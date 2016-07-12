تعميم الخلافات وتسميم العلاقات

لعل تغير قواعد اللعبة الإسرائيلية من خلال تطبيع علاقاتها مع تركيا من جهة وتطويع بلدان حوض نهر النيل من جهة أخرى غير مستغرب وخاصة بعد فقدان الرهان على «ورقة الإخوان»، ما دفعهم إلى إعداد خطط بديلة، والدخول في استراتيجات جديدة تجاه المنطقة بأسرها. ومن هذه الزاوية ربما يمكن أن نقرأ جانباً من خلفيات اهتمام إسرائيل في الوقت الراهن بمد جسورها نحو الأتراك، وبسط نفوذها في الدول الأفريقية، لوضع المصريين بين فكي كماشة، الأتراك ومطامعهم في استعادة أمجادهم العثمانية، ودول حوض النيل التي تعاني معها مصر خلافات سياسية حول ما يعرف بمشروع «سد النهضة».

واليوم الأمة العربية تمر في تحديات ليست بوليدة اللحظة، وإنما تتجدد وتتعقد كلما أرادت الأمة النهوض بأبنائها والوقوف ضد كل من يطمع في فرض مصالحه على حسابها، ويمكن أن تكون الشقيقة الكبرى أحد المستهدفين الرئيسيين فيها، من خلال محاولة الإسرائيليين إحكام الطوق عليها من جانب الأتراك تارة، وفي عمقها الاستراتيجي ومنبع نيلها تارة أخرى..

واتجاه إسرائيل هذه الفترة نحو أفريقيا، والحرص على تحقيق شراكات سياسية واقتصادية وأمنية هناك، هو لبذر شرها وغرس خطرها في كل ما يحيط بالجسد العربي. وحتى بعض ساسة تلك الدول الأفريقية رموا أنفسهم في أحضان الإسرائيليين بعدما شعروا بنوع من الفراغ الكبير والهجر العاطفي من الدول الكبرى، وربما حتى من بعض الدول التي تشترك معهم في قارتهم السمراء.

والتحرك الإسرائيلي باتجاه القارة الأفريقية ليس بجديد، فقد حرصت الحكومات الإسرائيلية المختلفة على تعميق الروابط مع القارة السمراء ومحاولة التغلغل والتأثير خاصة على بعض الدول في حوض نهر النيل حتى لا تدع مجالاً لمصر لحل أوجه سوء التفاهم، وإنهاء الخلافات حول حصص مياه النيل، والتأثير بشكل أو بآخر على مشروع بناء «سد النهضة» الذي خلق أزمة سياسية بين الدول الأفريقية، وخاصة بين دول المنبع ودول المصب في حوض النيل. فلم يعد خافياً الآن، على القريب ولا البعيد، الأهداف الإسرائيلية الثابتة من وجودها في هذه المنطقة، وأول تلك الأهداف الضغط على صانع القرار المصري، نظراً إلى حساسية وخطورة «ورقة المياه» في الاستراتيجية المصرية، وأطماع إسرائيل في مياه نهر النيل أيضاً.

والتحرش الإسرائيلي بمصر، والعمل على زعزعة استقرارها، وخلق أزمة بينها وبين الدول الإفريقية، بتبني مشاريع توليد طاقة مع إثيوبيا، ومحاولة وضع قدم لها في القارة السمراء، يدفع بالمصريين إلى السير قدماً، وتفعيل دور الدبلوماسية المصرية من جديد، والعمل على خلق الشراكات، وفتح كافة مسارات العلاقات، وإحياء كل ما من شأنه أن يجنب البلاد ويلات سياسة التعطيش التي تعمل عليها إسرائيل كمنهج لمواجهة مصر وتقويض أمنها القومي بشكل خاص، والأمن العربي بشكل عام.

ومصر تدرك جيداً أن العلاقات الإسرائيلية مع الدول الأفريقية متباينة المردود إلى حد ما طيلة العقود الماضية، وتعمل في كل مرة على الالتفاف على التحركات الإسرائيلية، وإفشال المخطط الصهيوني الذي يطمح في جني خيرات النيل والظفر بمخزون مائي استراتيجي من النهر بما يروي تل أبيب أبد الدهر. وقد سعت إسرائيل طيلة تاريخها للتحرك وسد احتياجها من المياه، ونقل نحو 850 مليون م3 سنوياً إليها بحسب صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية، حتى أنها لمحت في مواقف إلى التخلي عن احتلال القدس مقابل ضمان تدفق النيل إليها والاستفادة منه. والعجيب هو اختيار إسرائيل لهذا الوقت، وخاصة بعد الإعلان أن عشر دول بأفريقيا، وخصوصاً حول حوض نهر النيل العظيم، هي الدول الأكثر نمواً حول العالم، ولهذا أرادت إسرائيل أيضاً أن تفتح لها ذراعاً وأسواقاً في العمق الأفريقي. والمتأمل لخريطة الدول التي حل فيها نتنياهو، بمرافقة 80 رجلًا من رجال الأعمال الإسرائيليين، يدرك جيداً الخطة المستقبلية التي تسعى إليها إسرائيل. وبرغم تقطع العلاقة بينها وبين القرن الأفريقي فإنها عملت على الاستيطان «الناعم» من خلال مشاريع استثمارية حيوية مثل التشييد والبنى التحتية والصناعات التكنولوجية والكهربائية والزراعة والصفقات العسكرية، بعدد شركات إسرائيلية يتجاوز الـ100 تعمل بشكل مستمر، ودعم الجبهات الانفصالية، على غرار ما حدث مع جنوب السودان، حيث أكدت تقارير عديدة أن إسرائيل لعبت دوراً مهماً في انفصال جنوب السودان. وضخت ما يقارب ملياراً ونصف المليار دولار في إحدى دول منبع النيل، حتى تضمن ولاءها، وتستطيع بذلك السيطرة على قرارها فيما يتعلق بـ«سد النهضة» وحصص دول الحوض بما يؤثر سلباً على العلاقات بينها وبين جيرانها.

نقلا عن "الاتحاد"