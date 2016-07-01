العظمى في المستعمرات.. العظيمة بالديمقراطيات

من المعقول أن يعيش العالم أجمع صدمة الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي الحلم الذي لم يحقق الوحدة المرجوة بعد، أي لم يتحول إلى الولايات المتحدة الأوروبية وهو الهدف النهائي للاتحاد الذي لا ينبغي الاستهانة به رغم خروج واسطة العقد منه.

كاميرون وفى والشعب اصطفى بالحرية وتحديد المصير في المرحلة الجديدة من عمر بريطانيا الطويل، في السياسة وحكم العالم أيام الخوالي إذ لا تغيب عنها الشمس، حتى اكتفت بعد الخروج بالمحافظة على قمرها قبل أن يطمس نوره في الشمس الأوروبية الساطعة.

وما ليس من المنطق ألا ينتبه البعض إلى أن هذا المشروع مطروح منذ ساعة الانتماء إلى هذا الكيان الوحدوي النوعي على مستوى العالم المتقدم ولكنه بعيد عن مطالب «اليوتوبيا» السياسية لأن في ثناياه أيضاً مشكلات، إلا أنها لم تهدّ في أصل الكيان، ومازال الحديث بعيداً عن حدوث انهيار سريع للاتحاد، وهو الذي أنقذ بعض أعضائه كاليونان وغيرها من شر الأزمة الاقتصادية العالمية.

ونعود قليلاً إلى حديث الذاكرة عندما كنا في صفوف الدراسة ببريطانيا في أوائل التسعينيات، عقد مؤتمر ضخم لجرد الحساب البريطاني أمام الشعب الذي يعتبر هو الفصل في الأمور وليس الفاصلة وهو من دفع للخروج.. أوروبا كلها احترمت هذا الحكم الديمقراطي الذي يمتعض منه البعض، وخاصة في العالم العربي الذي «كفر» بالديمقراطيات بعد أن قدمت على طبق «الربيع العربي» المخادع.

في ذلك المؤتمر كانت بريطانيا أمينة مع نفسها وتركت لكل المشاركين أن يدلوا بدلوهم حتى إن كان البعض من أقصى اليمين المتطرف الذي حُمّل مسؤولية الخروج اليوم.

سادت هذا المؤتمر ثلاث تيارات واضحة لمستقبل بريطانيا، فهناك من رأى أن بريطانيا تعيش أزهى فترات حياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وقد أكد أصحاب هذه النظرة رؤيتهم وفق الأدلة والبراهين الساطعة لتقوية وجهة نظرهم، وخلاصة ما ذهب إليه هؤلاء أن كلمة بريطانيا في العالم مازالت نافذة على المستوى الأوروبي وخارجه.

أما أصحاب التيار الآخر فكانوا يوردون ما لبريطانيا وما عليها بكل وضوح، وذكروا من ذلك بأنها متخلفة عن أميركا بنصف قرن بسبب عدم قبولها المشاركة في الكابل الخاص بشبكة الإنترنت الذي رأت بريطانيا أنه ذو تكلفة اقتصادية عالية، وهو ما يثار اليوم بأن مبلغ تسعة مليارات جنيه إسترليني أتعب كاهل بريطانيا طوال فترة وجودها في الاتحاد دون أن تحصل في المقابل على ما يعوض هذا الدفع الملزم لعقود.

أما التيار الأخير فكان متشائماً إلى أقصى درجات الطرح بحيث رأى أن مصير بريطانيا هو تحولها إلى جزيرة مثل هونج كونج أو سنغافورة معزولة عن العالم، حتى تتقلص وتختفي من الخريطة السياسية للعالم! وإن لم تصل الحالة البريطانية حتى بعد خروجها إلى ما طرح في ذلك الوقت، إلا أن أصحاب هذه النظرة اليوم انتعشوا من جديد بعد هذا الخروج الصادم للبعض الذي يرى الأمور بمقياس الحدث الآني دون الرجوع إلى التاريخ وقراءته من جديد.

كان هذا حديث التسعينيات، أما حدث اليوم فهو مختلف فيما جرى على العالم من أحداث لا تقصم ظهر البعير فقط وإنما قصمت أولاً ظهر أميركا التي انسحبت من أفغانستان والصومال والعراق وهي التي كانت تقود العالم من الأمام فآثرت اليوم القيادة من البوابة الخلفية، في كل ما يلف العالم من «داعش» و«الحوثيين» وفتنة «الطائفية» والأصولية الجهادية و«القاعدة» وصولاً إلى بقية الحركات الإسلامية المتطرفة إرهاباً وعنفاً وتشدداً.

ونتجت عن ذلك أزمة مستفحلة وستستمر لعقود من اللاجئين والنازحين والمدفوعين قسراً للهروب إلى أي مكان فيه نسمة أمان، فمن الطبيعي أن تكون أوروبا «نجاشي» العصر الحديث، هي الملجأ لكل نازح من وطنه وأرضه، حتى اصطفت الطوابير التي تصعب على الحصر لأنها في ازدياد على مدار الساعة، فمنهم من يُنْحر في الطريق وآخر يهجر قد يصل إلى الحدود الآمنة، وآخر قد يغرق في البحر.

فاستغل اليمين المتطرف من الأوروبيين هذا التهجير الإجباري إلى أوروبا ليكون شماعة يخوف بها القادة الأوروبيين من مصير أوروبا فيما لو استمر الوضع على هذا الحال، وهو ما أكد عليه البعض بالقشة التي أرعبت بريطانيا من مواجهتها عبر قوانين الاتحاد الأوروبي التي لا تتلاءم مع شروط المعيشة البريطانية، فآثرت الذات على الذوبان في الاتحاد الأوروبي الذي عده البعض سبباً رئيساً لتأجيج الموجة القومية المتطرفة في القارة التي قد تقصم ظهرها وإن بعد حين.

*نقلا عن "الاتحاد"