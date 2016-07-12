عقدة التاريخ فى مجلس النواب؟

ما زالت الديمقراطية هى الشاغل لأنها النظام الذى يعطى تداول الرأى والنضج فى بحث القضايا مكانة كبرى. هى فى حقيقتها امتحان مستمر لقدرة الأفراد على إمعان النظر، واستخدام البصيرة فى تقييم الأمور، ولا يكون ذلك فى أنقى حالاته إلا عندما تكون القضايا حساسة، واختلاف الرأى كبيرا وحادا.

مثل ذلك يحدث الآن فيما يتعلق بقضية جزيرتى تيران وصنافير التى فاجأنا فيها اتفاق مصر والسعودية على تخطيط الحدود البحرية فيما بينهما. وفى الأسبوع الماضى ناقشت القضية فى هذا الإطار، وكان عدد التعليقات على ما كتبت ٢٢ تعليقا كانت الأغلبية الساحقة منها ترفض ما طرحته، وكان الكثير منها حادا وقليل كان وقحا.

ولحسن الحظ أننى كنت من تلاميذ الدكتور بطرس غالى الذى علمنى أن المهم هو الاهتمام بما تكتب، وأن من يرفض ما تقول أفضل مائة مرة من ذلك الذى لا يقرأ ولا يعلق ولا يهتم. اللامبالاه هى أسوأ ما يحصل عليه الكاتب من قارئه، أما الرفض والخلاف، فإن ذلك دائما أول الطريق إلى تكوين أرضية مشتركة!.

القارئ «فؤاد كمال» من جامعة القاهرة (هكذا جاء فى التعليق) ذكر لو أن كاتب هذه السطور دخل القوات المسلحة لفهم وجهة النظر الأخرى بشكل أفضل. والحقيقة أننى حصلت على هذا الشرف ولأربع سنوات كاملة ما بين سبتمبر ١٩٦٩ وسبتمبر ١٩٧٤، عندما كنت رقيبا للاستطلاع فى الكتيبة ٦٥٤ مقذوفات موجهة مضادة للدبابات بقيادة المقدم ـ فى ذلك الوقت ـ جمال حفيظ. أبلت الكتيبة بلاء حسنا فى حرب أكتوبر، وكان نصيبها مما دُمر للعدو ٥٤ قطعة مدرعة من بينها ٤٠ دبابة. هذا فقط للقارئ الكريم، فهذا الشرف لا يجعل للرأى بالضرورة شهادة ومصداقية أكثر من غيره، ولكنه قد يجعل فهم آراء الآخرين أكثر صفاء من زاوية أنه لا أحد فى كل أمر لديه امتلاك للحقيقة أو الوطنية المطلقة، فالمسألة فى أولها وآخرها اجتهاد، لا خير فى الكاتب إذا لم يقله، ولا خير فى الآخرين ما لم يستمعوا إليه. باختصار فإن الديمقراطية فى جوهرها هى إدلاء الجميع للآراء والاجتهادات كما يرونها، وبعد ذلك فإن وظيفة ممثلى الشعب هى «غربلة» كل ذلك وفحصة، والاستماع إلى المؤيدين والمعارضين ثم اتخاذ القرار بعد ذلك بالقبول أو بالرفض حسبما تقرر الأغلبية.

فى مقال الأسبوع الماضى أشرنا إلى أن النص الدستورى فى المادة ١٥١ يعرف القضية بأنها «اتفاقية دولية» لترسيم الحدود، ومن ثم فإن صاحب الاختصاص فيها هو مجلس النواب لأن الأمر ليس موضوعا «يتعلق بالسيادة» كما أنه ليس فيه تنازل عن أرض تملكها مصر وإنما هو ترسيم للحدود البحرية بين دولتين وفقا لقواعد القانون الدولى.

وعلى المجلس عندما ينظر فى القضية أن يتعامل مع مجموعة من العقد التى تستوجب الحل قبل اتخاذ القرار الذى عليه أن يعلى من شأن المصالح المصرية. العقدة الأولى، وهى الأكثر شيوعا، تتعلق بالتاريخ والذى يراه المؤيدون للاتفاق على أنه يبدأ مع مولد الدولتين المصرية والسعودية فى صورتهما الحديثة المعترف بها دوليا سواء من دول أو من منظمات دولية، أى فى عام ١٩٢٢ بالنسبة لمصر و١٩٣٢ بالنسبة للسعودية. وفى كلتا الحالتين فإن الدولة «ورثت» أوضاعا قانونية معتبرة لولاية مصر، وإمارة الحجاز، وكلتاهما كانتا جزءا من الإمبراطورية العثمانية التى قامت بترسيم الحدود المصرية فى عام ١٩٠٦ والتى انتهت فى التطبيق إلى أن بر مصر ينتهى فى العموم عند ساحل خليج العقبة مضافا إليها جزيرة فرعون فى شمال الخليج وكان ذلك يعنى استبعاد الجزيرتين الأخريين: تيران وصنافير وبقاءهما تحت إمارة الحجاز.

ولكن المعارضة للاتفاق تركز بقوة على التاريخ، وهناك كثير من الوثائق (أكثر من ٢٣ وثيقة متداولة الآن) والآثار التى تدل على أن الفراعنة ذهبوا إلى الجانب الآخر من البحر الأحمر. وفى العصر الحديث فإن الوالى محمد على ذهب إلى الجزيرة العربية حتى وصل إلى الدرعية فى ضواحى الرياض العاصمة الحالية للمملكة، وطوال القرن التاسع عشر كانت لمصر ولاية من نوع أو آخر على إمارة شمر ومن بعدها إمارة الحجاز.

ولكن العقدة هنا أن مصر فعلت ذلك نيابة عن الإمبراطورية العثمانية، فكان علم «الخلافة» هو الذى يرفرف، أما مصر ذاتها فكانت تحت الولاية العثمانية ويجرى ترسيم ولاياتها بمفرمانات صادرة من الباب العالى. مثل هذه الحالة لها جوانب أكثر تعقيدا، فذات الخرائط التى تؤكد على سيطرة مصر على الجانب الشرقى بخليج العقبة، تؤكد أيضا على سيطرة مصر على السودان، بل إن ما كان معروفا بجيش كتشنر الإنجليزى الذى أعاد فتح الخرطوم فى نهاية القرن التاسع عشر كان يعتمد بالأساس على قوات مصرية جرى تمويل حملتها من جانب مصر أيضا، فهل يعنى ذلك تراجع مصر عن التزام عبدالناصر بمنح السودان حق تقرير المصير وتطالب بها هى الأخرى استنادا إلى تواجدها التاريخى السابق؟!

المسألة هى أن عقدة التاريخ لا تنفض لأن فيها كل المتناقضات وأشكالا كثيرة من التوسع والتمدد، وما يقابلها من انكماش وتراجع. فكما أشارت مراجع تاريخية، فضلا عن الكتب المقدسة، أن ما ألم بالدولة الفرعونية خلال المملكة الوسطى كان فى حقيقته غزوا ساميا جاء من الجزيرة العربية وخلق دولة فى شمال ممفيس (الجيزة الآن) شملت كل الدلتا لعدة قرون. وبعد ذلك كان الفتح العربى الإسلامى لمصر على يد عمرو بن العاص، فصارت مصر بأكملها جزءا من دولة الخلافة سواء كانت عاصمتها مكة أو دمشق أو بغداد أو إسطنبول. هل يمكن استخلاص «السيادة» على أرض مصر وهى محتلة على مدى ثلاثة آلاف عام منذ سقوط الدولة الفرعونية، وحتى قيام المملكة المصرية الحديثة؟ ويستحيل فى الحقيقة الارتكان إلى التاريخ الذى يقدم فترات تاريخية متباينة من السيطرة والسيطرة العكسية إلا فى خلال فترة زمنية متسقة قامت فيها الدولة التى نعرفها الآن على جانبى خليج العقبة والتى يتحكم فيها بما ذكرته وما لم تذكره اتفاقية ١٩٠٦ لأن الأوضاع التى ترتبت عليها هى تلك التى جرى ميراثها من قبل مصر والسعودية على جانبى الخليج.

والعجيب أن عقدة التاريخ تقدم دروسا متناقضة، فالمعارضون فى تعليقات القراء، وأظن أن مثلهم موجود بكثرة بين المهتمين وأعضاء مجلس النواب، أنه يستحيل أن تقدم دولة قطعة من أرضها لدولة أخرى لإدارتها وحمايتها ثم بعد عدة عقود أو قرون تعود إلى المطالبة بها مرة أخرى.

والحقيقة أن مثل ذلك جرى لنا مثلما جرى لغيرنا، فالحدود المصرية السودانية جرى رسمها بقرار بريطانى عام ١٨٩٩ جعل هناك حدودا سياسية (تتعلق بالسيادة) عند خط عرض٢٢، وحدودا إدارية تعطى للخرطوم إدارة حركة الرعى والانتقال والتسجيل للقبائل فى مثلث حلايب وشلاتين (٢٠ ألف كيلومترمربع).

التناقض فى ذلك الوقت كبيرا لأن السودان كان تحت الحكم الثنائى المصرى البريطانى (ولا تعجب فقد كانت مصر تحت الاحتلال الإنجليزى، وهى ولاية عثمانية فى نفس الوقت)، ولكن مع استقلال السودان عن مصر فإن المنطقة الإدارية صارت موضع تنازع من قبل السودان (كانت وما زالت الحجج السودانية فيما يخص حلايب وشلاتين هى ذات الحجج التى يطرحا المعارضون للاتفاق المصرى السعودى) حتى حسمت مصر الأمر واقعيا مع مطلع تسعينيات القرن الماضى بالتواجد العسكرى والمدنى والسياسى، من خلال عقد الانتخابات النيابية والرئاسية فى المنطقة.

ولمن لا يعرف من القراء، فإن منطقة جبل طارق لا تزال موضع تنازع، وليس حربا بالطبع، بين إسبانيا وبريطانيا، وكذلك الحال فإن النزاع لم ينتهِ بين الأرجنتين وبريطانيا فيما يخص جزر «المالفيناس»، كما تسميها الأولى وجزر «الفوكلاند» كما تسميها الثانية.

ولكن عقد التاريخ وتناقضاته ليست هى الوحيدة، فالجغرافيا والقانون والمصالح كلها لها عقدها هى الأخرى، وسوف نعود لها، ونضعها بين يدى مجلس النواب والقراء أيضا.

نقلا عن "المصري اليوم"