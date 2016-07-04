لا فائدة من مجلس من دون معارضة

كنت وما زلت من أنصار قيام معارضة بناءة في دولة ديموقراطية، لأنه لا فائدة من مجلس أمة من دون معارضة، ومن دونها يبقى هذا الصرح من دون فائدة.. وكما يقولون يصبح المجلس «تبصيم» لا لون له ولا رائحة.. فحلاوة المجلس بمعارضته.. وفي بريطانيا، حيث اعتى ديموقراطية برلمانية في العالم، ينظر إلى المعارضة على أنها إحدى الأدوات الضرورية والمكملة للحزب الحاكم وللحكومة، والأولوية في المناقشات التي تجري في مجلس العموم هي للمعارضة، وإعطاء الفرصة لها لتقديم وجهة نظرها بما لها من ثقل سياسي وتمثيل للرأي العام، وقد تحمل امتعاضاً من لدن الحكومة، لكنها في النهاية تصب في خدمة الدولة والمجتمع، ويحضرني بالمناسبة رأي لرئيس الوزراء ونستون تشرشل يقول فيه: سأقاتل كي اعطيك الحق بالمعارضة حتى لو لم ألتزم أو أعمل فيه.

المحصلة في هذا الشأن، أن رأي المعارضة ليس بالضرورة أن يكون صحيحاً على طول الخط لكنه رأي يحتمل الصواب.

وإذا ما أردنا أن نعكس هذا الوضع عندنا في الكويت فلن نجد له أثرا، فلا وزن للمعارضة، وان وجدت، فللأسف، هناك من «يروِّضها» وفق اجندته ومصالحه، وبالتالي تنتفي عنها صفة المصداقية، خصوصا عندما تدخل في صلبها، قصة التنفيعات والترضيات والتسويات وتتحول من معارضة جديَّة وبناءة وذات مصداقية إلى خيَّال الصحراء!

ربما كان الحديث هذه الأيام حول التعديل الذي ادخل على قانون الانتخابات والطريقة التي تم فيها، حيث اعطى صورة سلبية ومشوهة جداً عن هذا المجلس الذي بلمح البصر وخلال نصف ساعة وبالمداولتين وهذه أول مرة بتاريخ المجلس.. ما تمت الموافقة عليه يعني، من الوجهة السياسية، ربما يدفعون «المعارضة» إلى التطرف والتهور والسلوك غير الديموقراطي.

أليس هذا المواطن من حقه، الذي كفله الدستور، أن يعبر عن رأيه في قضايا شتى، لماذا نحرمه من حقه المدني والسياسي، ونقضي على مستقبله السياسي أيا كان هذا المواطن ومن أي خلفية أو طبقة اجتماعية جاء؟ طالما أن هناك قانونا وسلطة قضائية وقنوات شرعية لديها الصلاحية لإنزال العقوبة بحق المسيء فلماذا هذا التعسف بالتشريع؟ الكل اليوم يتحدث أن المقصود مجموعة سياسية أو أشخاص معينون سيمنعون من المشاركة في انتخابات 2017! والسؤال: ما الحكمة من وراء ذلك؟.. ولماذا هذا الإقصاء والتهميش؟.. ومن المستفيد من وراء ذلك؟

نغير السؤال.. تريدون معارضة أم مجموعة بصَّامين؟ وهل يجوز القول إن يكون التشريع على مقاس أشخاص؟.. أعتقد أن الحكمة ومصلحة الكويت تقتضيان إعادة النظر بهذا القانون.

*نقلاً عن صحيفة "القبس"