إحصاء الأقباط ليس مشكلة!؟

أتعاطف كثيرا مع حرص المهندس نجيب ساويرس وقد أصبح عنصرا فاعلا فى سياسات الداخل على الفخر بديانته القبطية التى

صاغت لها الكنيسة المصرية رؤية خاصة تحفظ تميزها وتفردها بين كنائس العالم، تخص اهل مصر باليمن والبركات، وتؤمن بان التطبيق الصحيح لحقوق المواطنة يضمن عناق الصليب مع الهلال على أرض مصر الطيبة.

لكن ما يجرى فى حوارات المهندس نجيب ساويرس رغم حقه الكامل فى حرية التعبير والاصرار على ان يضع قضية إحصاء الاقباط ونسبة حجمهم إلى سكان مصر باعتبارها مشكلة مهمة، بدعوى أن الجهاز المركزى للاحصاء والتعبئة المشهود له على مستويات دولية وإقليمية بالكفاءة العالية ودقة التقديرات فى القضايا المتعلقة بمعدلات التضخم وحجم الديون الداخلية والخارجية يتكتم هذه الإحصاءات..،وفى تقدير كثير من الاقباط ان اعدادهم ربما تتجاوز 15 مليون نسمة وفى تقديرات آخرى يشكل الاقباط عشر السكان، وايا كانت الخلافات حول عددهم فالامر المؤكد انه لا يشكل سرا عسكريا او قضية امن قومي، لان المصريين (مسلمين وأقباطا) لا يهتمون بالمحاصصة وينفرون من توزيع الوظائف على اسس طائفية، ويرون ان الكفاءة والمعرفة والخبرة هى المعايير التى ينبغى ان تسود هذه الخيارات، خاصة إذا كانت الدولة عازمة بصدق على تطبيق حقوق المواطنة وتسعى إلى المساواة الكاملة فى الحقوق المتكافئة لكل مواطنيها...، واظن ان الكنيسة التى تقوم بتعميد كل طفل قبطى تملك إحصاء دقيقا عن حجم الاقباط فى مصر ولا أعرف لماذا لاتكشف الكنيسة عن هذه الارقام، لكننى على يقين من أن عدد الاقباط لايشكل بالنسبة للمصريين أى مشكلة ذات بال لان المصريين كبروا على ان يعتبروا الاقباط أقلية طائفية،واظن ان وعيهم الكامل برفض توزيع المناصب على اسس طائفية يعكس رفضا شديدا لسياسات المحاصصة التى غالبا ما تكون سياسات فاشلة تؤدى إلى ظهور ملوك الطوائف ونخب فاسدة تهتم بمصالحها أكثر من اهتمامها بحقوق المصريين (أقباطا ومسلمين).

وأظن انه فى القرن الحادى والعشرين وفى عصر تدفق المعلومات والتواصل والشفافية ورشاد الحكم ووحدة الوطن فى مقاومة الارهاب، يصبح المطلوب من المصريين ان يتوحدوا ويعضوا على وحدتهم الوطنية بالنواجذ ويخمدوا نار الفتنة قبل ان تهب، كما يصبح مطلوبا ان يحافظ كل مصرى على النسيج الوطنى واحدا متماسكا بحسن المودة والمعاملة والقبول بمعايير المواطنة.

* نقلاً عن "الأهرام"