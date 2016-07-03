الحداثة والسياسة، الدين والسياسة، سباق التسلّح، صعود المال وهبوط الاقتصاد.. هذا هو «مربّع الشّر» الذى يُهدّد مستقبل العالم.

(1)

دعانى الدكتور صدّيق عبدالسلام إلى حضور حفل إفطار جامعة الإسكندرية.. التى أتشرّف بعضوية مجلس الدراسات العليا فيها.. سعدتُ للغاية بلقاء نخبة الأساتذة فى الجامعة المرموقة بحضور الدكتور رشدى زهران، رئيس الجامعة.

جَعَلَ الدكتور صدّيق -كعادته- من اللقاء.. فرصةً للحوار والنقاش.. فيما يخصّ الجامعة، وفيما يخصّ العالم. وكان من بين ما أثير.. إلى أين يتجّه العالم المعاصر؟ وفى أىّ طريقٍ يسير؟

وكان من بين ما طرحتُ فى ذلك «الإفطار الفكرى» فى النادى السورى بالإسكندرية.. أن العالم باتَ مُحاصراً بما سميتُه «مربّع الشر».. وأنّ تطورات هذا المربّع تُحدّد مستقبل العالم.

(2)

الحداثة والسياسة.. يتجّه العالم من «الحداثة» إلى «ما بعد الحداثة».. حيث التمرُّد والتفكك.. والغضب والرفض. ومع تمدّد مظاهر ما بعد الحداثة.. وتآكل اليقين فى السياسة، وتراجع الثوابت فى الحياة.. باتَ كثيرون يفضّلون الانفصال والاستقلال.. وأصبحت ثقافة «الانقسام» على مستوى الفكر.. و«التقسيم» على مستوى الجغرافيا.. سائدةً فى مناطق كثيرة.

لقد تبدّى هذا جليّاً فى تصويت الشعب البريطانى لصالح مغادرة أوروبا.. وصعود اليمين المتطرف فى دولٍ أخرى، وسعيه لهدم أكبر إنجازات القارة فى الاتحاد والتحالف!

يتوازى مع ذلك.. نموّ الحركات الاستقلالية داخل الدولة الواحدة.. وعودة أفكار انفصالية من جوف التاريخ إلى قلب الحاضر.

(3)

الدين والسياسة.. يشهد العالم المعاصر صعوداً قوياً للدين والمذهب فى العلاقات الدولية.. ومع موجةٍ اجتماعيةٍ أوليةٍ فى جميع الديانات تقريباً.. أصبحت السياسات الخارجية للكثير من الدول تستجيب إلى هذا المدّ الأصولى.. فمن التطرُّف الإسلامى.. إلى التطرُّف المسيحى واليهودى والهندوسى.. ثم إلى التطرُّف البوذى.. الذى وصل إلى مدى مفزع فى بورما.. ومن صعود الدور السياسى للتطرُّف الدينى.. إلى صعود التطرُّف المذهبى.. والحروب الأهلية داخل الدين الواحد.

إن عودة الصراع الدينى والمذهبى فى العالم.. تمثل عودةً للتاريخ الذى كان قد تطور كثيراً فى اتجاه الحداثة والتسامح.. ثم إذا هو يواجه نكسة كبرى.. ويستعيد مرارات الماضى.. ليعيدَ ما فاتَ من عصور الدمّ.

(4)

سباق التسلح.. فى عام 2016، وصل سباق التسلح إلى مدى مروّع.. أصبحت روسيا والصين مع الولايات المتحدة.. تمتلك صواريخ نووية تتجاوز (11) ألف كيلومتر.. وتصل إلى كل مكانٍ على كوكب الأرض.

وإذا كان العالم قد اعتاد على وجود السلاح النووى دون استخدامه.. فإن هذا الاعتياد ربما يتبدّد مع وصول بعض الحمقى إلى مراكز صُنع القرار.. ومع محاولات نصف ناجحة لتنظيماتٍ وجماعاتٍ للوصول إلى أسلحة نووية. ولقد كان صادماً أن يعلن العلماء تقديم الساعة الذرية التى تنذر بنهاية العالم.. إلى مدى غير مسبوق.

إن انتقال السلاح النووى من «الردع» إلى «الاستخدام» يضع العالم فى النقطة الأعلى من منحنى الخطر.. حيث تُصبح البشرية قبل النهاية بقليل.

(5)

صعود المال وهبوط الاقتصاد.. يتحدّث باحثون راسخون فى العلم عن أزمة صعود دور المؤسسات الماليّة.. وتمكّن الاقتصاد الافتراضى على حساب الاقتصاد الإنتاجى الحقيقى.

إن الشركات الكبرى تتجِه إلى استثمار أرباحها العملاقة فى البورصة والسندات والمضاربة فى العقارات.. وهى كلها مجالات لا تمثل أىّ إضافة إلى الإنتاج.. أو توفيرٍ لفرص العمل.. ومن ثمّ توقّف عجلة الاقتصاد والرخاء.

(6)

هكذا يتشكل «مربّع الشر» الذى يُهدّد مستقبل العالم.. وما لم تتمكّن الحكمة من صناعة القرار الإنسانى.. فإن العالم قد يمضى إلى حافة الهاوية.

حفظ الله الجيش.. حفظ الله مصر..

نقلا عن "الوطن"