتسابا», لينفى عن ساحة الصائم الرياء وحب الظهور وغير ذلك من الدواعى التى تقلل ثواب العبادة, بل أحيانا تحبطها, وليكون الصائم مخلصا فى عبادته, وصادقا فيها, ومقبلا بها على ربه سبحانه وتعالى قاصدا بها وجه الله تعالى وحده لا شريك له كما قال الله تعالي: (فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا).
وهذا الجزاء أيضا, وهو غفران الذنوب, يكون لمن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا ويكون قيام ليلة القدر بأداء صلاة القيام فيها, وهى صلاة التراويح, وبقراءة القرآن والتهجد والذكر والدعاء. ولما كانت ليلة القدر غير محددة ولامعينة بل هى فى العشر الأواخر من شهر رمضان, وفى الوتر من العشر الأواخر, ويتناول الغفران الذنوب الصغيرة, وقال الإمام النووي: المعروف أنه يختص بالصغائر, وبه جزم إمام الحرمين. ويجوز أن يخفف من الكبائر إذا لم يصادف صغيرة، وعند الإمام النسائي (ما تقدم من ذنبه وما تأخر), ولكن كيف تغفر الذنوب المتأخرة التى لم تفعل بعد؟ والجواب على هذا هو كما روى فى شأن أهل بدر: (اعملوا ما شئتم فقد غفر لكم). ومحصل الجواب إنه قيل: إنه كناية عن حفظهم من الكبائر فلاتقع, وقيل معناه: أن ذنوبهم تقع مغفورة.
وهل يحصل الثواب المترتب على ليلة القدر لمن أقامها, أو يتوقف ذلك على كشفها له ؟ جماعة من العلماء منهم الطبرى وغيره يقولون: إن الثواب المترتب على ليلة القدر يحصل لمن اتفق له قيامها بالعبادة, وإن لم يظهر له شيء, ولا يتوقف الفضل الحاصل له على كشفها أو ظهور شيء من العلامات.
*نقلا عن "الأهرام"