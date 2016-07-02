البراجماتية في العلاقات التركية الإسرائيلية

تلقى طموح حزب العدالة والتنمية ضربة قاسية بالهجوم الإسرائيلي على غزة 2008 بادعائهِ محاربة «حماس» وكان معظم الضحايا من الأبرياء المدنيين، وهو الهجوم الذي فسر على أنه محاولة للقضاء على أي دور فعال لتركيا في القضية الفلسطينية وانعكاس هذا الدور في منطقة الشرق الأوسط. والكثير منا يتذكر وصول هذا الخلاف إلى المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» في يناير 2009 عندما غضب أردوغان على شيمون بيرز قائلاً، أنتم تعرفون جيداً كيف تقتلون الناس واتهمه بجرائم ضد الإنسانية. وبسبب حرب وحصار غزة أتت السفينة «مافي مرمرة 2010» التركية حاملة مساعدات إنسانية وهادفة إلى كسر الحصار مما تسبب في هجوم إسرائيلي عليها وقتل ناشطين أتراك كانوا على متنها. والآن، ترجع العلاقات التركية الإسرائيلية متجاوزة هذا الخلاف السياسي والأمني والإنساني، فالإعلان عن عودة تطبيع العلاقات التركية – الإسرائيلية لم يكن سببه الاعتذار الإسرائيلي، بقدر ما كان لأسباب سياسية وأمنية بالدرجة الأولى لها علاقة بسياسات واشنطن في الشرق الأوسط، مع وجود مصالح براجماتية بين الطرفين التركي -الإسرائيلي.

فالبعد التاريخي لهذه العلاقة البراجماتية بين الطرفين «التركي والإسرائيلي» يجعلها علاقة متغيرة بتغير المصالح لا يدعمها بعد ثقافي ولا عقائدي. الاعتراف التركي بإسرائيل كواقع في 1949 قاد إلى حقيقة الخلاف العربي التركي. ولعل ظهور النفط كعامل في الاقتصاد الدولي بعد حرب عام 1973 بين إسرائيل ومصر، ووقوف الغرب ضد تركيا في أزمة قبرص 1974 قاد إلى تغير في العلاقات التركية الإسرائيلية، مثال ذلك تغيرت سياساتها بشأن القضية الفلسطينية والانضمام إلى منظمة المؤتمر الإسلامي في عام 1976، وقد صوتت أنقرة لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يساوي الصهيونية بالعنصرية «في عام 1978». جدير بالذكر هنا نحن لا نتجاوز عن حقيقة مشاعر عامة الأتراك تجاه القضية الفلسطينية على مر التاريخ.

لم تكن تلك العلاقات تعني بأن تركيا في علاقة قوية مع الطرف العربي على حساب إسرائيل، بل إن محددات السياسية التركية في فترة السبعينيات وحتى بداية تسعينيات القرن العشرين تحمل رؤية تركية خاصة كانت منحصرة في: عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول في الشرق الأوسط، وجود مخاوف تركية من تماسك المنظمة العربية أو أن تكون دولة عربية قوية في الشرق الأوسط، مع تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية مع الدول العربية وخلق توازن في الموقف التركي تجاه القضية الفلسطينية. ولعل تطور العلاقات التركية الإسرائيلية في اتفاقية 1996 كان مدفوعاً بمصالح أمنية قوية، ففي فترتها كانت أنقرة تريد دعم اللوبي اليهودي ضد بروز قضية الإبادة الأرمينية 1915، لأن هناك بالولايات المتحدة الأميركية جماعة أرمينية منظمة تريد إدخال القضية في الكونجرس الأميركي. وأما المصلحة الأمنية الثانية، كانت تركيا تريد دعماً من تل أبيب ضد القضية الكردية، وخاصة حزب «العمال الكردستاني» التركي، ووضع شمال العراق، وفي هذه المسألة كانت أزمة بين سوريا وتركيا بعد عامين من هذه الاتفاقية التركية الإسرائيلية في «1998» عندما كانت دمشق تدعم حزب العمال الكردستاني وزعيمة عبد الله أوجلان، حيث هددت أنقرة بخيار الحرب، وكان هناك حشد عسكري على طول الحدود التركية السورية المشتركة، وانتهت تلك الأزمة بمساعي مصرية. وكانت هذه الاتفاقية 1996 تعطي إسرائيل قوة استخباراتية وعسكرية ضد إيران والعراق.

وينطوي الفصل المتغير في العلاقة بوصول حزب «العدالة والتنمية» للسلطة عام 2002 الذي حمل رؤية لدور كبير ومحوري لتركيا في الشرق الأوسط والعالم الإسلامي، كما تصور الحزب مع النجاحات الاقتصادية ونهج علاقات صفرية المشكلات مع دول الشرق الأوسط، أن تركيا تستطيع بتاريخها وثقافتها وقدراتها المادية والبشرية وسياسات حزبها «العدالة والتنمية»، أن تحقق موقعاً وبعداً جيوسياسياً كدولة كبرى في الشرق الأوسط، وعلى هذا التصور، من أهداف الحزب المعلنة دخول تركيا كعضو دائم بمجلس الأمن في حال تم توسيع العضوية، وذلك من باب أنها تمثل العالم الإسلامي. وهذا الرؤية الجيوسياسية خلقت تصادماً مع أمن إسرائيل، بدايتهُ كان الوقوف إلى جانب محور الممانعة الذي يرى ويدعم مشروعية المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي، وهذا المحور أشبه بدعاية سياسية لصالح طهران في العالم العربي، وهو اليوم «محور الممانعة» محور إيراني مذهبي مكون من إيران، نظام بشار، مليشيات شيعية، نظام بغداد. وإلى جانب هذا، هناك مواقف تركية أضعفت العلاقة مع إسرائيل مثل الحرب الإسرائيلية على لبنان والحرب على غزة وصولا إلى حادثة السفينة «مافي مرمرة» وهي حادثة كما ذكرنا في مقدمة المقالة بأنها كسرت تنامي الدور التركي في الشرق الأوسط.

ما ذكرناه من البراجماتية العالية بين الطرفين، يدعم بأن عودة تطبيع العلاقة بين الطرفين مع عودة السفراء في الفترة الحالية شاهد على وجود مصالح أمنية وسياسية قوية. صحيح أن بنود الاتفاق تحمل دفع إسرائيل تعويضات مالية لعائلات ضحايا سفينة مرمرة مع تراجع تركيا عن مطلب رفع الحصار واستبداله بإدخال المساعدات الإنسانية، وتراجع إسرائيل أيضاً عن إخراج «حماس» من الأراضي التركية، ومن بنود الاتفاق، السماح لتركيا بإقامة محطة توليد كهرباء وأخرى لتحلية المياه ومستشفى في قطاع غزة مع وجود مشروع غاز بين تركيا وإسرائيل من البحر المتوسط إلى تركيا وأوروبا، وعودة التعاون الاستخباراتي الأمني بقوة. هذه البنود لا تخفي ثقل الثورة السورية وتداعياتها الإقليمية والدولية لولادة هذا الاتفاق، خصوصاً، أن مشروع الرؤية الجيوسياسية لحزب «العدالة والتنمية» تهاوى، فلم تتحقق مكانة تركيا المرجوة. وربما تكون إسرائيل قادرة على إرجاع العلاقة التركية الروسية إلى ما قبل حادثة إسقاط تركيا لطائرة حربية روسية من منطلقات أمنية تركية «كبروز الأكراد» واقتصادية «كالغاز الروسي»، لأن موسكو تحتاج إسرائيل في الوضع السوري. ومن هذه التداعيات الإقليمية من الثورة السورية بروز قوة القضية الكردية في الكفاح المسلح ضد حكومة أنقرة وتحركات الأكراد في سوريا، على الرغم من العلاقة الجيدة ذات البعد الاقتصادي والأمني بين أربيل وأنقرة، يضاف إلى ذلك توجس الطرفين «التركي -الإسرائيلي» من بروز التيارات الإسلامية المتطرفة في جوارهما، خاصةً في حالة رحيل نظام بشار واستمرار الفوضى. ففي الفترة الحالية أيضاً طهران والحرس الثوري يهددان حزب العمال الكردستاني الإيراني، بل هناك اليوم صدام مسلح بينهما، فالجماعة الكردية أصبحت أكثر إصراراً على نيل حقوقها المدنية في إيران أو الدخول في كفاح المسلح يزعزع أمن طهران. وتقضي تحليلاتنا هنا، لكون تركيا وإسرائيل موجهتين ضد تمدد القوة والنفوذ الإيراني في المنطقة خصوصاً إذا استمرت نظام بشار واستمرت طهران مسيطرة على بغداد ولبنان ودمشق، واستمرار تدخلات «طهران وقم» في العالم العربي، فكل ذلك، على الرغم من وجود علاقات تركية إيرانية قوية لم تكون على حساب العلاقة التركية السعودية التي تأثرت بدعم تركيا للإخوان، مقابل وجود علاقات إيرانية إسرائيلية سرية. حقيقة، طهران وأنقرة وتل أبيب لا تريد دول عربية قوية في المنطقة، فمثلث القوى في المنطقة لثلاث دول غير عربية، تتعاون وتتنافس في مثلثها. في النهاية تبدو بداية العلاقة التركية الإسرائيلية الجديدة تستعد لمتغيرات جديدة في المنطقة واستقرارها، ولعل الأيام القريبة سوف تكشف الكثير من تلك المتغيرات.

* نقلا عن "الاتحاد"