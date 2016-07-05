امتحان الديمقراطية: حالة تيران وصنافير!

تتعرض الديمقراطية مثلها مثل كل الأفكار الكبرى للامتحان ليس فقط عندما تطرح أسئلة تتعامل مع إشكالياتها الكبرى، وإنما أيضا عندما تواجه الواقع بتعقيداته الكثيرة. والحقيقة أن مصر ليست أول من يتعرض لمثل هذا الاختبار، والمؤكد أنها لن تكون الأخيرة، فالولايات المتحدة عاشت هذه اللحظة الصعبة عندما أعلنت الولايات الجنوبية عن انفصالها حفاظها على مؤسسة العبودية وفقا للدستور؛ ولكن آبراهام لينكولن خاض حربا أهلية لكى يخضع الجنوب استنادا إلى الدستور أيضا لأنه طالبه بالحفاظ على الاتحاد، وإعلان الاستقلال الأمريكى الذى سجل حقيقة المساواة بين البشر، وأن جميعهم لهم حق مقدس فى الحياة والحرية والسعى نحو السعادة.

ومؤخرا فى بريطانيا تعرضت، ولا تزال، الديمقراطية لاختبار من نوع آخر عندما قام رئيس الوزراء البريطانى دافيد كاميرون باستفتاء الشعب البريطانى على البقاء أو الخروج من الاتحاد الأوروبى، وكانت النتيجة هى فوز أنصار الخروج بنسبة ٥٢٪. ولكن هذه النسبة من ناحية عرضت المملكة المتحدة لانقسام حاد داخلها بين أقاليم الدولة فقد رأى شعب أسكتلندا وشمال أيرلندا ومنطقة جبل طارق ضرورة البقاء فى الاتحاد الأوروبى؛ أما إنجلترا وويلز فقد صوتتا إلى جانب الخروج، وباتت الدولة ذاتها معرضة لخطر الانقسام. الأخطر من ذلك أن تباينا كبيرا صار سائدا بين الأغلبية الشعبية التى طلبت الخروج؛ والأغلبية البرلمانية من العمال والمحافظين والليبراليين والتى وقفت إلى جانب البقاء. «الاستفتاء» هنا وقف فى مواجهة مع «الانتخابات»، والفارق بينهما هو القدرة على التفكير والحوار والمناظرة والتدبير فى ساحة منظمة مثل البرلمان المنتخب، بينما الاستفتاء خاضع للاتجاهات «الشعبوية» وما فيها من محرضين وديماجوجيين. فى «الاستفتاء» الحقيقة معرضة للخطر لأنها تعتمد على العواطف، وخلط الأوراق، والغش فى المعلومات؛ بينما فى الانتخابات فإن ممثلى الشعب يقومون بالتدبير واتخاذ القرارات والقوانين التشريعية للبلاد.

مصر الآن وهى فى أولى خطواتها الديمقراطية تتعرض لنفس الاختبار، والموضوع لا يقل حساسية عما حدث فى الولايات المتحدة قديما، وفى المملكة المتحدة توا، لأنه يتعلق بترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية وفى القلب منها جزيرتى تيران وصنافير. وللحق فإنه لا يمكن تجاهل حدوث انقسام داخل الرأى العام المصرى بصدد الموضوع، بغض النظر عن الكم والكيف، والأغلبية والأقلية. وربما كان الاختبار الأول للديمقراطية عندما طرحت جماعة منا ضرورة الدعوة إلى الاستفتاء استنادا إلى نص المادة ١٥١ من الدستور التى ترى اللجوء إلى هذه الوسيلة عندما يتضمن الأمر مساسا بالسيادة. هنا فإن تعريف الموقف، وفهم النصوص، يحتاج إلى أكثر درجات الدقة والتمييز بين الأمور، فذات المادة ميزت بين ثلاثة أمور: الاتفاقيات الدولية وهذه تعقدها السلطة التنفيذية ويوقع عليها رئيس الجمهورية ولابد من موافقة مجلس النواب عليها؛ والأمور المتعلقة بالسيادة وهذه يستفتى الشعب عليها؛ والتنازل عن الأرض وهذه يستحيل القيام. الأولى ـ الاتفاقيات والمعاهدات ـ تدور حول المصالح المشتركة، والثانية تتعلق بالحقوق السيادية للدولة، فهى لا تنهى السيادة وإنما تحد منها مثلما هو الحال فى المعاهدات الدولية المنشئة لقواعد عسكرية أو فى حالات الاتحاد التى يتم فيها تقييد السيادة كما هو حادث فى الاتحاد الأوروبى، والثالثة بملكية الدولة للأرض ومن ثم مطلق السيادة عليها، والتى لا يجوز التنازل عنها.

فى مثل هذه الأمور يصير «تعريف القضية» حاكما. وبغض النظر عن النظرة السياسية التى جعلت من قضية الجزر مجرد وسيلة لمعارضة النظام القائم واستثارة الجماهير ضده بدعوى التفريط فى الأرض؛ فإن الخلاف القائم هو بين تعريفها بأنها «معاهدة دولية» أو أنها «تنازل عن الأرض»؛ وفى الأولى فإن البرلمان وحده هو الحاكم لأن عليه أن يزن مطابقة الاتفاقية للمصالح الوطنية؛ وفى الثانية فإن المعاهدة تصير باطلة. مثل هذا الاستقطاب فى التعريف بين وجهتى نظر لا ثالث لهما، أسقط تماما وجهة النظر التى رأت فى الأمر مساسا بالسيادة التى تفضى إلى الاستفتاء. ورغم أن اللجوء إلى القضاء الإدارى لحسم الأمر يثير قضية الفصل بين السلطات، والمدى الذى تصل إليه سلطة المحكمة الإدارية فى الأمر، فإن حكم المحكمة القاضى ببطلان الاتفاقية استند، ضمن ما استند، إلى أن بطلان الاتفاقية يرجع إلى عدم توقيع رئيس الجمهورية عليها وقيام رئيس الوزراء بهذه المهمة على خلاف المادة ١٥١ من الدستور.

المسألة هنا صارت ـ على أى الأحوال من الناحيتين السياسية والقانونية ـ أين تقع الجزيرتين من قضية الملكية والسيادة عليها بين مصر من ناحية، والمملكة العربية السعودية من ناحية أخرى؟ والثابت أن موضوع ترسيم الحدود البحرية بين الدول لم يصبح جزءا من القانون الدولى العام كما نراه الآن حتى توقيع معاهدة «قانون البحار» حتى عام ١٩٨٢؛ وكان ذلك من ناحية لحل المنازعات بين الدول لتحديد مدى سيادتها على البحر الملاصق لها؛ ومن ناحية أخرى السماح للدول باستغلال البحار استغلالا اقتصاديا، وأصبح ذلك ضروريا مع العلم بوجود اكتشافات بترولية أو معادن أو مصائد سمكية. وبالنسبة لمصر فقد صار ذلك هاديا لرسم الحدود البحرية مع اليونان وقبرص، وفى المستقبل مع إسرائيل، حيث بات يقينا أن منطقة شرق البحر المتوسط تماثل من حيث التركيب الجيولوجى منطقة خليج المكسيك فى الولايات المتحدة (٣٠٪ من الإنتاج الأمريكى من النفط والغاز) حيث اختلطت عبر ملايين السنوات مياه نهر المسيسبى بمياه الخليج، بينما فى حالتنا اختلطت مياه النيل بالبحر الأبيض المتوسط.

سوف نعود إلى هذا الموضوع مرة أخرى، ولكن كلا من مصر والسعودية قامتا بترسيم حدودهما البحرية، والبرية أيضا، خلال التاريخ القريب. والقاعدة الأولى فى ترسيم الحدود هو تحديد ما هو معروف «بالجرف القارى» أو ما يسميه الجغرافيون «خط الأساس». وهنا فإن البحث الجيولوجى، واستحالة الحركة البحرية نظرا لنتوءات الجرف القارى، للجزيرتين تقطع بأنهما متكاملتان مع الجرف القارى السعودى على الجانب الشرقى من خليج العقبة. ولم تكن هناك صدفة أن اتفاقية عام ١٩٠٦ التى وضعت الحدود بين ولايات الدولة العثمانية (هنا بين ولاية مصر وإمارة الحجاز) لم تعتبر الجزيرتين جزءا من «البر» المصرى، وهى التى أقرت بوضوح وحسم أن سيناء كلها جزء من الدولة المصرية بعد أن حاولت فصلها عنها فى فرمان ١٨٩٢ الخاص بتولية عباى حلمى الثانى خديويا على مصر، ولو شاءت لذكرت ذلك. ولما كانت الدولة السعودية هى التى ورثت إمارة الحجاز، كما ورثت الدولة المصرية الحديثة الملكية، ومن بعدها الجمهورية، الولاية المصرية العثمانية؛ فإنه دانت لكل منهما فى نطاقه الجغرافية الحقوق والالتزامات القائمة. قبل كل ذلك فإن مصر والسعودية الحاليتين، كانتا، أو أجزاء منهما، ضمن كيان قانونى أكبر هو الإمبراطورية العثمانية.

النتيجة الأولى لترسيم الحدود البحرية المصرية السعودية هى إقامة جسر برى ليس فقط بين مصر والسعودية، وإنما بين أفريقيا وآسيا عبر مصر وسيناء والجسر الذى ستقيمه المملكة. والثانية أن ترسيم الحدود جعل مصر قادرة على الاستغلال الاقتصادى لحدودها البحرية والتى تخص ليس فقط ما يجاور الجرف القارى المصرى على البحر الأحمر، وإنما ما يقارب ٨١ جزيرة إضافية فى خليج العقبة والبحر الأحمر يتماس جرفها القارى مع مصر. والثالثة، أنه على عكس ما يعتقد كثيرون، فإن حقوق الإدارة للجزيرتين والتى جرت لأسباب وظروف تاريخية وتواردت فى خطابات متبادلة بين الحكومتين السعودية والمصرية، أو جرى ذكرها فى وثائق دولية، لا يجب خلطها مع حقوق السيادة والملكية. المعاهدة فى هذه الحالة تعطى مثالا يقتدى فيما يتعلق بمنطقة حلايب وشلاتين التى كانت السيادة عليها دوما لمصر بحكم خط عرض ٢٢ الذى يحدد الحدود المصرية السودانية، ولكن الظروف القبائلية استدعت إعطاء السودان حقوقا إدارية عليها. ولما كانت مصر قد أخذت الأمر بيدها منذ تسعينيات القرن الماضى، فإن حقوق السيادة والإدارة المصرية أصبحتا متطابقتين.

الأمر هنا فى النهاية يرتبط بالمصالح، وعندما تكون المصالح هى الموضوع، فإن المادة ١٥١ من الدستور تجعل مناط العمل متعلقا بالسلطة التنفيذية ممثلة فى رئيس الجمهورية الذى يوقع المعاهدات، ومجلس النواب الذى عليه البحث فى مدى التطابق مع المصلحة الوطنية العليا، والتصديق على الاتفاقية من عدمه. ونعود إلى أصل الموضوع: هل ننجح فى هذا الاختبار الديمقراطى الصعب، خاصة إذا ما اتضحت الأمور وأنير الطريق؟

* نقلا عن "المصري اليوم"