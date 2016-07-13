لماذا خصت الكويت بالخمسين درجة حرارة؟

الكويت خصت بحرارة قد تصل الى 50 درجة او اكثر والسبب في ذلك ان شمال الهند يصدر منخفضا يسمى (المنخفض الهندي) أو (المنخفض الموسمي الآسيوي) هذا المنخفض يمر على شمال الهند ثم يحاذي بحر قزوين ثم يمر على صحراء ملحية شمال ايران بعد ذلك يصطدم بالهضبة الإيرانية (جبال زاجروس) وفي محاولة الارتفاع ليمر عبر الهضبة يبرد وفي نزوله الى منطقتنا يسخن بصورة مضاعفة تسمى (التسخين الذاتي) فالحرارة كانت في الهند 35 ولما صعدت الى الهضبة بردت فأصبحت 25 وفي نزولها تضاعفت فأصبحت 50، إذن فنحن في مصب التسعير والحرارة النادرة.

بعد ذلك تتأقلم الحرارة ولا تصل إلى البلدان المجاورة.

* نقلاً عن "الأنباء"