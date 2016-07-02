بعيدا عن السياسة

• ليلة العمر ليست ليلة الزفاف والزواج، ولكنها ليلة القدر، التى هى خير من ألف شهر، ففى ليلة واحدة يختصر الله لك الزمن، عدة ساعات تتحول ببركة الله وكرمه وجوده إلى 83,3 سنة، من قامها إيمانا واحتسابا فى كل عام من عمره وصل عمره إلى خمسة آلاف عام.

• لقد كانت أعمار الأمم السابقة تصل إلى ألف عام، فعوض الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم بـ«ليلة القدر» عن قصر عمرها الذى لا يجاوز فى المتوسط سبعين عاما، إنها ليلة العمر حقا، ليلة الوصال مع المحبوب الأعظم سبحانه، ومناجاته، والقرب منه، والتذلل له والخضوع لسلطانه، والخوف منه والرجاء فيه، وشكره والصبر له سبحانه، ومن أضاع ليلة العمر فقد أضاع زمانه وشرف أيامه.

• رمضان هجرة نفسك من ظلمات طبعك وشهواتك وظلمات أخلاقك السيئة إلى نور حب الله الذى يضىء بداخلك.

• يقول الله فى الحديث القدسى «من أتانى يمشى أتيته هرولة» فكيف يتوقف مؤمن عن السير إلى ربه والركض إلى مولاه الحق وهو يقرأ هذه البشرى، فعلى كل مؤمن أن يهتف قلبه وفؤاده وجوارحه «وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِ لِتَرْضَىٰ».

• يقول أحمد بن حنبل «إذا أكلت الحلال أطعت الله شئت أم أبيت، وإذا أكلت الحرام عصيت الله شئت أم أبيت».

• قال الأصمعى: رأيت رجلا بالبادية له من العمر 130 عاما فسألته عن سر عافيته ونشاطه فى مثل هذا العمر، فقال: تركت الحسد فبقى الجسد.

• قال سفيان بن دينار لأبى بشير: أخبرنى عن أعمال من كان قبلنا؟

• قال: كانوا يعملون يسيرا ويؤجرون كثيرا، قلت: ولم ذلك؟ قال: لسلامة صدورهم.

• مر أحد الصالحين برجل يشوى اللحم فبكى؟ فقال له: مالك تبكى، هل تريد الطعام؟

قال «لا، ولكن أبكى على ابن آدم! يدخل الحيوان النار ميتا وابن آدم يدخلها حيا، فـ«يارب» حرم أجسادنا على النار، فإننا لا نقوى عليها ولا على غضبك وعذابك.

• قال الفضيل بن عياض: لا تكونوا كالمنخل يخرج الدقيق الطيب ويمسك النخالة، تخرجون الحكمة من أفواهكم ويبقى الغل فى صدوركم.

• الطيور تأكل النمل وعندما تموت فإن النمل يأكلها، الظروف قد تتغير فلا تقلل من شأن أحد.

• قال رجل لصاحبه وهو يتأمل القصور والفيللات والكومبوندات: أين نحن حينما قسمت هذه الأموال، فأخذه صاحبه إلى المستشفى وقال له وأين نحن حينما قسمت هذه الأمراض.

• لا تؤلم أحدا.. فكل القلوب مليئة بما يكفيها.

• البعض يظن أنه بالصراخ والشتائم يحرر البلاد والعباد فيؤذى نفسه وغيره ولو كانا نافعين لما قال الله تعالى «وَقُلْ لِعِبَادِى يَقُولُوا الَتِى هِيَ أَحْسَنُ».

• من دعاء السجاد زين العابدين بن الحسين فى شهر رمضان «إلهى لا تؤدبنى بعقوبتك، ولا تمكر بى فى حيلتك، من أين لى الخير يارب ولا يوجد إلا من عندك، ومن أين لى النجاة ولا تأتى إلا بك، لا الذى أحسن استغنى عن عونك ورحمتك، ولا الذى أساء واجترأ عليك خرج عن قدرتك، بك عرفتك وأنت دليلى إليك ودعوتى إليك، ولولا أنت لم أدرِ من أنت.. سبحانك.

• عندما ذهب إلى جهنم لم يجد أصحابه فيها، فسأل: أين أصحابى؟! قالوا له: لقد تابوا جميعا بسبب موتك المفاجئ، قال «لَيْتَنِى لَمْ أَتَخِذْ فُلانا خَلِيلا».

• سئل بن قدامة: من هو السعيد؟ قال: الذى إذا توقفت أنفاسه لم تتوقف حسناته.

• أفضل الناس الذى إذا رآه الآخرون قالوا ما زالت الدنيا بخير.

• الجمال يلفت الأنظار، ولكن الحنان والرحمة والصلاح يأسر القلوب.

• الأدب يهزم الوقاحة، والصدق يسحق الكذب، والتواضع يحطم الغرور، والاحترام يسبق الحب، والتوبة تحرق الشيطان.

• الحيوان يغدر حينما يجوع، والإنسان يغدر عندما يشبع.

• أرقى الناس هو أقلهم حديثا عن الناس، وأنقى الناس هو أحسنهم ظنا بالناس.

* نقلا عن "الشروق" المصرية