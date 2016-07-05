افتحوا هذا الملف باسم الإنسانية

إذا كان هناك مكان تنتهك فيه حقوق الانسان، وتتم داخله أبشع أنواع المعاملة اللاانسانية لاشخاص كل ذنبهم انهم غير كويتيين، ولا حول لهم ولا قوة، ولا يملكون ان يعترضوا او يشكوا، فهو في المكان الذي يحول له هذا الانسان بعد ان يضبط لاي مخالفة صغيرة كانت ام كبيرة، بذنب او من غير ذنب، وانا اخص الموضوع للمخالفات الصغيرة.

بلاغ تغيب (جزء كبير منه كيدي) او مخالفة مرور او اقامة، ومن دون انصات واستماع الى وجهة نظر الطرف الضعيف (العامل او الخادم او الموظف غير الكويتي) هو اعلان الاهانة لهذا المسكين، بدءا من طريقة الامساك به او ضبطه او القبض عليه، مرورا بطريقة نقله الى المخفر او اي مكان اداري، وصولا الى المكان الذي يزج فيه وطريقة التعامل غير الإنسانية معه.

فعلا سجن الابعاد هو فوبيا للوافدين، كما جاء في استطلاع لـ القبس… من لا حول له ولا قوة من المخالفين يبقى مع معاناته بين حوائط المكان، الذي يزج به بكل الممارسات اللاانسانية داخله، والتي تخضع لمزاج واخلاق العسكري او رجل الداخلية الذي قد يفش فيه كل غضبه وحقده او قد يكون حليما متسامحا متفهما (وهؤلاء للاسف قلة قليلة).

كما قالت المحامية زهراء السلطان، فالمبنى متهالك وظروفه صعبة جدا، يضيق بمن فيه، كثير من المظالم تتم تحت سقف بلد الانسانية بشهادة العالم كله، في هذا البلد يتساوى الجرم الاعظم بمخالفة قانون مرور بسيط يتم ابعاد وافد بسيط فقير يعيش هو واسرته بحفنة من الدنانير كراتب في هذا البلد الكريم لمخالفة بسيطة.. وبقدرة قادر يصدر بحقه حكم الابعاد من البلاد، والى ان يبعد يناله من الاهانات ما لم ينله طوال حياته.

قد يكون ما ذكرته بضع حالات او اكثر، ولكنها سبة بحق الكويت ارض الانسانية.

شكاوى لا اول لها ولا آخر… تريد ان تجد اذنا تستمع لها من الجهات المسؤولة، النساء المتكدسات تمهيدا لابعادههن يقطعن عن العالم الخارجي، وهن يحتجن الى متطلبات شخصية وخاصة كثيرة، مما حدا بمجموعة من بناتنا الناشطات الى تولي مهمة توفير كل احتياجاتهن اليومية وتلبية اي متطلبات اخرى لهن لعل وعسى ان يخفف ذلك ولو نقطة من بحر معاناتهن.

انا لست ضد تطبيق القانون، ويشهد على ذلك ما اكتب وما اقول، ولكني ضد اي تعسف بأي حق كان وتحت اي مبرر، وضد التعامل بأسلوب لا انساني مع الضعفاء.

آن الاوان لان تتحرك كل الاطراف المهتمة بحقوق هؤلاء البشر، وان تتفاعل معهم مكاتب المحاماة للحد من هذه الفضيحة التي تسيء إلى الكويت ولبلد الانسانية، وان يعاد النظر بمبررات الابعاد الاداري والتعسف في ذلك بحجة مبطنة (تعديل التركيبة السكانية).

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نداء باسم الانسانية من مرضى الدم بانشاء مستشفى تخصصي لعلاج كل امراض الدم، خاصة الثلاسيميا، الذين يعانون من نقص المناعة التي يصابون بها كمضاعفات للمرض اسوة بباقي الامراض التي لم يقصر اهل الخير والحكومة في تخصيص مستشفيات لها.

* نقلا عن "القبس"