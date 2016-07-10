أطباء «فوتوجينيك»؟!

لا أعرف ما علاقة مهنة الطب بصورة دكتور الطب مبتسماً، أو شابكاً ذراعيه أسفل صدره، مرتدياً الروب الطبي أو بدلة غالية الثمن.. وقد شاهدت مؤخراً صورة لإعلان طبيب بالبرنيطة!

فالطب مهنة شخصية خاصة إنسانية، مثلها مثل المحاماة والهندسة والمحاسبة.. لم يسبق أن شاهدنا صورا شخصية إعلانية لمهندس أو محامٍ أو محاسب.. لأن عمل هؤلاء المهنيين بما فيها مهنة الطب، ليس له صلة بالشكل أو الصورة! بل بالعمل الجاد، والتاريخ المهني المشهود من آخرين، قد يكونون جربوا خدمات المحامي أو المهندس أو المحاسب أو المهني بما فيها الطب من قبل، ولمسوا إخلاصه وجودة عمله ونجاحه فأقبلوا على خدماته، وأقبل الآخرون عليه ممن لم يجربوه، لأنهم سمعوا عنه، أو رأوا عمله وانجازه رؤية العين.

واعتقد أن الكويت تنفرد عن دول العالم جمعاء بذلك التقليد الغريب.. وقد جُلْنَا العالم المتحضر وغير المتحضر، من أطباء هارلي ستريت بلندن وأطباء باريس وبوسطن وكندا واليابان والهند وأفريقيا، ولم نر صورة واحدة لدكتور طب في صحفها، يعلن عن نفسه لجلب الزبائن من المرضى، إلا في الكويت «صل على النبي»!

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هذا من ناحية.. وناحية أخرى، هناك عمل الأطباء المزدوج صباحاً في المستشفيات الحكومية، ومساء في عياداتهم الخاصة (المعززة بالصورة الشخصية!)، وهذا أمر كان ممنوعاً في عهد وزيرها الأسبق- أطال الله بعمره- الدكتور عبدالرحمن العوضي، وبعده صارت المسألة «هَدَدْ» كعشرات المسائل والأوضاع في كويتنا الفريدة من نوعها!

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وقد سرني السؤال الذي وجهه النائب الشاب راكان النصف- الذي يذكرني بشبابي البرلماني- بخصوص أطباء القطاع (العا – خاص) الكويتي!

النائب النصف وجه سؤالاً لوزارة الصحة بعهدها الحالي، قال فيه: «انه يلاحظ وضع أطباء إعلانات بالصفحات الأولى من الصحف المحلية عن قيامهم بعمليات جراحية بطرق حديثة متطورة.. وعن استعدادهم للقيام بمختلف العمليات مع إمكان تقسيطها على المريض، ما يعني قيام المريض المضطر لقبول شروط الطبيب، وربما توقيعه لشيكات وكمبيالات لمصلحته، دون تفكير في العواقب واحتمال دخول الطرفين في نزاع قضائي مستقبلاً، وتشويه سمعة مهنة الطب السامية، وتحويلها إلى مهنة تجارية رخيصة».. انتهى

ونحن نتفق مع النائب النصف جملة وتفصيلاً فيما أثاره، وفي التشويه النفسي والمادي، الذي قد يلحقه بعض الأطباء بمهنة الطب الإنسانية السامية.

متمنين في ظل صمت الوزارة المطبق عن تلك الممارسات أن يقوم بالدور المطلوب الشرفاء من الأطباء، وجمعيتهم الطبية، لإرجاع المهنة لطبيعتها الإنسانية السامية.

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

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• هامش:

لماذا لا نرجع للنظام القديم في ذكر أسماء الأطباء وتخصصاتهم وعناوينهم وأسمائهم في صفحة للإعلانات المبوبة الخدماتية!

* نقلا عن "القبس"