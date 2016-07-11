من أوراق 2000 يوم مع الرئيس عندما سألت مبارك: هل سنضرب سد النهضة؟!

طائرة الرئيس الأسبق مبارك لها نظام خاص فى جلوس المرافقين والسكرتارية الخاصة وأطقم الحراسة.. عادة يشغل رؤساء تحرير الصحف معظم مقاعد درجة رجال الأعمال، بالإضافة إلى مقعد وثير يأتى إليه مبارك للإدلاء بأحاديث أو سماع أسئلة الشأن المحلى والخارجى.. حوله يتحلق الراحل عمر سليمان، ووزير الخارجية الأسبق أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية الآن، ووزير الإعلام أنس الفقى، ورشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، ود. زكريا عزمى، وآخرون ممن تستلزم الزيارة وجودهم.. وظهر جمال مبارك مرة وحيدة فى 6 أعوام!!

نبحث عن مقاعدنا التى تتغير مع كل رحلة طبقا للوفد الرسمى.. فى الرحلة إلى جنوب أفريقيا كنت محظوظا بالجلوس إلى جوار السفير سليمان عواد، المتحدث الرسمى للرئاسة، أفضل مَن شغل موقع سكرتير الرئيس للمعلومات.. الرجل كنز من الأسرار والمعلومات.. انتهزت الفرصة لأسأله عن العلاقة مع إثيوبيا التى بدأت فى التوتر.. كنا فى 28 يوليو 2008.. التفتُّ إليه كاتباً السؤال، لأن صوت الطائرة كان عاليا جدا: «هل صحيح أن الرئيس السادات وجه ضربة جوية لسدود إثيوبيا عام 1979 من خلال ست طائرات مطلية باللون الأسود.. وهل يمكن أن نلجأ لنفس الأسلوب مرة أخرى؟»

ابتسم السفير الهمام، وأشار إلى قمرة الرئيس على الطائرة: الإجابة عنده وليست عندى، فقد كان نائب الرئيس عام 1979.. هذا الدبلوماسى الماهر لا يتكلم معك إلا إذا كنت حائزا لثقته ألفا فى المائة.. وأزعم أننى كنت أتمتع بذلك.. واتصل بى مرات كثيرة لتحقيق انفرادات ومدَّنى بالأسرار..

حاولت التخابث عليه والإلحاح، فأشار إلى مقصورة الرئيس.. قلت: وكيف لى أن أسأله على انفراد؟.. ابتسم وقال: حاول..

قبل مغادرة الطائرة تقوم الشؤون الإدارية بالرئاسة بتوزيع ورقة «التسكين» علينا، فيعرف كل منا رقم غرفته وأرقام غرف الوفد الرسمى، بحيث يمكنك الاتصال داخليا بهم من خلال سويتش الفندق.. عادة كنت أنظر لرقمى غرفتى المرحوم جمال عبدالعزيز، سكرتير الرئيس الخاص، واللواء أبوالوفا رشوان، فأعرف فى أى طابق سيكون جناح الرئيس..

لدهشتى وجدت أن غرفتى فى نفس الطابق الأخير بفندق «هيلتون» كيب تاون على سفح جبل ماونتن تايبل الشامخ، ويبعد 20 كم عن المطار.. وهو أقرب مكان لبرلمان جنوب أفريقيا، حيث سيعقد مبارك مؤتمره الصحفى مع الرئيس تابو إيمبيكى الذى أنهى مدته الرئاسية بعد شهرين من زيارة مبارك..

(1)

وصلت الفندق وحدث ما توقعته: بينى وبين جناح الرئيس ثلاث أو أربع غرف.. المهم أن هناك منضدة فى آخر الرواق عليها «سناكس» وعصائر وكانبيه وسندوتشات خفيفة لمَن يريد.. ظللت أقطع الممر جيئة وذهابا بدأب، عسى أن يفتح الرئيس الباب ليطلب شيئا.. وقد عرفت هذا من إقامتى معه قبل ذلك فى طابق واحد بفندق «جراند بريتانى» بالعاصمة اليونانية..

انفتح الباب فجأة ولمحنى الرئيس وقال: «طبعا بتدوَّر على حاجة تاكلها.. أظن خلصت الطعام لوحدك».. بتردد ذهبت إليه قائلا: «يا فندم أنا أبحث عن إجابة لسؤال عن إثيوبيا ومياه النيل والخطر القادم».. ضحك الرئيس قائلا: «يا باشمهندس هذا يحتاج كتابا».. قلت: ده وعد يا فندم؟.. أجاب: «لما نشوف»..

مبارك لمَن لا يعرفه لا يَعِد بشىء لا يستطيع تأكيده.. حتى فى الأشياء التى يظنها البعض تافهة.. قال لى مرة إن أهم درس تعلمه من الطيران وعلمه لتلاميذه هو: «لا تضرب إلا والهدف فى مرماك 100%».. وبدأ يطبق ذلك فى السياسة، وهو ما يصفه البعض بالجمود أو البطء أو التردد، ولكن الحقيقة أنه كثيرا ما قال لى: «لا أحب الكذب.. إذا اتكلمت الدنيا حتخرب.. وتتعقد الأمور.. وتحدث أزمات دولية نحن فى غنى عنها»..

(2)

المهم أننا عدنا للقاهرة وطرأت على الساحة أحداث أخرى متلاحقة جعلت الاهتمام الصحفى والسياسى ينتقل إلى مناطق أخرى.. فقد سيطر حزب الله اللبنانى تماما على العاصمة اللبنانية.. وبدأ صراع عربى إيرانى لمحاولة انتزاع لبنان من الأنياب الفارسية والسورية.. ثم جاء الغزو الإسرائيلى البشع لغزة.. والاجتياح الثانى من حماس للحدود المصرية.. ثم تصاعدت الأمور مع «الحمساوية»، الذين رفعوا العَلَم الفلسطينى فى العريش، وقذفوا الجنود المصريين بالأحجار، وقتل قناصوهم اثنين من شهدائنا: الرائد ياسر عيسوى والمجند أحمد شعبان، ودعوة الرئيس مبارك لمبادرة وقف إطلاق النار وإعمار غزة بمبلغ تجاوز المليار دولار.. المهم أننا دخلنا فى دوامات عربية ومبادرة الاتحاد الأورومتوسطى، الذى تناوبت مصر وفرنسا رئاسته، والهجوم الذى تعرض له النظام المصرى من المعارضة، التى زعمت أن مبارك عميل لإسرائيل ويحاصر الفلسطينيين ويجوعهم ويغلق المعابر.. ثم عرف الجميع حقيقة مَن يدافعون عنهم بعد فوات الأوان.

(3)

مر عامان على لقائى العابر بالرئيس مبارك فى جنوب أفريقيا، ولم أنسَ سؤالى عن إثيوبيا.. فى 28 يوليو 2010 وصل أبوالغيط، وزير الخارجية الأسبق، والوزيرة الشجاعة المحترمة فايزة أبوالنجا إلى أديس أبابا، فى طائرة خاصة، ومعهما اثنان من زملائى رؤساء التحرير، لمقابلة ميليس زيناوى، رئيس وزراء إثيوبيا.. عاد الوزير أبوالغيط وأدلى بتصريحات غريبة قال فيها إن سد الألفية «وكان هذا اسمه وقت الزيارة» لن يؤثر على حصة مصر من المياه، وإنه مخصص لتوليد الكهرباء فقط، وإن أديس أبابا متفهمة لحقوق مصر التاريخية فى مياه النيل.. وإن الدنيا ربيع والجو بديع.. قلت لنفسى: يا نهار اسود لماذا نحرق دمنا إذن طالما كل شىء تمام والناس حلوة.. سألت الوزيرة فايزة أبوالنجا، فقالت بكل شجاعة: الوضع مؤسف وهناك خطر محدق بمصر أو «مصيبة» سوداء، وكلام الوزير للاستهلاك الدبلوماسى.. إذن ليس هناك مَن يحسم الأمور إلا الرئيس مبارك نفسه.. يوم 31 يوليو 2010 اتصلت بمكتبه كما هى العادة.. بعد ساعة جاء الرد: الرئيس سيكلمك على التليفون الأرضى..

لا ينتظر الرئيس مبارك غالبا أن تسأله.. إذا كانت هناك مساحة كيمياء بينكما يبادرك هو.. كما حدث.. «طبعا مش عاجبك كلام أبوالغيط يا باشمهندس».. أجبته: «تمام يا افندم.. هو احنا حنطبطب على إثيوبيا كمان!» بهدوء رد: «أى عقدة فى الدنيا لها حلان.. إما أن نقطعها أو نفكها.. القطع أسهل من الفك لكنه كارثى.. صحيح أن حل العقدة يتطلب جهدا وتركيزا لكنه أضمن وأكثر أمنا.. لا تغضب من أبوالغيط لأنه ينفذ ما أقوله.. وأنا كما تعرف لا أكشف أوراقى فى الأزمات.. ولا أوراق الضغط..» باستعجال قلت: مانضربهم يا فندم.. السادات عملها عام 1979.. ولبسوا «طُرح».. إيه المانع الآن.. حضرتك أستاذ استراتيجية وتوقيت، بهدوء قال: «مينفعش يا باشمهندس.. الدنيا تغيرت.. ومَن قال إن السادات ضربهم فعلا.. الله يرحمه كان (معلم).. وسبب انتشار شائعة الضربة الجوية كان السفير الإثيوبى فى القاهرة.. لكن هذه حكاية أخرى».

طلبت منه أن يرويها لى، فاشترط عدم نشرها حتى لا تتعقد الأمور، وقال إنها تاريخ يخصنى به، محذرا من النشر.. وأعتقد أن الحظر زال الآن بعد أن تنحى الرئيس الأسبق عن الحكم، ووصلت إسرائيل إلى منابع النيل، ويحذرنا وزير الرى كل حين بأن الجفاف ينتظرنا!.. نكمل الأسبوع القادم إن شاء الله..

* نقلا عن "المصري اليوم"