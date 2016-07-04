مضايقات.. في الفضاء السياسي

احتج كثير من الأصوات، في تعبير قوي، ضد القرار الذي اتخذه مجلس الأمة، بادخال اضافات على قانون الانتخاب، وتنحصر الاضافات في حرمان من تجرمه المحكمة بتهمة المس بالذات الإلهية والرسول الكريم وصحابته وبوالد الجميع سمو الأمير، في جلسة تحكمت فيها العجالة، وتسيدتها نزعة غضب من الذين لم يتوقفوا عن رمي المجلس وأعضائه بتصنيفات تحقيرية ازدرائية، من مجاميع المعارضة السابقة وغيرهم.

والمؤسف أن مثل هذه الاضافات، المعبرة عن ضجر من مضايقات يتحسس منها بعض الأعضاء، تصيب الدستور الذي يتضمن في بنوده، وفي تفسيراتها ما يغني عن هذه الزيادة، لكن، المؤلم، أن الاصرار عليها يعطي مؤشراً على فيضان المشاعر التي حركت مهندسي التعديلات مدفوعين برد الصاع صاعين.

أنا من شلة المتمسكين بالدستور من دون تبرع باضافات، لأنه الحصن الواقي الذي يرضي كل طيف وكل مسار سياسي، والمرتكز الجوهري للوحدة الوطنية، التي هي أبرز أسوار المتانة والصلابة للمجتمع الكويتي.

لقد قدم المجلس مزيداً من التوتر في انطلاقه الصاروخي، وفي تمريره على اللجان ثم المصادقة، من دون المزيد من التفكير والتعقل، في الأبعاد التي يثيرها المقترح على الاستقرار المجتمعي وعلى مناخ التراضي. فلا توجد مسببات تبرر العجالة البرلمانية المتلهفة على الفوز في ظرف يستدعي التريث واستحضار الحكمة وحسن النوايا.

ولا جدال بأن مثل هذا المنحى يزيد من مساحة التباعد بين أفكار البرلمان وبين تطلعات المواطنين، ويعقّد كثيراً بروز حضن اجتماعي يحصن المجلس من النقد اللاذع المستمر دون انخفاض، ويتصور المواطنون أن المجلس لا يريد أن يدوّخ نفسه بالبحث عن هذا المرفأ الاجتماعي، لأنه مسكون بالحساسية من النعوت الغليظة التي تطلقها المعارضة، وربما صارت الأولوية لحشد المزيد من سهام الثأر وتخزينها في ترسانة المجلس للجوء إليها عند الحاجة.

ولعل هذه العصبية البرلمانية حرمت النواب من الاستماع إلى الرأي الراجح، وعطلت التفكير في السعي لتشييد دروب التلاقي مع كل الأطياف، وآخر مثال نرفزة بعض النواب على خيار المشاركة لجماعة «حدس».

لن يستفيد مجتمع الكويت من هذه الاضافات، التي تثقل أعباء الدستور المتكامل، في وقت غير مناسب، وبسرعة غريبة، ويتداخلها غموض متسلط، الأمر الذي صعّد الاحتقان في وطن تستلزم طبيعته تواجد الشفافية المطمئنة والمنبثقة من طيب النوايا، فلماذا يتبرع المجلس بتقديم الدليل إلى حاجته الماسة إلى الرصانة البرلمانية المترفعة، التي ترسم صورة مريحة أمام الرأي العام.

تخسر الكويت باستمرار المجلس في اسقاط كثير من اللحظات التاريخية الضرورية، التي تنفتح أمامه، كي يثبت للمجادلين والمتشككين أنه قادر على استيعاب محتوى الأماني والمبتغيات التي ينشدها المواطن، وأنه فوق ذلك، حريص على نظافة المفردات ونقاوة الكلمات لتجمل عناصر الحميمية والتعاطف في علاقات الأعضاء فيما بينهم.

هذه البيانات، التي صدرت من المعارضين للاضافات، لم تأت من فراغ، وإنما من تهمة ثقيلة بأن المجلس غير مستوعب الحقيقة بأن قوته في قدرة الأعضاء على ممارسة العقلانية السياسية واستحضار الهمة العالية مع ضبط النفس عن الانفلات المؤذي.

ومن أجل الانصاف لا ننسى أن المعارضة، التي أشغلت الفضاء السياسي بنقدها اللاذع للمجلس، لم تنجح بدورها في رفع مستوى الجدل السياسي، ولم تثبت أنها قادرة على طرح مشروع تنموي سياسي واقتصادي واقعي مستخلص من تراث الكويت، خاليا من الاحلام الكبيرة، ومفصلاً على حجم الكويت، فإذا كان المجلس يعيش في بيئة وهن فكري، فالمسؤولية ليست عليه وحده، وإنما على السابقين أيضاً أصحاب الأولويات المتباينة والأجندات المتباعدة، وعلى أبناء الوطن جميعاً المشغولين بملاحقة التوتر.

وثيقة الدستور عقد سياسي واجتماعي مترابط ومتكامل لهذه المرحلة وموقع ثقة لا حاجة إلى أثقال تستنفر الناس وتضاعف حيرتهم.

*نقلاً عن صحيفة "القبس"