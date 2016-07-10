لماذا السعودية الآن .. ؟

الحوادث الارهابية التي ضربت السعودية قبل ايام تطرح سؤالا مهما لماذا هذا الهجوم المتلاحق وفي هذا التوقيت؟ هل هو انتقام بسبب مايحدث في سوريا والعراق واليمن ؟ أم محاولة لزعزعة استقرار اهم بلد اسلامي في العالم نتيجة لقوة الاجراءات الامنية التي تتخذها والتي تتمثل في منع بعض الشباب الضال من السفر للالتحاق بتنظيم داعش الارهابي في سوريا أو العراق؟.السؤال يطرح نفسه بقوة عقب وقوع ثلاث جرائم انتحارية الاثنين الماضي في ثلاث مدن سعودية اشدها علي الاطلاق الحرم الذي وقع بجانب الحرم النبوي الشريف هذه العمليات تحمل بصمات (داعش) الذي ينفذ اعضاؤه ماتعلموه علي ايدي المحرضين بزعم أن من يقتل أعداء الدين يدخل الجنة حتي ولو كانوا من العائلات! لم يهتم الكثيرون بهذه الفتوي الضالة رغم خطورتها التي تزعم أن مقتل الاقارب مقدم علي النفير للجهاد، وأطلقت بعد فشلهم في مواجهة الإجراءات الامنية القوية في السعودية.هذه الإجراءات هي إحدي الثمار المهمة للملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الامير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية الذي كان ولايزال له دور قوي ومؤثر في حماية أمن واستقرار المملكة ويتمتع بكفاءة عالية في التعامل مع ملف الإرهاب. وكان قد تعرض إلي أربع محاولات ارهابية فاشلة، الاولي عام 2004 حين كان مساعدا لوزير الداخلية، وذلك للتخلص من قبضته الامنية القوية في محاربة الارهابيين.إن تنظيم داعش الذي يفشل دائما في الوجود بالسعودية يجب مواجهته بعدة إجراءات أهمها التركيز علي وسطية الإسلام والابتعاد عن الغلو والتشدد الديني.. وفضح الفكر والمنهج التكفيري داخل عقول الشباب ومحاربة المحرضين. وستظل المملكة رغم كل ما يحدث قوية وعزيزة لما لها من مكانة كبيرة في نفوس وقلوب المصريين.

* نقلا عن "الأهرام"