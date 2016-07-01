تبعات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على المغرب

بعد الزلزال الذي أحدثه تصويت البريطانيين للخروج من الاتحاد الأوروبي، لا تخفي بعض الأوساط الاقتصادية المغربية قلقها من انعكاساته الاقتصادية والسياسية على بريطانيا والمحيط الأوروبي وبقية العالم، ومن ضمنه المغرب.

ويرتبط المغرب بعلاقات سياسية واقتصادية متميزة مع المملكة المتحدة، وهو ما أكده سفيرها في الرباط كلايف ألدرتون الذي قال إنها لا تقتصر على العلاقات الثنائية بل تمتد إلى العمل الدولي المشترك.

وترى رئيسة الجمعية المغربية البريطانية، سفيرة المغرب السابقة في لندن، جمالة العلوي أن المغرب يشعر على الدوام بجاذبية خاصة تجاه بريطانيا ويحرص دائما على بناء علاقات وثيقة معها.

وتمكنت علاقات البلدين الاقتصادية في السنوات الأخيرة من تعميق العلاقات والمصالح المشتركة وتقريب المواقف في المحافل الدولية.

وبحسب الوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا توبياس إلوود فإن الاستثمار والتجارة جسر أساسي للنهوض بالعلاقات بين البلدين، التي تواصل تطورها من أجل تعزيز التفاهم التام القائم بينهما.

ويشير الخبراء إلى أن الشراكة القائمة بين بورصة الدار البيضاء وسوق لندن للأوراق المالية يمكن أن تمنع التأثيرات السلبية لخروج بريطانيا من مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وهي ثمرة سياسة تنويع الشركاء الاقتصاديين التي يعتمدها المغرب.

وتشير البيانات إلى أن 200 شركة مغربية تصدر منتجاتها إلى بريطانيا، ويملك ما يصل إلى 100 شركة بريطانية استثمارات في المغرب، في وقت يرتفع فيه عدد السياح البريطانيين الذين يزورون المغرب.

وساهم الربط الجوي بين البلدين من خلال 80 رحلة أسبوعيا في تعزيز العلاقات السياحية، حيث يؤكد وزير السياحة محمد حداد أن المغرب يولي السياحة البريطانية اهتماما خاصا.

وتوقع والي بنك المغرب عبداللطيف الجواهري أن يكون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تأثير هائل على أوروبا، لكنه أكد أنه لن يؤثر على الاقتصاد المغربي إلا بنسبة ضئيلة جدا. ويرى العربي الحبشي، الخبير الاقتصادي وعضو المكتب التنفيذي للفيدرالية الديمقراطية للشغل، أنه لا يمكن الجزم بالتأثيرات المباشرة على المغرب منذ الآن، فالتبعات السلبية على الاتحاد الأوروبي ستمس دون شك المغرب خصوصا على مستوى الصادرات والطلب الخارجي الموجه للمغرب مما سيؤثر على النمو ولو بشكل طفيف.

وتقدر صادرات المغرب نحو بريطانيا بحسب مكتب الصرف التابع لوزارة المالية، بنحو 620 مليون دولار في حين تجاوزت وارداته من بريطانيا 800 مليون دولار.

وأكد الحبشي لـ”العرب” أنه يجب انتظار التغييرات التي ستطرأ على سياسات ومعايير بريطانيا للتجارة الخارجية وشروط دخول السلع إلى أسواقها، وكيف ستتأثر بالخروج من الاتحاد الأوروبي، وهل ستكون سلبية أم إيجابية بالنسبة للاقتصاد المغربي، لذلك يجب التأني وعدم إعطاء أحكام جاهزة منذ الآن.

ويرى محمد ياوحي أستاذ الاقتصاد بجامعة ابن زهر أن المغرب سيتأثر نسبيا بقرار انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن بشكل محدود نسبيا.

وأشار إلى أن تدفق اللاجئين المغاربة من شرق أوروبا يؤثر سلبا على وضعية المهاجرين المغاربة في بريطانيا وبقية أوروبا، الذين يعانون من منافسة شرسة من طرف مهاجري أوروبا الشرقية.

وتوقع أن يتأثر المغرب بانخفاض الاستثمارات الخارجية القادمة من الاتحاد الأوروبي في الفترة المقبلة نظرا لأن اقتصاد أوروبا سيعرف مرحلة انتقالية بعد خروج بريطانيا.

ويرى ياوحي أن خروج بريطانيا قد يؤدي في نهاية المطاف إلى تفكك الاتحاد الأوروبي وقد يكون ذلك مفيدا للمغرب، الذي سيكون عليه التفاوض على ملفاته الاقتصادية والسياسية كل دولة على حدة ويكون في موقف أحسن وقوي نسبيا، لأن المفاوضات آنذاك ستكون أكثر إيجابية ومردودية من التفاوض مع مجموعة موحدة وقوية مقابل دولة واحدة.

وشدد ياوحي أن على المغرب أن يراقب عن كثب مستجدات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ويمكنه اقتراح أن يساهم في احتضان الاستثمارات التي كانت تحتضنها بريطانيا بنفس الشروط التفضيلية. ويمكنه أيضا أن يقترح مناطق صناعية حرة لاستقبال الصناعات التي كانت في بريطانيا دون جمارك وبيد عاملة مؤهلة وتنافسية.



*نقلا عن "العرب"