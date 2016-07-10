بلد إجازات!!

احتجت جماعة من الكتاب والمعلقين على كثرة الإجازات التى نحصل عليها، ما بين دينية ووطنية وتاريخية، وهى بالطبع غير الإجازات الأخرى المقررة السنوية والاعتيادية، والمرضية لا قدر الله. الاحتجاج مفهوم ولاشك، ودوافعه نبيلة للغاية، فالمفروض والواجب أن نعمل من أجل مصر ورفعتها، ولا نجعل الوطن يحتاج المعونات والمنح والقروض من الآخرين. ذلك فضلا عما فيه من عار، فإنه يعوق قدرتنا على التقدم، ليس الآن فقط وإنما خلال السبعة آلاف عام القادمة أيضا. ولكن الحقيقة أكثر تعقيدا مما تبدو، فالواقع يقول لنا إن منح الإجازات يؤدى إلى توفير الكثير مما يجرى إهداره نتيجة تواجد العاملين فى العمل. هذا بالتأكيد ليس لغزا، وبلدنا لا يتحمل ألغازا أخرى، أو إضافة أوضاع مقلوبة إضافية لما هو متاح بالفعل، ولكن ذلك هو الواقع الذى من الجائز أن يكون مرا، ولكنه الواقع الذى لا سبيل للفرار منه إلا بقرارات صعبة تحتاج شجاعة هائلة لاتخاذها.

فى زمن مضى مع بداية القرن، قام مجلس الشورى، المالك للصحافة القومية، بتكليف شركة مرموقة للمحاسبات بتقييم أوضاع العمالة والإنتاج فى المؤسسات الصحفية المرموقة أيضا. والنتيجة كانت دراسة قيمة أفادت بأنه فى المتوسط فإن هذه المؤسسات تستطيع القيام بكافة أعمالها التى تقوم بها فعليا من نشر وطباعة وتوزيع وما هو أكثر بما يقل عن 30% من العاملين. الدراسة بالطبع كان فيها ما هو أكثر، ولكن مقتضى الحال فى موضوع المقال قاد رؤساء مجالس الإدارة إلى أخذها بجدية والاستفادة من النتائج القيمة التى أوردتها. كان القرار المشترك فى 2009 هو إضافة يوم إلى الإجازة الأسبوعية المقررة فى يوم الجمعة من كل أسبوع، لكى تكون الإجازة الأسبوعية- كما هو الحال فى الدول المتقدمة، أو هكذا قيل- يومين بدلا من يوم واحد. هذا الغياب ليوم واحد إضافى للعاملين- السبت- أدى فى واحدة من هذه المؤسسات إلى فائض شهرى قدره ثلاثة ملايين ونصف المليون جنيه أو 42 مليون جنيه خلال العام. جاء هذا الفائض- الذى توجه إلى الاستثمار لتوسيع أعمال المؤسسة- من الاستخدام المبالغ فيه للتليفونات، وعمليات نقل العاملين من وإلى المؤسسة، والاستخدام المسرف لدورات المياه والمصاعد، والاستهلاك للأدوات المكتبية والعروض الكثيرة على العيادة الطبية مع الحصول على الأدوية المقوية. وبقدر ما كان كل ذلك يمكن حسابه، فإن قيمة تفادى الخلافات والمنازعات، وعدم انتهاز الفرص، وعلى العكس إهدار ما هو متاح منها، كان من الصعب حسابها.

المسألة ببساطة أن الأعمال الأساسية والمفيدة والمنتجة بالفعل فى أى مؤسسة يجرى القيام بها حتى فى أيام الإجازات، حيث يبقى العدد اللازم كما يحدث فى أيام الجمعة وفى أيام الإجازات التى تقررها الدولة، فهذه الأيام مدفوعة الأجر للجميع فى كل الأحوال، وفى المثال أعلاه فإن بداية التجربة شهدت احتجاج نقابات العمال على أساس أن اليوم الإجازة الإضافى سوف يحرم العمال من الحصول على «بدل العمل الإضافى» الذى يحصلون عليه، والمقرر بعدد من الساعات الإضافية التى يُفترض أنها تضاف إلى ساعات عمل اليوم. ولما جرى بحث فى الموضوع تبين أن «البدل» هو مسألة ورقية لساعات عمل لا وجود لها، فلما تقرر استمرار الحال على ما هو عليه توقف الاحتجاج على إضافة يوم إلى الإجازة الأسبوعية.

بالطبع فإن وصف المسألة على هذا الشكل لا يخص مؤسسات صحفية قومية فقط، بل هو جزء لا يتجزأ من فلسفة قيام المؤسسات العامة فى مصر، فجزء من مهامها توظيف المواطنين ليس من أجل مزيد من الإنتاج أو الابتكار، أو رفع رأس مصر عاليا فى المحافل الدولية، وإنما ربما للتقليل من البطالة وتحويلها من بطالة حقيقية واضحة إلى بطالة مقنعة لا نعرف عنها الكثير. ورغم أن موضوع «التوريث» كان شائعا فيما يتعلق بالأوضاع السياسية قبل ثورة يناير، فإن هذا التوريث لم يكن شائعا، بل كان موجودا فى مجال العمل قبل وبعد ثورة يناير. ويُذكر أنه فى واحدة من المؤسسات القومية بعد الثورة، ورغم وضع خطة للتعيينات الإضافية للمؤقتين والمتعاقدين، وصلت إلى 2000، فإن 4000 طلب لتعيين أبناء العاملين كانت من الأمور التى جرى الإلحاح عليها، وحتى التهديد بالتظاهر والإضراب بشأنها. ولحسن الحظ أن ذلك لم يحدث، ولكن فى مثل هذه الحالة فإن البكاء على الإجازات الكثيرة، رغم مشروعيته، لا يعكس الأحوال المصرية بدقة، وربما سوف يكون أجدى للدموع أن تُذرف على ضعف الإنتاجية، وشحوب قيمة العمل، وضعف الاستثمارات لأن الأجور والحوافز والأرباح تلتهم، وبشراهة كبيرة، كل الموارد المتاحة، مضافا لها الاستدانة من البنوك، مع عون الحكومة مهما كانت الخسائر.

الأجدى ربما، والأكثر فائدة، أن ننظر فى حال المؤسسات العامة فى مصر، والتى لا تشكل فقط نزيفا ماديا كبيرا للموازنة العامة يزيدها عجزا، وإنما الأكثر خطورة أنها تستنزف طاقة العمل فيما لا طائل منه، وتخلق من ورائها ثقافة قائمة على إدارة الحاجة والفقر بدلا من الطموح والثروة.

* نقلا عن "المصري اليوم"