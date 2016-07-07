«عواصف» اليمنيين

عند نشر هذا المقال يكون قد مضى على مشاورات الكويت بين وفد الحكومة اليمني ووفدي ميليشيات صالح و«الحوثي» أكثر من شهرين ونصف الشهر، وما زالت المشاورات تراوح مكانها، وما زالت الرؤى متناقضة حول اقتسام «الكعكة» اليمنية التي تفتقد (عسل دوعن). وبالمناسبة فإن هذا العسل هو أجود أنواع العسل في اليمن ويأتي من وادي (دوعن) أحد أفرع وادي حضرموت. وبالمناسبة فإن طوائف النحل اليمنية تصل إلى عشرين ألف طائفة! لذلك، فإن إدارتها صعبة، خصوصاً في ظل وجود الحرب وكساد تجارة العسل الذي هوى سعره إلى أقل من 60%. ويا ليت «كعكة» اليمن (بِسُكّر زيادة)، أو على الأقل تصل لمستوى (تشيس كيك)!

لقد فتحت الكويت ذراعيها لاحتضان «الإخوة الأعداء» في اليمن من أجل الخروج بحل سلمي، يحقن الدماء ويحقق للشعب اليمني الشقيق ما يصبو إليه من آمال كبار، بل ويتفرغ لتضميد جراحه، والمحافظة على البقية الباقية من بناهُ التحتية التي دمرتها القنابل والمدافع والعصبية القبلية. وبعد أكثر من شهرين من المفاوضات، ومحاولات تقريب وجهات النظر قامت بها الدبلوماسية الكويتية، خرج وفد الحكومة ليُعلن «لا اتفاق على شيء حتى الآن في مفاوضات الكويت»! كما أن تدخُّل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في محادثات الكويت لم تؤتِ أي ثمار. كما تم الإعلان يوم 28/6/2016 توقف المحادثات حتى الخامس عشر من يوليو 2016.

يوم السبت الماضي أعلن رئيس الوزراء اليمني د. أحمد بن دغر أن الأزمة اليمنية تحتاج إلى حلين لا ثالث لهما، الأول «سلام عام وشامل ودائم، أو إرداة وطنية تفرض السلام بأي وسيلة كانت ولو بالقوة». والإشكالية أن بيان وفد الحكومة كان واضحاً باشتراطاته: «إنهاء الانقلاب»! وتنفيذ حيثيات القرار الأممي رقم 2216، ومخرجات الحوار الوطني، وما يستتبع ذلك من جمع جميع الأسلحة الموجودة لدى مليشيا على صالح والحوثيين. وهو أمر بالغ الأهمية، ولا يبدو في الأفق أي بادرة نحو تجاوزه، شأنه شأن «إنهاء الانقلاب»، لأن أتباع صالح والحوثيين يريدون لهم مكاناً، بل مكاناً متقدماً في الحكم الجديد، إن لم يكن متقدماً على الشرعية!

كما أن بيان الوفد الحكومي كان قاطعاً وحاداً بشأن «عدم التزام الانقلابيين بالمرجعيات»، ولذلك «لم يتم الاتفاق على أي شيء حتى الآن». ولا يمكن الحديث عن أي ترتيبات سياسية قبل تنفيذ الانسحاب الكامل للميليشيات وتسليمها للأسلحة واستعادة الحكومة الشرعية لمؤسسات وأجهزة الدولة. وأن أي شراكة سياسية في المستقبل يجب أن تكون بين قوى وأحزاب سياسية لا تتبعها ميليشيات.

وطبقاً لذلك، فإن الطريق قد أصبح مسدوداً ومليئاً بالحفر ويعيق أي تحرك مستقبلي في ما يختص باستمرار الحوار، لأن الجانب الآخر هو الآخر متشدد، ولا يود التراجع عن «تموضعاته» على الأرض عسكرياً وعلى الدولة إدارياً. كما أن عضو الوفد الحكومي في مشاروات الكويت نائب مدير مكتب رئاسة الجمهوية عبدالله العليمي أكد رفضه مشروع «حكومة توافق»، مشيراً إلى أنه «من غير المعقول مكافأة الانقلاب بالشراكة، وأن موضوع تشكيل حكومة هو خارج المرجعيات المتوافق عليها».

ويبدو في لهجة العليمي إصرارٌ تام على إزالة الانقلاب وكل ما ترتب عليه، ويراهُ الخطوة الأولى نحو إرساء سلام عادل وشامل ودائم في اليمن.

من جانبه قال وزير حقوق الإنسان اليمني عزالدين الأصبحي، الأسبوع قبل الماضي: إن الميليشيات تتعمد بين الحين والآخر فبركة الواقع بمعلومات لا أساس لها من الصحة، واصطناع العراقيل.

إن «العظْمَة» التي وضعها وفدُ ميليشيات (صالح والحوثي) في حلق اجتماعات الكويت هي شرط إيقاف كامل العمليات العسكرية التي يقوم بها التحالف العربي في اليمن. وأن يتم إبرام اتفاق شامل لوقف إطلاق النار في اليمن، تشرف عليه الأمم المتحدة، ويكون التحالف العربي طرفاً فيه «موازياً» للانقلابيين في التوقيع عليه. كما يضع وفد مليشيا «صالح» و«الحوثي» عقبة أخرى -يرفضها الطرف الحكومي– وهي أن تكون محادثات الكويت مفتوحة، وليست آلية لتنفيذ بنود القرار الأممي رقم 2216 بشأن اليمن. كما يُركز وفدا صالح و«الحوثيين» على مرحلة ما بعد الرئيس عبد ربه هادي لترتيب الأوضاع السياسية على مستوى السلطة في اليمن.

محادثات الكويت قد تطول نظراً إلى تناقض المواقف، ويبدو أن آلة الحرب مستمرة في الانتشار.

نقلاً عن "الاتحاد"

