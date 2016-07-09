فى الموضوع أين رئيس الوزراء؟

المهندس شريف إسماعيل وزير البترول السابق، ربما يكون عالما في مجال الغاز والطاقة، وصاحب باع طويل في توجيه بعثات الكشف والتنقيب عن مصادرها، بدليل أن في عهده كوزير للبترول، تم اكتشاف حقل «ظهر» للغاز الذي قيل عقب اكتشافه، إننا في غضون شهور قليلة سنمتلك أكبر احتياطي للغاز في العالم.

يومها استبشرنا خيرا، وراود الأمل نفوسنا، بأن وزير البترول سوف يحقق هذا الحلم في فترة قصيرة حتي يخرج الاقتصاد المصري من عنق الزجاجة الذي ركن فيه شهورا طويلة! وفجأة حدث التغيير الوزاري، بإقالة وزارة محلب «عديمة الرؤية المستقبلية»، كما ظلمها البعض، وجيء بشريف إسماعيل صاحب الرؤية التخطيطية ووزير البترول الناجح، فتجدد الأمل مرة أخري، فالمسئول عن حقل «ظهر» أصبح رئيسا للوزراء، وسوف ينجز المهمة في زمن قياسي.

ولكن بمرور الوقت، ومع بلوغ وزارة شريف إسماعيل عامها الأول ـ لم يلمس الشارع اداء مختلفا عن ذي قبل، بل شعر في عهدها بغلاء الأسعار، وارتفاع سعر الدولار، وغيرها من الأزمات التي اكتملت بتسريب امتحانات الثانوية العامة والتوريد الوهمي للقمح، دون أن نسمع أو نري رد فعل حاسم من رئيس الوزراء! كنا نتمني أن يلوح باقالة وزير ثانوية التسريب وكذلك وزير التوريد الوهمي للقمح، أو حتي يوقفهما عن العمل حتي تتم التحقيقات، ولكنه لم يفعل هذه ولا تلك! ورغم هذا وذاك، نراه صامتا أمام أزمات المحافظين مع الوزراء، علي غرار ما يحدث بين محافظ الإسكندرية ووزير التنمية المحلية حول أغرب واقعة للفساد، وكذلك ما يدور بين محافظ الفيوم وهيئة الاستثمار حول تثمين الأراضي لصالح المستثمرين، وبالقطع تلك عينة لما يجري في غيرهما من المحافظات! لذلك نتساءل.. «أين رئيس الوزراء»؟ ليس من قبيل الاستنكار، ولكن بغرض التوضيح حتي تطمئن قلوبنا، فربنا لعدم تدخله رأي آخر.

*نقلا عن "الأهرام".

