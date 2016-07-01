«مفكرو» القروبات في الاستفتاء البريطاني

الذي يتابع أصداء استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على مواقع التواصل الاجتماعي و«القروبات» العربية، يعتقد أن الأمر يتعلق بخلاف على ملكية جدار بين جارين، أحدهما حالف يمين طلاق أن الجدار له، والآخر «راكب راسه» أن الجدار له.

نحن نتعامل مع القضايا الغربية تماماً كطرفة السياسي السوفيتي آنذاك، الذي زار الولايات المتحدة الأميركية، فقال له نظيره الأميركي بإمكاننا أن ننتقد الرئيس الأميركي أمام باب البيت الأبيض، فرد عليه السوفيتي: ونحن بإمكاننا انتقاد الرئيس الأميركي في ساحة الكرملين.

بمعنى أننا نتشاطر على ديموقراطية الغرب وننتقدها كيفما نشاء، بينما عندما يتعلق الأمر بقضية عربية، فإننا نلتزم الصمت، وفي أحسن حالاتنا نميل إلى الرأي الرسمي، ولا رأي لنا. لذلك تحوّل معظم العرب إلى محللين سياسيين واقتصاديين في مسألة الاستفتاء البريطاني، بل بعضهم ذهب إلى أبعد من ذلك، فأصبح يكيل الدعاء على الاتحاد الأوروبي، قائلا: «اللهم شتت شملهم». بينما ذهبت تحليلات أخرى إلى أن الاتحاد الأوروبي آيل إلى السقوط والتفكك نتيجة ما يفعله الغرب بنا، ومن أطرف التعليقات: «من منجزات اللاجئ السوري فرط الاتحاد الأوروبي من أول سنة».

وبين شامت ومتهكم على الانفصال، لم ينتبه أحد إلى أن الموقف الغربي تجاه العرب لن يتغير سواء كانوا متحدين أو منفصلين، فعندما استعمرت إنكلترا أو فرنسا أو إيطاليا العديد من الدول العربية، لم تكن حينذاك منضوية تحت اتحاد أوروبي يمنحها قوة الاستعمار، لأن الاتحاد الأوروبي قوامه اقتصادي أكثر منه عسكرياً، وهذا ما يفسر اختلاف وجهات النظر العسكرية حول الصراعات الدائرة اليوم في الوطن العربي، فدول الاتحاد الأوروبي ليس لها موقف موحد تجاه الدول محور الصراع، بين مؤيد للأنظمة ومؤيد للحراك السياسي للشعوب.

أما عن الشامتين بالجنيه الاسترليني، بعد الهبوط المفاجئ عقب الاستفتاء، فلن تطول شماتتهم كثيراً، لأن بإمكان هذه الدول العظمى أن تعوض خسارتها من جيوب هؤلاء الشامتين أنفسهم ــ أعضاء القروبات ــ سواء عن طريق السياحة المغرم بها العرب سنوياً في لندن، أو عن طريق ما كسبته هذه الدول من الصراعات الدائرة اليوم في الوطن العربي، وبيع الأسلحة وشراء النفط من مناطق الصراع بطرق غير مشروعة من قبل عصابات، كانت تهيمن على آبار النفط، أو عن طريق تهريب الآثار وبيعها في الغرب، أو من خلال البضائع التي تصدرها وتغزو بها الأسواق العربية، أم أنكم تعتقدون بأن بريطانيا تعيش على بيع شطائر الهوت دوغ بالكاتشب؟!

*نقلا عن "القبس"