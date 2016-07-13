انهيار التعليم.. بدأ مع يوليو 1952

خطأ، بل جريمة، أن يقاس تقدم الدول بعدد جامعاتها.. أو بعدد خريجيها.. بل مستوى ونوعية هذا التعليم، هو الذى يحدد تقدم أو تأخر الدول.

وأرى، وبكل وضوح، أن جريمة انحدار مستوى التعليم عندنا بدأت مع ثورة يوليو 1952، لأن هذه الثورة كانت «تعشق الأرقام» حتى قيل عنها- وعنا - إننا نمتلك أقوى قوة عسكرية فى المنطقة.. وإن اقتصادنا هو الأكبر.. وإن.. وإن.. وبالتالى لا يمكن أن نقبل أى تصنيف يعتمد على الأرقام المجردة.. وكم جامعة عندنا أو كم طالباً يدرسون فى مدارسنا وجامعاتنا.. لأن «الثورة» توسعت «فى العدد» ولم تتوسع فى نوعية التعليم.. إذ إن احتياجات الوطن - من التعليم - تتغير من فترة إلى أخرى.. ولم نتطور، وظللنا نندفع إلى هذا التوسع العددى دون أى اعتبار لنوع الخريجين الذى يحتاجه الوطن.. وتلك هى الجريمة الكبرى.

وأبرز مثال على خطأ هذه السياسة أننا لم نقم بدراسة حقيقية عن احتياجات سوق العمل، داخل مصر وخارجها.. وظللنا نجرى وراء التعليم النظرى «آداب، وحقوق، وتجارة، وخدمة اجتماعية» دون أن نعلم أن سوق العمل خارج مصر، لم تعد تبحث، أو تطلب «المصرى» بينما لجأت إلى أبناء الهند وباكستان وبنجلاديش، شرقاً.. وتونس والمغرب غرباً للحصول على ما تحتاجه من القوى العاملة.. وهكذا لم تعد مصر تصدر إلا العمالة اليدوية - الجاهلة - بناء وزراعة - وفواعلية.. وأصبحت السوق حكراً على الطبيب الآسيوى.. والمهندس.. وحتى أسطوات العمل اليدوى من نجارين وسباكين لأنهم عرفوا - بعد أن درسوا - كيف يعدون أبناءهم للقفز على هذه الأعمال.

هنا نصل إلى بيت القصيد.. نقصد مناهج التعليم التى يجب أن تلبى احتياجات الأسواق، داخلياً وخارجياً، ونسينا أن الذى صنع معجزة التحديث فى العالم هم فئة «الفورمان» أى رئيس العمل.. ما بين المهندس.. والعامل البسيط، وخرجنا من هذه البوتقة لأن شبابنا يحلمون بلقب الباشمهندس أو الدكتور.. وحتى هؤلاء لم نعد نعرف كيف نقدمهم لسوق العمل.

ومناهج التعليم المصرى تعرضت للعديد من الهزات.. وتحول الطالب المصرى إلى حقل تجارب.. حتى نظم التعليم نفسها باتت تعيش تحت جو المختبرات.. بعد أن ألغينا النظام القديم وكان يقوم على: الابتدائية وكانت 4 سنوات.. والثانوية وكانت 5 سنوات مع تفريعها إلى أدبى، وعلمى وعلمى رياضة وأدخلنا نظام الإعدادية، بعد شهور قليلة من بدء ثورة يوليو 1952.

وكان الكتاب المدرسى - قبل هذا التعديل - رائعاً، جاذباً ومشجعاً على التعلم.. وكانت كتبنا - سواء فى المرحلة الابتدائية، أو الثانوية - هى نفس الكتب التى كانت تدرس فى بريطانيا وفرنسا وألمانيا.. حتى قواميس اللغة الإنجليزية أو الفرنسية، كانت - أيضاً كذلك، وليس سراً أننى مازلت أحتفظ بكثير من هذه الكتب.. وبكل هذه القواميس، بل لحقت بالمدرسين الإنجليز والفرنسيين الذين كانوا يدرّسون لنا هاتين اللغتين.

ونادراً ما كان الطالب منا يحتاج إلى كتاب خارجى. وأتذكر أن أول كتاب خارجى عرفته كان اسمه «فاروق كومبانيون» وكان فى اللغة الإنجليزية.. وكان يتفوق على الكتاب المدرسى لاحتوائه على نماذج من الأسئلة.. والإجابات النموذجية.. وسهولة شرح الدروس.. وكان ذلك عام 1950، ولم نعرف كتباً خارجية فى أى مادة أخرى غير الإنجليزية، أما الآن فهناك العديد من الكتب الخارجية، فى المادة الواحدة.. حتى فى التربية الوطنية.. وربما نجد قريباً كتباً خارجية فى الرسم.. أو فى الدين.. ولا تتعجبوا.

واللافت للنظر أن الدروس الخصوصية أصبحت آفة الآفات.. واستسلمت وزارة التعليم تماماً لهذا الطوفان، ورفعت الراية البيضاء.. وأصبحت «السناتر» هى اللغة السائدة بين الطلبة، وإذا تأخرت عن حجز مكانك فلن تجد مكاناً، وبالذات فى المواد الحيوية.. وأصبح عدد «السناتر» ينافس عدد المدارس فى أى مدينة.. والطريق أن المدرس فيها، هو نفسه المدرس فى المدرسة الحكومية، أما عن الأسعار.. فهى خراب بيوت وهم يتحدثون عن المائة جنيه مقابل الحصة الواحدة، وربما أكثر، حسب أهمية ودرجات هذه المادة.

■ ■ وأتحدى - إن وجدتم - طالباً واحداً يقرأ الكتاب المدرسى الحكومى.. فالكل يعتمد على «الملازم» ولا شىء غيرها.. وعلى الملخصات التى صارت سيدة الموقف، وكله بالثمن.. ويا خراب بيوت الآباء، بسبب هذه الدروس الخصوصية، ليس فقط فى الشهادات.. بل أيضاً فيما بينها.. وتعجبت أن وجدت وسمعت عن دروس خصوصية فى التعليم ما قبل المرحلة الابتدائية.. يعنى حضانة.. وكى جى وان!! كل ذلك والحكومة بكل وزراء التعليم تبحث عن تطوير الكتاب المدرسى.. بلا خيبة!!

■ ■ وبالطبع وسط كل هذا لم تعد بالمدرسة الحكومية أى فرصة لحصص الألعاب أو الهوايات.. أو لأى نشاط رياضى أو ثقافى.. أو ترفيهى.. بل انتهى تماماً وجود أى ملاعب داخل المدرسة.. كما انتهى دور المكتبة المدرسية وابحثوا عن حصص الموسيقى أو الفلاحة.. أو المباريات الرياضية.

■ ■ وهكذا تقطعت العلاقة بين مدرس المدرسة.. وبين الطلبة، وكانت علاقة يتميز بها عصرنا منذ الأربعينيات.. فقد كان متوسط عدد طلبة الفصل يدور حول 30 طالباً.. الآن يتحدثون عن 70 أو 80 طالباً.. وتلك قضية أخرى.

نقلاً عن "المصري اليوم"