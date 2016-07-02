الوطن قبل الولد

يروى أن جيشاً حاصر مدينة يريد احتلالها، فأرسل قائده عيونه ليستقصوا له أخبار أهلها، فوجدوا شيخاً مسناً يحتطب ومعه صبي يساعده.

فقبضوا عليهما وبدؤوا باستجوابهما، فسألوا الشيخ عن عدد وعدة جيش المدينة المحاصرة، وعن أسهل الطرق لاختراق أسوارها، أطرق الشيخ قليلاً ثم قال: سأخبركم بكل ما تريدونه عن وطني، ولكن بشرط أن تقتلوا هذا الصبي حتى لا يشهد على خيانتي.

أمسك الغزاة بالصبي وقتلوه، والشيخ ينظر إليه وهو يلفظ أنفاسه، عندها فوجئ الجنود الغزاة عندما رأوا الشيخ وهو يحتضن الصبي بحزن وحرقة، ثم قال لهم: أتدرون من هذا الصبي الذي نحرتموه، إنه ولدي، فقد خشيت أن تهددوا بقتلي أمامه فيضعف فيخبركم بأسرار وطننا، ففضلت أن يقتل على أن ينطق بحرف واحد يعينكم على غزو بلدي.

صعق الغزاة من هول ما سمعوه ومن عظم التضحية التي قدّمها الشيخ لإنقاذ وطنه، فتركوه وعادوا إلى قائدهم ليخبروه بما جرى لهم مع الشيخ، فقال لهم: اسحبوا جيشنا، فلن نستطيع غزو وطن يضحي من أجله الآباء بأبنائهم.

رواية لها مغزى عميق، ولا يمكن أن تمر مرور الكرام من دون تمعن وتفكر، ففعلاً هناك من هو على استعداد للتضحية بنفسه وأبنائه من وطنه، وهناك من يبيع وطنه وعرضه ودينه من أجل حفنة من الدنانير.

فلعنة الله على كل من خان بلده وتآمر عليه إلى يوم الدين.

*نقلا عن "القبس"