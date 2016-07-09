«داعش» وذئابه!

قرأت قبل فترة وجيزة تقريراً يقول إنه في الأيام المقبلة سوف نشهد نسخة مطوّرة من «داعش». كانت العبارة بالنسبة لي غير جدّية، فماذا يعني نسخة مطوّرة، هل سنشهد نسخة ديجيتال مثلاً أم ثلاثية الأبعاد أم داعش S6 مثلاً؟!

لكن ما لبثت هذه العبارة أن أضحت قبل يومين، حين كشفت صحف أجنبية عن مراسلات من قادة إلى عناصر داعش، توجههم فيها بأنه لم تعد هناك ضرورة لسفرهم إلى سوريا للقتال، بل بإمكانهم أن يقوموا بتفجيرات في الدول التي يقيمون بها، أي سوف يتحول أفراد التنظيم إلى القتال الفردي، وهو ما يسميه المحللون بـ«الذئاب المنفردة».

هذه الذئاب المنفردة قامت بأهم عمل بالنسبة لها، وهو الوصول إلى ذروة الهرم الإسلامي محمد عليه الصلاة والسلام، من خلال الحرم النبوي الشريف في المدينة المنورة، وهو هدف معنوي وسياسي بالدرجة الأولى، فكيف لتنظيم يحمل في مسماه تنظيم دولة «إسلامية» أن يقدم على تفجير الحرم الذي يضم رمز الإسلام كله؟!

هذه العملية عرّت تماماً أبعاد هذا التنظيم، وربما ستجعل الراغبين بالانضمام إليه يفكرون جدياً الآن بأن نبيهم، الذي اعتقدوا أنهم التحقوا بالتنظيم لأجل نصرته، هو أحد أهداف هذا التنظيم. فإذا كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لا يرفعون أصواتهم في حضرته، فكيف إذا جاء أحدهم مرتدياً حزاماً ناسفاً ليفجّر نفسه في حرمه؟!

لو لاحظنا مسألة التدرج في القتل «القريب» عند أفراد هذه الجماعة، لوجدنا أنهم بدأوا بقتل أبناء العم، ثم الأشقاء والوالدين، وصولاً إلى انتهاك حرمة النبوة نفسها، وإذا كانت حجتهم أن المقربين هم كفرة، فما حجتهم بتصويب أهدافهم نحو النبي صلى الله عليه وسلم؟!

قلت في السابق إن الأنبياء جميعهم أفكارهم متطورة عن كثير من الذين اتبعوهم لاحقاً، فقد تشدد هؤلاء بما تسامح به الأنبياء، وعاقبوا حيث غفر الرُّسل، وأدخلوا الناس الجنة أو النار على مزاجهم.

وقد يقول أحدهم إن هذه التنظيمات وراءها أجندات سياسية، وهذا صحيح، ولكن ماذا عن الأدوات البشرية أو «الذئاب المنفردة»، التي يستخدمها قادة هذه التنظيمات، هل يعلمون شيئاً عن هذه الأجندات، أم أخذتهم حماسة تعاليم خاطئة للأديان الأساسية التي جاء بها الرسل بكل محبة وسلام؟

أرجع إلى ما نشرته وسائل إعلام أجنبية عن توجيهات داعش بعدم ضرورة السفر إلى سوريا، والاكتفاء بالعمل داخل الدول التي يقيم فيها أعضاء التنظيم لأقول إن أساس المشكلة هي كرة النار التي لم تُطفأ منذ البداية هناك حتى.. تدحرجت.

*نقلا عن صحيفة "القبس".