التعليم.. من القمة.. إلى الهاوية!

التعليم هو الأساس الخرسانى الذى تقوم عليه كل أعمدة البناء.. وتتعدد الأدوار، أى الطوابق.. فإذا جاءت هذه الأعمدة قوية قامت أسس النهضة، أى البناء الذى نحلم به.

ولقد كانت فى مصر الحديثة - طوال عصر أسرة محمد على باشا الكبير - أعمدة قوية وعظيمة، كانت هى القواعد التى قامت عليها ما عاشته مصر من مايو عام 1805 إلى يونيو 1953، وهى القواعد التى جعلت فى مصر نهضة شاملة، حتى وإن كانت فيها بعض الشوائب.

وفى عهد هذه الأسرة العلوية كانت الدولة توفر للتعليم الأولوية الأولى، لذلك كانت الدولة توفر كل شىء لهذا التعليم.. من المأكل والملبس.. والرواتب أحياناً، وكل أدوات التعليم.. ومن اللحظة، التى يدخل فيها التلميذ مرحلة التعليم الابتدائى.. وكان الاختبار هو الأساس الذى قامت عليه فرص اختيار الأصلح للتعليم.. فلا تعليم يصلح مع جسد جائع أو عريان لكل من يدخله.. دون تفرقة بين تلميذ فقير وآخر يجلس بجواره فى الفصل، غنياً أو من أبناء الذوات.. ولهذا انطلقت صرخة ابن قرية الكيلو فى صعيد مصر، طه حسين، ليعلنها: التعليم كالماء والهواء.

لذلك كانت الدولة تقدم للطالب كل شىء.. لبناء الجسد.. ورعاية العقل، وتمثل ذلك فى وجبة غذائية غنية كنا نقبل عليها جميعاً.. ومنا مَن كان يتلهف عليها، وينتظرها.. وكل الكتب والكراريس والأدوات من القلم والمحبرة والمسطرة والبرجل والمثلث إلى أفضل كتاب مدرسى.. والقواميس والأطالس.. ومن روعتها - وأقسم بالله - مازال عندى حتى الآن هذه القواميس الإنجليزية والفرنسية.. وكل الأطالس.. ومعظم هذه الكتب التى مازلت أعتبرها مراجع ضرورية للحياة.. وللتعليم، وكانت كل هذه الكتب والقواميس هى نفسها التى يتعلم عليها الطالب الإنجليزى فى بريطانيا وكندا وأستراليا.. وهى عندى لمن يريد أن يتأكد.

وكانت الدولة المصرية تعد «المعلم» شديد الكفاءة والقدرة والعلم.. والاحترام والإخلاص.. وأؤكد الإخلاص، وبسبب كل ذلك لم يكن الطالب محتاجاً لأى درس خصوصى.. أو حتى كتاب خارجى، ولهذا لم يكن يذهب للدروس الخصوصية إلا الطالب الفاشل.. وأقسم أننى احتجت إلى درس خصوصى فى الرياضيات عام 1950 - وكنت وقتها فى المدرسة الثانوية - كنت أتوارى خجلاً، وأمشى فى طريقى بجوار الحائط، حتى لا يرانى زميل يفضحنى إذا اكتشف حاجتى لهذا الدرس، عند الأستاذ مؤمن!!، وكانت الحصة بخمسة قروش!! تماماً كما كان لا يذهب للمدرسة الخاصة إلا التلميذ الفاشل.. الذى يفشل فى اجتياز امتحان القبول بالمدرسة الأميرية الحكومية.. الابتدائية.

وكان فخراً للأسرة، أن يلتحق ابنها بالمدرسة الأميرية لأنه متفوق.. أما الفاشل، أو الأقل فكان يذهب إلى المدارس الخاصة.. ونفس الشىء فى الجامعة.. وكانت أمى تفتخر بين أقرانها وجيرانها وأقربائها.. أن ابنها «المحروس أنا» يدرس فى الجامعة أم قبة، أى جامعة فؤاد الأول «القاهرة»، بينما لم ينل هذا المركز المتفوق أحد من أبنائهم.. بل لم يكن يذهب - أيامها - إلى الجامعة الأمريكية بالقاهرة إلا من لم يحصل على المجموع العالى الذى يؤهله لدخول الجامعة المصرية.. وكذلك كان الوضع فى التعليمين: الابتدائى، والثانوى، إذ لم يكن يذهب إلى المدارس الخاصة، حتى الأجنبية منها مثل مدارس الراهبات والميردى دييه، إلا الفاشلون!!

وبدأ انهيار التعليم فى مصر، بعد أن أصبح مجرد مكان لتخريج الموظفين.. وبعد أن اهتمت الحكومة - وبالذات بعد ثورة يوليو - بحكاية العدد.. أى بالكم.. قبل الكيف.. أى مستوى هذا التعليم.

■ ■ وبالمناسبة فإن مستوى التعليم المصرى القديم، عندما كانت الحكومة توفر له كل شىء، هو الذى جعل الشيخ زايد بن سلطان يطبق نفس النظام المصرى هذا.. من توفير المأكل والملبس وكل متطلبات العملية التعليمية للطالب.. بل كان يوفر رواتب للتلاميذ.. كما كانت تعمل مصر من أيام محمد على.. وإسماعيل.. وعباس الثانى.. إلى نهاية عصر الملك فاروق، ولهذا كان الطالب المصرى - الذى يرغب فى استكمال تعليمه فوق الجامعى فى أوروبا - لا يحتاج إلى «معادلة» شهادته الدراسية، حتى ولو كان يريد استكمال دراسته فى الطب أو الهندسة!!

■ ■ وتوسعنا - وتلك حقيقة فى عصر ثورة يوليو 1952 - فى عدد الجامعات، وقفز عدد الطلبة بشكل لافت للنظر.. وأصبح فى كل قرية أو مركز مدرسة أو أكثر: ابتدائية وإعدادية وثانوية.. ولكنه كان تقدماً عددياً لا أكثر.. ورغم قناعتى بأن هذا كان عملاً عظيماً.. إلا أننا لم نشهد تقدماً فى المناهج والكتب ولا فى المدرس المؤهل الجاهز لتأدية واجبه التعليمى.. ثم كانت الكارثة فى السنوات الأخيرة فيما عرفناه باسم: التعليم المفتوح، الذى كان مجرد هدفه: بيع الشهادات الجامعية، حتى ولو لم يكن المتقدم له مؤهلاً لهذا التعليم.. وغداً نواصل.

*نقلا عن صحيفة "المصري اليوم".

