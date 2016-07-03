ماذا قالت الشبكات الاجتماعية عن برامج ومسلسلات رمضان؟

يكاد لا يكون هناك أي قرار تتخذه قناة تليفزيونية كبرى في العالم الآن دون الاعتماد على أطنان من المعلومات والبيانات وبحوث المشاهدة، التي تتيح التعرف عن قرب على المشاهد واحتياجاته وعاداته، ومن ثم يمكن تقديم وجبة مناسبة في التوقيت المناسبة عبر وسائل مناسبة.

وتعتمد هذه القنوات على نماذج متعددة لاستطلاعات الرأي، منها الاتصال الهاتفي كما تفعل الشركات المتخصصة في أبحاث السوق، ومنها عبر أجهزة استقبال بث تليفزيونات الكابل، وهذا الأخير أدق بكثير من الاتصال الهاتفي العشوائي، ولكنه للأسف يصعب تطبيقه في مصر، وإن كان الجيل الجديد من التليفزيونات الذكية يمكن أن يحل هذه المعادلة.

ومؤخرا بدأت تظهر أنواع جديدة من التقارير تعتمد على رصد كم أوفر وأدق من البيانات التي تأتي من المشاركات المختلفة للجمهور على الشبكات الاجتماعية تجاه أي برنامج أو مسلسل أو نجم أو قنوات تليفزيونية، ورغم أن دقة هذه التقارير كبيرة، إلا إنها تبقى في إطار مستخدمي الشبكات الاجتماعية فقط، وهو ما قامت به مؤخرا شركة أبحاث Digital Media Science، وهي شركة مصرية ناشئة، نقلت مقرها قبل عام للسوق الإماراتية.

كيف يعمل تقرير DMS؟

يعتمد على رصد كامل- وليس مجرد عينات- لكافة ردود الفعل التي تخرج من الحسابات المختلفة على الشبكات الاجتماعية الرئيسة (تحديدا، فيس بوك، تويتر، انستجرام، يوتيوب)حول البرامج والأعمال الدرامية التي تذاع في رمضان على القنوات المصرية، ويصل عدد وحدات البيانات التي تم رصدها وتحليلها ما يفوق 1.2 مليون رد فعل على الشبكات الاجتماعية.

ويعتمد التقرير على أدوات عالمية لتحليل وتنقيب البيانات بدقة كبيرة، وأيضا أدوات أخرى من إبداع مطوريين مصريين، مثل ابتكار خاصية تتيح رصد أسماء وعبارات مرتبطة بعمل ما، مثل: «مسلسل الفخراني» بالإضافة إلى «مسلسل ونوس»، وبصيغ وجمل وطرق كتابة مختلفة، فالكثير من الناس تذكر الأعمال الفنية بأبطالها وليس بأسمائها الرسمية.

وتم ربط ردود الفعل على الشبكات الاجتماعية بمواعيد عرض المحتوى -مسلسل أو برنامج- غير الحصري، وفقا لمواعيد عرض القنوات المختلفة لهذه الأعمال، لكي يتم احتساب أغلب ردود الفعل لهذه القناة أو تلك، وطبعًا مع الأعمال الحصرية يكون الأمر أسهل لأن كل ردود الفعل تحسب للعمل الدرامي كذا على قناة كذا بغض النظر عن التوقيت.

ويتم احتساب النقاط التي تمنح لكل محتوى وفقا لوزن كل حزمة من البيانات، ووفقا لأقرب ترجمة ممكنة (المحادثات، الظهور، الوصول، التأثير، التفاعل، والتعليقات الفريدة)، وبالإنجليزية هي: ConversationsReach، Impression، Uniqueauthor، Influence، Interactions.

ولتوثيق نتائج هذا التقرير تم تطبيق نظام رصد ومحاسبة معتمد من الجمعية الأوربية لبحوث التسويق والرأي العام ESOMAR، مع العلم أن كل أسبوع تختلف النسب، وبالتالي تختلف نقاط كل عمل فني، وذلك حسب حجم تفاعلات الشبكات الاجتماعية المختلفة لمجمل الأعمال المنافسة، ولكن تبقى القواعد كما هي.

بداية، التقرير يشمل العديد من النتائج والتحليلات، مثل تقرير متخصص في الإعلانات الأكثر انتشارا في رمضان، ولكنه لم يصدر بعد.

وما تمكنا من الحصول عليه للنشر حصريا في «المصري اليوم»، تقرير يخص نتائج الأسابيع الثلاثة الأولى من رمضان فقط، ويدور حول قائمة العشرة أعمال (دراما وبرامج) الأكثر انتشارا، وكذلك الفنانين الأكثر انتشارا بصفتهم وليس بأعمالهم.

فمثلا: برنامج رامز جلال يأتي إما في المركز الأول أو الثاني، لكن الحديث عن رامز جلال نفسه فلا يدخل في قائمة أسماء الفنانين الأكثر ترددا على الشبكات الاجتماعية في رمضان.

التقرير الذي بين أيدينا يرصد ردود الفعل فقط، ولا يصنفها ولا يقيم أتجاه رضىأوسخط الناس عن المحتوى المعروض، فالتقرير يقول مثلا إن مسلسل الأسطورة لمحمد رمضان هو العمل الأول من حيث ردود الفعل على الشبكات الاجتماعية، وهناك تقرير آخر- غير متاح للنشر- يحلل ردود الفعل، ويوضح ما إذا كانت إيجابية أو سلبية.

من الأهمية بمكان أن نشدد أن هذا التقرير لا يتعلق بتقييم القنوات التليفزيونية، ولكنه يختص بتقييم المحتوى الذي شاركت به تلك القنوات في رمضان، الأمر أشبه بسباق خيل، ولكل قناة مجموعة من الفرسان، ولبعضها فرسان مشتركة مع منافسين آخرين.

توقيت عرض المحتوى مثل عاملاً مؤثرا في تقييم رواد الشبكات الاجتماعية في مصر، والذين يصل عددهم إلى 35 مليون مستخدم تقريبًا، وظهر ذلك جليا من المشاركات والتعليقات المرتبطة بمواعيد عرض تلك الأعمال على شاشة التليفزيون، خاصة فيما يتعلق بالساعتين التاليتين لموعد الإفطار، ومرة أخرى في التوقيت من 12- 2 صباحًا.

فمسلسل «ونوس» مثلا رغم التعليقات الإيجابية حوله، لكنّ توقيت عرضه جاء متزامنًا مع برنامج رامز جلال، ففقد الكثير من فرص ظهوره، حيث كان يذاع حصريًا الساعة 7 مساء وقت الإفطار، وتذاع الإعادة مع توقيت السحور تقريبًا في الثانية صباحًا على قناته الرئيسة، وهو توقيت يندر فيه التفاعل على الشبكات الاجتماعية، وهي نقطة مهمة يجب التأكيد عليها لكيلا نظلم عملا متميزا كهذا.

هذا غير أن المصريين غالبا ما يفضلون مشاهدة برنامج خفيف وقت الإفطار، فما بالنا بمسلسل دسم مأخوذ عن قصة عالمية تمت حياكتها محليا بصورة رائعة، على يد العبقري عبدالرحيم كمال وبطولة العبقري يحيى الفخراني. ورغم ذلك استطاع المسلسل أن يعود للمنافسة بقوةWord of Mouth الإيجابية، واحتل المركز الثالث في ثالث أسابيع رمضان.

وعلى الناحية الأخرى هناك قنوات فطنت لأهمية توقيت العرض، وقامت بتعديل مواعيد عرض برامجها أو مسلسلاتها ما ساهم كثيرا في صعود أعمالها في السباق، مسلسل نيلي وشيريهان نموذجا، وأيضا مسلسل القيصر الذي كان الحصان الأسود لرمضان هذا العام.

وبشكل عام يمثل توقيت العرض عنصرًا مهمًا في نجاح الكثير من الأعمال، ولهذا وجدت عشرات الدراسات والبحوث العالمية المرتبطة بـحرفة Time Grid، والذي قد يساهم بنسبة 25% وأكثر في نجاح أو فشل أي محتوى معروض.

هناك بعض الملاحظات السريعة التي يجب أن نتوقف عندها ولو قليلا، مثل: إن البرامج الدينية اختفت تماما من قائمة الأكثر مشاهدة، وتقريبا لم يدخل أي برنامج ديني صريح في قائمة الأكثر مشاهدة في أي أسبوع من رمضان. وهذا يحتاج إلى تحليل متخصص من المعنيين بالأمر. فهل اهتمام الناس قل بالمحتوى الديني، أم أن المحتوى المعروض رتيب وغير جذاب؟!

وهذا لا يمنع أن هناك اهتماما بمحتوى البرامج التي تحمل مغزى إنسانيا وتنمويا بمسحة دينية غير مباشرة، مثل برنامج «قمرة» الذي مثل خطوة مقبولة فنيا وغير مسبوقة عربيا في توظيف محتوى الناسUGC، وبرنامج «الصدمة» والذي مثل فعلا مفاجأة هذا العام بالصدى الإيجابي الذي خلفه، وكان ترتيبهما متقدما في الأسبوع الأول والثالث من رمضان.

تقريبا ما ينطبق على «ونوس» يمكن أن يسرى على مسلسل «جراند أوتيل»، الذي اختفى من قائمة الأسبوع الأول والثاني، ولكن عاد بقوة في الأسبوع الثالث، ومتوقع ان يكمل صعوده في الأسبوع الرابع، خاصة مع حالة الاهتمام والجدل التي بدأت تصاحب العمل، مثل إشاعة أن الفندق الذي تم تصويره في العمل تم حجزه بالكامل لمدة 3 أشهر مقبلة.

ومن النتائج الطريفة التي استطاع تقرير DMS رصدها، أن أغلب ردود الأفعال حول مسلسل «جراند اوتيل»، كانت من نصيب أمينة خليل ومحمد ممدوح، وليس بطل العمل الأول عمرو يوسف؛ والمسلسل نفسه شهد ردود فعل إيجابية للغاية، خاصة فيما يتعلق بجوانب فنية دقيقة المفترض أنها تلفت نظر المتخصصين فقط، ودخل العمل في السباق في الأسبوع الثاني، واحتل المرتبة الخامسة.

وهو ما تكرر بصورة لافتة في مسلسل الزعيم عادل إمام «مأمون وشركاه»، حيث استطاعت النجمة لبلبة أن تخطف الكاميرا كما يقولون، وتربعت على عرش نجوم المسلسل وفقا لردود فعل الشبكات الاجتماعية في مصر.

ومن نجوم الصف الثاني الذين لفتوا النظر أيضا، أحمد السعدني الذي كان السبب الرئيسي لصعود مسلسل «وعد» في قائمة الأكثر ترددا على الشبكات الاجتماعية في الأسبوع الأول، وأحمد السعدني نفسه كان «تريند» في أول أيام رمضان، والسبب أدائه لرقصة «سامبا»، حدث بالفعل. وسوسن بدر هي الأخرى كانت قاسما مشتركا في الكثير من الأعمال الناجحة.

وهناك نجوم واعدة خطفت الأضواء من نجوم قدامى، مثل: يوسف الشريف، ودينا الشربيني، ومي عمر، مرة أخرى هذا فيما يتعلق بمعدلات الحديث عنهم على الشبكات الاجتماعية فقط، وفي الأسابيع الثلاثة الأولى من رمضان.

بحكم الأرقام يجب أن نتوقف كثيرا عند مسلسل «الأسطورة» و«رامز بيلعب بالنار» باعتبارهما العملين اللذين حافظا على المركز الأول والثاني في السباق الرمضاني.

رامز جلال تحديدا بدأ السباق وكان في المقدمة، ثم تراجع للمركز الثاني وحافظ عليه حتى نهاية السباق، لكن الحديث حول البرنامج نفسه تراجع بعد البداية القوية، خاصة مع ردود الفعل السلبية من الحلقات الأولى لسخريته من أجساد الضيوف بصورة فجة، غير أنجمعية «أهل مصر» المهتمة بمصابي الحروق قادت حملة لمقاطعة البرنامج.

وبعيدًا عن النظرة الأخلاقية في فكرة برنامج رامز، فالكلام هنا وفقا لمنطق من يحب ويُقبل على هذا النوع من البرامج، الذي أعاد له رامز حيويته بنجاح في خمس مواسم سابقة، والآن نحن بصدد الطلة السادسة. فهل نجح البرنامج في هدفه الجماهيري؟!

طيب، وما هو هدفه أصلا؟ المفترض أن هدف أي برنامج مقالب Pranks هو الإضحاك، هل يختلف أحد على ذلك؟ّ! والإضحاك يأتي من التعبيرات العفوية والعبارات الانفعالية التي تخرج من الضيوف قبل وبعد أن يكتشفوا المقلب.

وهنا مربط الفرس، فالإصدار الجديد من «رامز» نسى هدفه الرئيسي، وهو إظهار ردود أفعال النجوم الذين استضافهم، فكانت التصوير خاليًا تقريبا من أي«Close scenes»،لأن المفترض أن المقلب إيقاعه سريع لأنها حريقة ورحلة هروب منها. ولكن في النهاية كل هذه المحددات حالت دون أن يحقق البرنامج هدفه الرئيسي.

وهذا أثر كثيرا في نجاح البرنامج، ويكفي أن أول أسبوع من رمضان كان المعدل اليومي لمن يتحدثون عن البرنامج على سوشيال ميديا حوالي 30 ألف، ثم انخفض العدد إلى 8 آلاف في الأسبوع الثاني والثالث، وفقا لتقرير «ديجتال ميديا ساينس» وهو انخفاض ملحوظ.

رغم أن الكثير من مستخدمي الشبكات الاجتماعية يشاهد المحتوى الرمضاني على يوتيوب ومنصات الفيديو المتخصصة، ولكن الواضح أن النسبة الأكبر مازالت تتابع تليفزيونيا، ولكن هذه النسبة ستقل كثيرا عاما بعد آخر، خاصة مع الأعمار أقل من 35 سنة.

ومع انتشار مفهوم الفيديو تحت الطلب Video On Demand والمرتبط بأ

مرين، الأول: خطوة شجاعة من وسائل الإعلام المصرية لتطوير قنوات وصولها لجمهورها، والثاني: مرتبط بشبكة الإنترنت نفسها، من ناحية جودتها وأسعارها، وهو غير مهيأ بنسبة كبيرة الآن، ولكن من المستحيل أن يبقى الحال هكذا، ومازلنا في انتظار مبادرة الإنترنت فائقة السرعة المزمعة، فمن سينتظر، ومن سيسبق بخطوة؟!

وحسنا فعلت قناة النهار بتدشينها منصة فيديو رقمية Mago.tv بالتزامن مع شهر رمضان، وهي بذلك تعد أول منصة فيديو مستقلة لقناة مصرية، وهي خطوة ذكية تحسب لها بالتأكيد، وستضمن لها تميزا في المستقبل، هذا إذا قامت بتطوير النسخة التجريبية التي أطلقتها، وطورت تجربة الاستخدام وابتكرت حلولا تجارية جريئة.

وبسهولة، يمكن أن نتوقع أن السنوات القادمة ليست في صالح المشاهدة التليفزيونية التقليدية، خاصة لدى شريحة الشباب، فمن لديه وقت أو صبر ليتحمل فواصل إعلانية مدتها 15 دقيقة؟!

ومع غياب مفهوم تليفزيونات الكابل، ستكون الحاجة متزايدة نحو حلول لمشاهدة ذكية تعتمد على شبكة الإنترنت مثل ما تقوم به شركة «نت فليكس» حاليًا، فالاحتياج والطلب متوفران، فما الذي يؤخر القنوات لمصرية في تتبنى منصات فيديو مستقلة، أو حتى منصة فيديو مشتركة؟َ

وهذه بعض النصائح القيمة التي يمكن استخلاصها من هذا التقرير لصناع الدراما والأعمال الفنية.

الجيل الجديد ليس سهلا أبدا، وعليهم الانتباه جيدا لكل كبيرة وصغيرة في أعمالهم، فالكثير من ردود الفعل على الشبكات الاجتماعيةهذا العام جاءت عميقة وشبه محترفة، وشملت نقدا أو إشادةبالسيناريو والتصوير وحركة الكاميرا والديكور والإضاءة والملابس، م الأخر هذا جيل مختلف تماماً عن الأجيال السابقة.

التعامل مع بورصة سباق رمضان يجب أن ينتقل لمرحلة الأرقام والحقائق التي تسبق أي قرار، وتلحقه أيضا لتقيمه، والعمل مع المسلسلات تحديدا يجب أن يكون وفقا لمنطق التجزئة لا الجملة، فكل حلقة من المسلسل تلعب دورا كبيرا في السباق، وربما حلقة أو حلقتان دون المستوى تخرجان المسلسل من المنافسة، والعكس صحيح أيضا، فحلقة قوية قد تلفت الانتباه وتفرض العمل وتضعه في مقدمة السباق.

رمضان هذا العام أثبت أيضا أن الانطباعات الأولى تدوم كثيرا، فمسلسل ضخم مثل «مأمون وشركاه» بدء السباق بصورة كلاسيكية جدا، وبإيقاع رتيب ساهم في خروج العمل من سباق الأسبوع الأول، يكفي أن أكثر من نصف أبطال المسلسل لم يظهروا إلا بعد الحلقة العاشرة، ومع سرعة الأحداث عاد للسباق ودخل في قائمة الأكثر مشاهدة، لذا نؤكد أن طلقة البداية تفرق جدا.

ونصيحة أخيرة للجميع، القواعد تتغير بشكل دراماتيكي وسريع، وجمهور الشبكات الاجتماعية له ذوق مختلف، لا نقول إنه أفضل أو أسوأ، ولكنه مختلف. فالأسطورة مثلا لم يحظَ بإعجاب الكثيرين، ولكن في الشارع ولدي الطبقات الاجتماعية والمتوسطة نال شعبية كاسحة لا يمكن أغفالها، ومسلسل «أفراح القبة» نال استحسان الكثير من النقاد والمتخصصين، ولكنه لم يحظى بـ10% من شعبية الأسطورة.

اختلاف الأذواق بل تناقضها في مصر الآن حقيقة لا جدال فيها، ويجب أن يتم التعامل معها بصورة احترافية، لأنها قد تكون ميزة إذا تعامل صناع الأعمال الدرامية معها بذكاء، وقاموا باختيار الشريحة المستهدفة أولا، ثم القصة والأبطال المناسبين لهذه الشريحة، وبعدها القناة التي لديها أكبر عدد من هذه الشريحة، فوقوا يا سادة.. العالم تغير.

نقلا عن "المصري اليوم"