يتحدث كثيرون عن حاجة لبنان الملحة الى رئيس قوي، ويحصر بعض المسيحيين تلك القوة بالتمثيل الطائفي وتالياً الشعبي، وهو معيار صحيح ولكن غير يتيم. فللرئيس القوي الذي يحتاج اليه لبنان مفاهيم ودلالات مختلفة اذ لا تقتصر القوة على التمثيل الشعبي. المطلوب رئيس يتمتع بحكمة ودراية أولاً لأن الفسيفساء اللبنانية والصيغة اللبنانية تعوزهما قوة ناعمة مختلفة قادرة على ادارة التنوع والتعدّد، والتنسيق بين المكونات المجتمعية والسياسية المتباعدة أحياناً كثيرة. ولا ينفع في هذا المجال رئيس يتهجم على مكونات طائفية ويتعرض لرموزها قبل ان يرتد على نفسه ويبدل مواقفه، لأن الامر يدل على عدم ثبات في المواقف، ويفسد دوره كحكم بين اللبنانيين على تنوع انتماءاتهم.

ويحتاج لبنان الى رئيس منفتح على دنيا العرب وله علاقات وجولات دولية، اذ لا يمكن لبنان ان ينظم حياته من دون الدعمين العربي والدولي اللذين لا بد منهما لكل بلد صغير، فكيف للبنان الذي يعاني ازمات حدودية وامنية واقتصادية واجتماعية، ولم يتمكن يوماً من النهوض الا بفضل اخوانه العرب، وكلما اختلف هؤلاء اختل التوازن الداخلي فيه ونشأت حروب ونزاعات. فهل يمكن مرشحاً استعدى العرب ان يضطلع بهذا الدور؟

ويحتاج لبنان الى رئيس ذي خبرة في الحكم المستقر لا في تلك الفترات من عدم الاستقرار واحتكار السلطة والقرار وعدم الاحتكام الى المؤسسات وخصوصاً مجلس الوزراء ومجلس النواب، رئيس يقر بوضوح بأولوية الدستور المعدل من خلال اتفاق الطائف، رئيس يحترم الشرعية الدستورية ولا يقفز فوقها داعياً الى اعتماد اجراءات تتعارض واحكام الدستور.

ويحتاج لبنان الى رئيس يحترم ويلتزم انتظام عمل المؤسسات فلا يقاطع جلسات انتخاب الرئيس ولا يؤخر تشكيل الحكومات ولا يعطل عمل الحكومة، ولا يهدد ولا يتوعد بالنزول الى الشارع وهو مشارك في الحكم على كل المستويات.

الرئيس القوي الذي نطلبه، رئيس يعيد النظر في كل مواقفه، فيخرج الى اللبنانيين مقوماً المرحلة السابقة، ومعتذراً عن اخطائه، وعارضاً لمشروعه المستقبلي فيقنعنا بانه يستحق ان يكون رئيساً، وهكذا يكون قوياً.

* نقلا عن "النهار"