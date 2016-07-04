كنافة السقا .. وشربات ليلى علوى

موسم آخر من مهرجان المسلسلات يلملم أوراقه استعدادا للرحيل تحت شعار «كثير من الإنتاج..قليل من الإبداع» لنتأهب لموسم آخرمن الإسفاف والهبوط الفنى بعد أيام قليلة تحت مظلة أفلام العيد التى يبدو من إعلاناتها أومقدماتها أنها تواصل رحلة التراجع والتردى التى بدأتها السينما المصرية منذ سنوات, ويبدو أننا بالفعل فى أشد الحاجة لفض هذا الارتباط المؤذى بين الفنون والمواسم كمسلسلات رمضان وأفلام العيد حتى يكون الإنتاج متواصلا طوال العام بشكل منطقى وبأعمال مدروسة تأخذ حقها الكامل من الإعداد السليم بدلا من حالة اللهاث وراء المواسم, والغريب والمثير للأسف أيضا أن الإعلانات التجارية هى الأخرى خضعت هذا العام وفى الأعوام القليلة الماضية لقانون المواسم فنراها تقريبا شبه غائبة طوال العام ثم تكتسح بشكل جنونى الفضائيات والقنوات التلفزيونية طوال الشهر الكريم, معظمها إعلانات خيرية وجمع تبرعات فى قضية جدلية أثارث استياء وتحفظ الكثيرين ووجدت قبولا من أجنحة مجتمعية أخرى,ووسط هذا السعارغابت مواثيق الشرف «الإعلانية» إلى حد اندلاع حروب صريحة بين الشركات صاحبة المنتجات المتشابهة كالبوكسرات ومساحيق الغسيل,ولكن الأحدث والأغرب أن شركة عصائر وألبان شهيرة أشعلت حربا داخلية بين منتجاتها فهاجمت العصائرالقديمة العصائرالجديدة! وإزاء ذلك يبدو أن الانتقادات التى وجهت لإعلان «كنافة السقا وشربات ليلى علوي» لبذخ انتاجه وتكاليفه الباهظة هى نوع من الرفاهة لجمال الإعلان وجودة إنتاجه,وإذا كانت الشركة المنتجة قد أنفقت عشرات الملايين وحصل النجوم على ملايين الجنيهات فالمطلوب بجد تحصيل الضرائب المستحقة للدولة وإعادة النظر فى الأجور الباهظة للنجوم والتى يحملها البعض مسئولية تدهورالإنتاج الفنى بكل فروعه.

*نقلاً عن صحيفة "الأهرام"