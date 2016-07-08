أهكذا تفارقنا..؟

■ لم أنتبه إلى ألم فراق شهر رمضان إلا فى شبابى، حينها كنت طالباً فى الطب أذاكر ليلاً فى آخر رمضان، وإذا بالمسحراتى يدق تحت نافذتى هاتفاً بصوت شجى: «لا أوحش الله منك يا شهر الصيام، لا أوحش الله منك يا شهر القيام، لا أوحش الله منك يا شهر رمضان».

■ هزتنى الكلمات يومها فبكيت، فقمت مناجياً الله بما فتح علىّ، وعاتبت نفسى التى لم تنتبه لهذا المعنى، فكيف يفارقنا شهرنا سريعاً؟

■ إنه بين شهور العام كله مثل يوسف بين إخوته من أولاد يعقوب عليهم السلام، ويكرر معنا الذى فعله يوسف مع إخوته، يمسح جراحاتنا ويصل أرحامنا ويطعم جائعنا ويغنى فقراءنا ويهدى أغنياءنا لصنع المعروف.

■ آه.. كيف ترحل والحنايا مثقلات، والمطايا تترجل، كيف ترحل؟ هل عتقنا أم بقينا فى المعاصى نتكبل؟ أيها الشهر تمهل، خذ فؤادى حيث سرت، فحنينى يتنقل، هكذا عبّر الشاعر عن فراق شهرنا.

■ قد علم ربك يا رمضان أن الأمة لا تطيق عزمات الصيام والقيام إلا شهراً واحداً، ولا تتحمل توتر إرادتها وهممها أكثر من ذلك، نعلم ذلك ولكن الفراق صعب.

■ ومن يوم أن صدح هذا المسحراتى تحت باب نافذتى وأنا أعيش كل عام وحشة الفراق، ويزداد ألمه عندى كلما صدح فى وجدانى صوت المبدع محمد عمران وهو يشدو فى إذاعة القرآن الكريم الحبيبة: «يا عين جودى بالدموع وودعى شهر الصيام تشوقاً وحناناً، لا أوحش الرحمن منك قلوبنا وبيوتنا، لا أوحش الرحمن منك ركوعنا وسجودنا وخشوعنا».

■ هاأنذا أكتب هذا المقال فى آخر أيام رمضان، وأشعر بأن الجميع يجرى خلف رمضان قبل الوداع فى سباق عجيب للقبض على أحلى لحظات الشهر الفضيل، ذلك الشهر الذى كسر روتين معاصينا ومآسينا وأوجاعنا ودوراننا حول ذواتنا ودنيانا، الشهر الذى أدب خلافاتنا وكسر حدة صراعاتنا، وأجبر أعظم مليونير على أن يتساوى فى الجوع 16 ساعة مع أفقر مسلم، وأجبر كل غنى على أن يبذل فيه من ماله ونفسه ما لا يبذله فى أى شهر آخر.

■ آه.. يا شهرنا، رحلت سريعاً، ولعل الملتقى «باب الريان فى الجنة» لتشفع لنا عند ربك مع القرآن.

■ آه.. يا شهرنا، رحلت بعد أن أعتقت الآلاف من النار، وأسعدت ملايين الأسر والتجار الذين ربحوا وباعوا واشتروا بعد طول كساد.

■ لله عتقاء فى شهرنا الجميل، وللحكام الرحماء عتقاء أيضاً فيه، فدائماً ما يخرج السجناء فى شهر رمضان، ومحفور فى ذاكرتى كشوف الإفراج عن المعتقلين، وكنت حريصاً على أن أبشر المفرج عنهم بنفسى فأنزل إلى الزنازين قبل الفجر، الجميع ينتظر أن يسمع اسمه، فأقول لهم: ترى من المفرج عنهم؟ فيهتفون جميعاً: قل سريعاً ولا وقت للمزاح، فأقول: هو أسمر ومن الصعيد وأول اسمه كذا، فيلقون أنفسهم عليه مهنئين.

■ كم كانت هذه اللحظات سعيدة، كنت أرى كشف الإفراجات قائلاً: ما أطيبك وأجملك أيها الشهر، قربتنا من ربنا، وقربت فرج الله، وفى الصباح نودعهم بالأناشيد والأحضان حتى باب السجن.

■ رمضان شهر الفرج حتى على الفلسطينيين، ففيه يُسمح لكبار السن من الفلسطينيين بدخول القدس من الضفة والقطاع، فتهفو القلوب الظمأى إلى «قدسهم الجريحة»، ويصلى الجميع القيام فى الأقصى، وإذا بعبير الأنبياء الذين صلوا فى قبة الصخرة يلامس قلوبهم ووجوههم، وإذا بصفحات التاريخ تمر أمام أعينهم، من يوم إمامة محمد للأنبياء عليهم السلام، وفتح عمر بن الخطاب للقدس، وبناء المسجد أيام الوليد بن عبدالملك، مروراً باحتلال الصليبيين للقدس، وحتى تحريرها على يد صلاح الدين الأيوبى الذى يريد البعض اليوم إهالة التراب عليه، رغم أنه لا يوجد حاكم عربى قدم لأمته ما قدم.

■ وها هى القدس اليوم محتلة، والمسجد الأقصى أسير، ولا تجرؤ حكومة أو حزب عربى واحد على ذكر أهمية تحريرهما.

■ كل كبار السن فى العالم يشتاقون إلى العودة للشباب إلا الفلسطينيين فيرجو شبابهم أن يجاوز 45 عاماً لكى يشرف بالصلاة فى الأقصى الذى كتبت على واجهته هذا العام «المسجد الأقصى رمضان 1437، ومازال ينتظر من يحرره».

■ وبعد يا شهرنا.. ستبكيك المساجد التى أضحت خاوية، ستفتقدك الملائكة التى تتنزل ليلة القدر، سيبكيك القرآن بعد أن عاد مهجوراً يشتاق إلى نظرة القراء وتلاوة الحناجر وتدبر العقول وهتاف القلوب بآياته.

نقلاً عن "المصري اليوم"

