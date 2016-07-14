المجلس في الميزان

أقفل مجلس الأمة جلساته يوم الثالث من يوليو الجاري، وهي جلسة جرت العادة أن يقدم كل طرف ما أنجزه أو ما يسمى بموسم الحصاد… سمعنا كلاماً طيباً وبالتأكيد صاحب الحلال لن يقول شيئاً لا يرتضي به أو لا يكون محبباً له… أقصد أن صاحب البضاعة سيرّوج لبضاعته مهما كانت ويصورها على أنها من «الإنجازات الكبرى»… وهذا أمر اعتدنا عليه طالما أننا نسمع رأياً واحداً.

قالوا انجزنا 34 قانوناً ووقعنا 14 اتفاقية وقدمنا 914 سؤالاً و5 استجوابات.. طيب وبعدين؟.. سنترك الاجابة للمقبل من الأشهر والسنوات.

إنما ما ألحظه بعين المواطن الناقد أن المجلس في عمومه ضعيف، نحن نقر بأهمية وضرورة وجوده فهو في النهاية الحصن الذي يحمينا والبيت الذي يجمعنا، لكن عندما نقارن مستوى هذا المجلس بغيره من المجالس ولا أقصد هنا المجلس المبطل، بل بما سبقه، سنرى كم هو حجمه ضئيل وكم أن هناك عددا من أعضائه، حديثي التجربة، وعندما تستمع إليهم اثناء المناقشات، ترى ضعفهم بالحديث وضعف ثقافتهم، فمجالس التسعينات والسبعينات كان لها ثقلها ووزنها في الحياة السياسية والبرلمانية، وكنت تشعر أن كل عضو فيه لديه الحافز ليكون على مستوى أقرانه، سواء من حيث المستوى الخطابي ومضمونه أو من حيث المناقشة.. بينما اليوم لا تعثر على هذه النوعية إلا فيما ندر، بل تجد الخلافات والنكايات والمصالح المتناقضة تضرب في اعماق عدد من الاعضاء، وحتى مستوى نقاشاتهم للأسف كانت – أحيانا – مهينة ومسيئة لنا قبل أي شيء آخر.

بنظري كطبيب، أرى أن اسوأ ظاهرة هي العلاج في الخارج، هذا البند تحول إلى بازار سياسي بامتياز بفضل عدد من النواب، وهؤلاء باستطاعتهم إزاحة وزير من منصبه إذا خالف رغباتهم بتمرير معاملات ناخبيهم، طالبي العلاج السياحي في الخارج ولم يعد من المقبول أن يكون معيار الابتعاث إلى الخارج هو الواسطة والاستثناء، فكيف يعقل أن تتم موافقة على طلب شخص يريد «حشوة اسنان».

أما ما حصل أخيراً أثناء تعديل مواد بقانون الانتخاب، ومن وجهة نظري كقانوني، وجدت أنها عملية عليها علامات استفهام واسئلة كثيرة، فكيف يعقل أن تتم موافقة على تعديل قانون بساعتين وبلمح البصر؟… علماً أننا نعلم ومن واقع الدراسة ومعرفة الدستور والقوانين واللوائح ومن واقع السوابق أن القانون كي ينجز يحتاج على الاقل الى دورة كاملة أقلها شهران.. فكيف بعضو لجنة يقول انه نظراً لاتفاق الحكومة والمجلس يرجى التكرم بعدم المناقشة والذهاب إلى التصويت؟… أين اللائحة الداخلية؟.. ما الدرس الذي تودون إيصاله؟.. ماذا سنقول عندما نسأل عن دورة القوانين وعمل اللجان وغيره؟

أياً كانت الاجابات، فالأعمال مرهونة بنتائجها، ونحن نرى أن الخلاصات ليست بالمستوى الذي ننتظره من المجلس وآمالنا لم تنل ما نطمح إليه… لعل القادم يكون الأفضل

نقلاً عن القبس