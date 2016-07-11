الـ«بدون» المصرى..!

الـ«بدون» تعريف شائع فى دول الخليج العربى.. يُعَرِّفون به من يعيش على أرض تلك الدول ولكن لا يحمل هوية هذا البلد ولا غيره.. فهو أو هى «بدون» هُوية وطنية.. ومن هنا جاءت التسمية والتعريف.. وكل ما يستتبعه من معاناة وهوانٍ لحامله..!

دفعتنا الأقدار إلى أن نرافق أحد الأقارب إلى طوارئ مستشفى خاص- ويفترض من أفضلها- إثر حادث ألمَّ به.. لكى يصدمنا مفهوم جديد لـ«البدون» فى كل تفصيلة من تلك الزيارة.. مفهوم «مصرى» هذه المرة.. وإن لم يكن غياب تعريف الانتماء الوطنى أو السياسى وارداً.. فغياب الهوية الإنسانية والانتماء للعصر كان هو الصادم.. وما هو باليقين أقسى ألماً وإهانة..!

لم يكن من جديد واحد فى كل ما رأيته.. فما رأيته وعايشته هو بعض ما أعانيه وتعانونه من مشاهد يومية اعتدناها حتى ألفناها.. بل وعقلناها بالتبرير.. وكرَّسناها بالقبول والدعم والرضوخ.. ونحن نُصِرُ أن نحيا نصف حياة..!

حين انتقلنا إلى داخل طوارئ المستشفى للاطمئنان على مصابنا.. وجدت أعداداً من البشر من الـ«بدون» هوية وظيفية.. فبعضهم تتراوح هويته ما بين طبيب أو ممرض أو عامل نظافة أو فنى من نوع ما.. يتناوبون على سرير المريض.. لا يتفاعلون مع جلال الحدث ولا تعتريهم جدية ولن أقول جلال المهنة أو المكان أو ما ينبغى..!

بعضهم يفعل القليل.. وجُلُّهم يثرثر بكلمات حول أهل المريض.. هى بعض من كلام فارغ.. وبعض أقل من حديث جاد عن المشكلة.. ثم فيض لا ينتهى من غثاء التمتمة والدعاء المدغدغ للمشاعر القلقة.. ومن ثم استنهاض لطاقة الخير والمنح بداخلهم ليأتى ريع الدعاء..!

كل هؤلاء الـ«بدون» لا يكترثون بتعريف وظيفى.. وليس من قيمة تراودهم عما يسمى أهلية أو كبرياء مهنى.. فالآلية هى التوسل والبلطجة المقنعة لضمان أكل العيش..!

أما المستشفى ذاته، ومرة أخرى، وإن كان من أكبر الأسماء المتاحة، فهو أيضاً من الـ«بدون»..!

فهو مبنى ينتمى إلى ما يسمى المبانى الطبية، ولكنه من حيث الهوية «بدون».. فهو خلط عشوائى من المبانى الحكومية الإدارية والمبانى الفندقية محدودة الجودة والمبانى الترفيهية الرثة.. منهجها به ظاهر الخدمة العلاجية، ولكن باطنه الابتزاز المقنع والاستغلال والنصب فى بعض التعريفات!

وإن لم يَبدُ أى مما ذكرت مُستغرباً.. يبقى فى الحقيقة مستنكراً مستهجناً..!

ولكن يبقى الغريب بحق.. أن الدولة ذاتها والمجتمع كله يحيا على الأرض كسائر البشر له نصيب من جغرافيا وتاريخ وثقافة.. ولكن عند تعريف علاقته بتلك الجغرافيا وذلك التاريخ وتلك الثقافة.. فكأنه صار من الـ«بدون» من حيث الانتماء لعصر والملكية لأدوات الفكر والفعل فيه..!

والأغرب منه هو الإصرار على ذلك بالإمعان فى الجهل به!!

علاقتنا بالنظم «الاقتصادية» صارت فى خانة اقتصاد الـ«بدون»..!

فلا تجد لاقتصادنا تسمية أو هوية أو رؤية.. هو حالة تراوحت ما بين التوسل بالوطنية إلى الجباية المباشرة.. وما بينهما من دروب ومسالك لإذعان المواطن للقبول بمسمى الخدمة دون حقيقتها..!

فمن مفردات اقتصاد العصر تحمل الدول على أن تنشئ صناديق سيادية للاستثمار.. اخترنا أن ننافس فى مجال الابتزاز العاطفى لمواطنينا فى مواسم الخير.. بل وننشئ لذلك صناديق..!

حديث اقتصادنا.. طنين لا ينقطع عن التنمية.. ولكن جوهره الإعاشة، بل قل الإغاثة وضمان استقرار الـ«سيئ» كى لا ينحدر لما هو أسوأ!

هو اقتصاد يتحدث عن دور للدولة ودور للرأسمالية الوطنية.. لا يخلق ملكية عامة ولا يدعم ملكية خاصة.. ولكن يُكرِّس إقطاعاً مؤسسياً فريداً.. تجفف فيه منابع الملكية فى الاقتصاد بواجهة خاصة.. لا هوية لها إلا ثقة السلطة..!

دور «السياسة» وتواجد السياسة هما يقيناً فى خانة الـ«بدون» الحرفى.. مزيج من العلاقات العامة ودسائس القصور.. وحيل ممتهنى السياسة وطالبى الشهرة.. أكثر من الحد الأدنى لإيجاد موظف عام يملك دوراً له مسمى فى قطاع بعينه..!

خلط معيب مؤثم بين أدوار المؤسسات والسلطات.. فكأنها وجدت لتبقى ولتدعم بقاء بعضها بعضاً.. وليس لتنتشل مجتمعاً ودولة- من ظلم تاريخى قاد إلى ثورتين- نحو حد أدنى من إنسانية مستحقة..!

الإعلام ولو قلنا فيه إنه «بدون» فقد ظلمنا البدون..!

فهويته واضحة.. هو منصات للصخب والتشاتم وممالأة السلطة التى يتخللها بعض من أخبار وبعض من ترفيه وبعض من خدمات.. أما أن يُعْلِم وأن يُعلِّم وأن يُرفِّه.. فقد غاب كل هذا لحساب أن يُجَهِّل.. وأن يُغَيِّب.. وأن يُسَفِّه..!

محتواه.. إما حشو المجال العام بأضغاث أفكار لا قيمة لها ولا جدوى فيها ليبقى المجال العام يجترها وهو ذاهل عن أولوياته.. أو قهر الخصوم واستخدام الإعلام كوسيلة إعدام معنوى ومنصة عقوبة..!

وأما ملكيته.. فمن الملكية العامة.. للملكية الخاصة.. ثم للمصادرة بيد الخصخصة وبجوهر التأميم..!

لم تكن حالة الـ«بدون» المصرى لتنشأ لولا أننا استسغنا الركاكة واعتمدناها معياراً للحياة.. تعايشنا مع الركاكة وأربابها وصنائعها فى كل شىء.. وقبلنا منهم الحسبة علينا.. على الدين والوطن.. بل على العصر ذاته.. نتعايش كل يوم مع الركاكة فى المظهر والجوهر واللغة والحلم.. وقبل ذلك وبعده ركاكة الفكر..!

وإن كانت الركاكة هى عكس البلاغة فى اللغة.. فهى عكس الإتقان فى الفعل.. وهى عكس المنطق فى الفكر..!

فإن لم تعدم اللغة المفردات، فاستخدام تلك المفردات فى سياق منطقى يراعى مقتضى الحال هو البلاغة.. وبمثلها إن لم تعدم الدولة الموارد فكراً ومادة، فإدارة تلك الموارد بما يراعى مقتضى العصر واحتياجات بناء الإنسان هو الاقتصاد والسياسة والتعليم والدولة.. وغير ذلك هو الركاكة بعينها.. هو الدولة الفاشلة والمجتمع المتراجع..!

المرافق والطرق والبنية التحتية برمتها كما التشريعات هى مفردات اقتصاد.. كما أن البرلمان والحكومة ورئاسة الدولة ومؤسسات الدولة هى مفردات سياسة.. بغير سياق منطقى يراعى مقتضى احتياج بناء مصر إنساناً ووطناً وحلماً.. يكون وجودها فجاً ومفسداً كغيابها وقد يزيد..!

أن نسمى الركاكة باسمها ولا نتساهل فى تعريتها وكشفها.. وألا نقبل من الدولة إلا فعل الدولة الراشدة.. ومن المجتمع إلا فعل المجتمع الواعى.. ولا من المسؤول إلا فعل المسؤول المؤهل.. ولا من رجل الدولة إلا خطاب وفكر وفعل رجل الدولة فى القرن الواحد والعشرين.. ولا من المؤسسة إلا ما وجدت من أجله تعليماً أو أمناً أو اقتصاداً.. هذا أقل ما نستطيع فعله الآن.. إذا أردنا أن ننجو بمصر من مصير الـ«بدون»..!

يقولون «الهوية هى المآل».. فبقدر ما نعرف الهوية.. نعرف المآل..!

فَكِّرُوا تَصِحُّوا..

* نقلا عن "المصري اليوم"