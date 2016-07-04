شهادة علمية عن أوباما والإخوان

لورانس سيلين هو كولونيل متقاعد من القوات المسلحة الأمريكية وهو خبير فى شئون أفغانستان والعراق وقد حصل على شهادة الدكتوراه منذ أسابيع حول (مساندة أوباما للإسلام الأصولى وظهور داعش)، وقد نشرت وسائل إعلام ووسائط إليكترونية عديدة مقتطفات وتلخيصات لفصول تلك الرسالة ورأيت أن أعرض لكم بعضها فى السطور التالية..

«بدأ عشق أوباما للإسلام الأصولى يظهر عام 2009 بعد تسلمه السلطة مباشرة حين أمر إدارته بعدم مساندة الثورة الإيرانية الخضراء التى خرج فيها الآلاف من المعارضين الإيرانيين الليبراليين ضد نظام الملالى الوحشي.. وطبقا لجريدة (وول ستريت جورنال) فإن إدارة أوباما كانت تعمل فى ذلك الوقت مع سلطات عمان من وراء ستار لفتح قناة إلى طهران لبدء مباحثات مع إيران وخامنئى حول الملف النووى وهو ما يعد موضوع أمن قومى لواشنطن، وبعد أن تم الاتفاق أطلقت الولايات المتحدة يد إيران فى اعتقال المعارضين السياسيين».

«فى عام 2010 أمر أوباما مستشاريه بعمل تقرير سرى أفاد بأن واشنطن تحولت من دعم الأنظمة المستقرة فى الشرق الأوسط إلى مجموعات مثل الإخوان المسلمين وحزب (AK) التنمية والعدالة الذى يقوده أردوغان فى تركيا والموصوفين بالوسطيين بدلا من الجماعات المتبنية للعنف مثل القاعدة والدولة الإسلامية (داعش).. «ولم يعد هناك أدنى شك فى أن أوباما لا يساند الإخوان فقط ولكن إدارته ـ أيضا ـ مخترقة منهم على أيدى أناس مثل هوما عابدين مساعدة هيلارى كلينتون وزيرة خارجيته لأعوام طويلة، وهو ما يفسر السياسات والمواقف المتحدة من أوباما وكلينتون فى مصر وليبيا وسوريا، والتى أدت ـ كلها ـ إلى تنامى الإسلام الأصولى فى شمال أفريقيا والشرق الأوسط».

«الثورة التونسية فى 2010 وظهور حزب النهضة الإسلامى على النحو الذى ظهر به كانت خطوة تبعها ما حدث فى القاهرة وهو احتجاجات 25يناير تحت قيادة وإدارة أكبر مجموعة معارضة فى مصر وهو الإخوان المسلمين.

هذه بعض مقتطفات من عروض رسالة الدكتوراه التى قدمها الكولونيل المتقاعد لورانس سيلين.. فقط وخلاص!!

*نقلاً عن صحيفة "الأهرام"