«داعش» والكلب الأندلسي

عاصفة العولمة تغمر الإرهاب الذي أصبح عابرا للقارات. فالأنشطة الإرهابية تنتشر في جميع مدن العالم بسرعة لافتة، من العراق إلى بنغلاديش مرورا بالكويت والسعودية وباريس وبلجيكا ولبنان وتونس وتركيا، حيث ينحى الإرهابيون منحى عبثيا، فبعد ان كان القتل «بلا قلب أو ضمير» فيتم ذبح الضحايا البشرية حسب الهوية الدينية والمذهبية، أضحت التفجيرات اليوم «بلا عيون» وكأن التنظيمات الإرهابية التي زعمت أنها عقائدية راديكالية تحولت إلى جماعات فوضوية هدفها نشر الموت.

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أصبح الإرهاب مثل «الاقتصاد والفلسفة والتعليم والفنون والعلوم» تتنازعه النظريات والمدارس والاتجاهات.

فكما عرفنا «الفن للفن» صرنا نشهد «القتل للقتل» دون غايات اجتماعية او سياسية أو حتى انتقامية.

وإذا استمر الوضع على ما هو عليه فقد تتوحد أزياء البشر في الشرق والغرب فيكون «الكفن» هو الزي الرسمي للناس، والموسيقى الجنائزية نشيدهم الوطني، وقد تحل عبارة «الله يرحمك» محل «كيف حالك» وتحرص الحكومات على التوسع في بناء المقابر على حساب المدارس والمشافي.

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لو أن الفنان السوريالي سلفادور دالي عاش في هذا العصر لأحرق لوحاته خجلا مما يصنع الإرهابيون من غرائبية تفوق الخيال.

فالمسكين دالي شارك في صناعة فيلم حمل اسم «كلب اندلسي» لا وجود لكلب فيه أو أندلس! واليوم جاء من صنع تنظيم «دولة الإسلام» ليس فيه دولة ولا إسلام! حتى أصبح «داعش» ماركة مسجلة TM ورائجة بين أجهزة المخابرات بنسخ مقرصنة ومقلدة، ويبدو أن «داعش» خضع للنظام التجاري المعروف بالفرنشايز Franchise الذي بموجبه تعددت

أفرع هذا التنظيـم الإرهابي الـذي لا اصل له.

* نقلا عن "الأنباء"