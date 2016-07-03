يوم أنقذني سموه

تنتابني كما تنتاب البشر لحظات تأمل، يعيد بها الإنسان ذكريات الماضي، ومن تلك الأحداث التي انشرح لها صدري، وامتلأ قلبي بالسعادة والسرور، اللفتة السامية الكريمة التي أنقذني بها أميرنا الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح – طيب الله ثراه – حينما كنت سفيراً للكويت في السنغال، حيث استقبل ضيفه الرئيس عبده ضيوف رئيس السنغال يوم عطلة الأسبوع.

وتتمثل تلك المناسبة في الرغبة المفاجئة للرئيس عبده ضيوف، الذي قرر، ومن دون ترتيب مسبق، أن يهبط بطائرته في مطار الكويت، وهو في طريقه لزيارة جمهورية الهند، وبالاضافة إلى ذلك لما له من صداقة قديمة مع سموه يرغب في مقابلته في زيارته المفاجئة هذه. وكان يقول وزير الخارجية السنغالي ان وزارته طلبت من سفيرها في الكويت نقل رغبة الرئيس للمسؤولين في الكويت الذين ردوا بالاعتذار لكون الزيارة تقع يوم عطلة رسمية في البلاد، لا يستقبل فيها سمو الأمير كبار الزوار.

لذا فإن وزير الخارجية السنغالي طلب مني السعي لاتاحة الفرصة للرئيس عبده ضيوف لمقابلة سمو الأمير.. ومن الصدف العجيبة كنت يومها أعد العدة للسفر في اليوم التالي للكويت بمهمة رسمية.. وبالفعل قمت على الفور بزيارة المسؤولين، وقد عرضت عليهم الأمر إلا أنني سمعت ما سمعه السفير السنغالي من الاعتذار، لكن صدق من قال «من كان مع الله كان الله معه»، ومن الصدف الغريبة كان يتوجب علي ان أتشرف بزيارة سمو الأمير لتقديم التحية والاحترام والاستماع إلى التوجيهات والتعليمات السامية.

وبينما كنت في مقام سموه سألني عن أحوال صديقه عبده ضيوف وصحته (فاجأني سموه بالسؤال) وأنا الذي كنت أبحث عن مدخل للحديث لعرض موضوع زيارة الرئيس عبده ضيوف، فوجدت بسؤال سموه مجالا للحديث حيث قلت وعلي الفور: «الرئيس عبده ضيوف في طريقه لزيارة البلاد نهار يوم الجمعة المقبل». فرد قائلا رحمه الله: «لم أبلغ بهذه الزيارة». قلت لسموه: «زيارة الرئيس عبده ضيوف ستكون يوم الجمعة وحسب التعليمات لا يستقبل سموكم في هذا اليوم كبار الزوار».

قال: «ولكن عبده ضيوف ليس كسائر الزوار، حيث تربطني واياه صداقة قديمة وزمالة حين كنا معا وزراء للمالية كل في بلاده وفي وقت واحد».

ثم توقف رحمه الله، وأمرني أن أدعو له مدير مكتبه الذي كان آنذاك سعادة السفير ابراهيم الشطي الذي اصدر له تعليماته السامية بأن يعد للرئيس ضيوف في المطار استقبالا رسميا، وسيكون سموه على رأس مستقبليه. هذه المكرمة التي أسداها لي سموه، والرحمة على روحه في هذا الشهر الفضيل وأسكنه مع الصالحين والأبرار.. رفعت من مكانتي لدى كل المسؤولين السنغاليين. إذ زرعت في نفوس الجميع اعتقادا بأنني قادر على أن آتي بما لم تستطعه الأوائل.

تلك هي صفات الرجال الكرام الذين يسدون حسناتهم للآخرين من دون حساب.

رحم الله أميرنا الراحل واسكنه دار الخلد وبارك الله لنا في قائد مسيرتها صاحب السمو أميرنا المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أطال الله بعمره وأبقاه ذخرا للبلاد وأهلها.

نقلا عن "القبس"