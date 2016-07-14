النائب.. ناصر القصبي

البحث عن المصلحة الخاصة حق لكل إنسان ولا ينازعه به أحد ولكن حين تصبح مصلحتك الخاصة مؤذية وتتعدى على مصالح الأخرين وتضر بهم فحينها قد تسمع مني كلاما سيزعجك ويزعج من هم على شاكلتك ولن اعتذر عنه مهما حصل.

السياسيون أو من يطلقون على أنفسهم تلك الصفة هم أكثر الناس بحثا عن مصلحتهم ولكنهم يغلفونها بغلاف كلمات رنانة مثل محاربة الفساد والبحث عن الصالح العام وهو يشبه تماما مقولة «ظاهره الرحمة وباطنه العذاب».

ولنأخذ أحد القوانين التي جرت احداثه في مجلس الأمة ففي عام 2012 وقع أغلب نواب تلك الحقبة على قانون إعدام المسيء للرسول والذات الإلهية ولكن الحكومة قامت برده واليوم نفس تلك الاسماء وهم خارج المجلس تحرك كوادرها برفض قانون عدم جواز الترشيح لعضوية مجلس الأمة للمسيء للذات الإلهية والذات الأميرية.

يوقعون ويستقتلون لإقرار اعدام من يجوز شرعا أن يستتاب وحين يعود لرشده يطلق سراحه ولكنهم يرفضون أن يحرموا من الترشح للوصول لكرسي البرلمان فكثير منهم يعرف أنه لولا الكرسي لما كان له أي شأن في تاريخ الكويت ولم تعرفه غير زوجته.

وأود أن اذكركم بأن لا يحق للنائب أو الوزير أن يمارس دوره كنائب إلا بعد أن يؤدي القسم الدستوري التالي «أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللأمير وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحة وأمواله وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق» فكيف ستصدقون شخصا أساء للذات الأميرية بأنه سيخلص لنفس الذات التي اقسم لها لقد اعدتم للذاكرة ناصر القصبي حين كان يطلب من احدهم فيقول «قل قسم» وهو يعرف بأنه كاذب.

أدام الله من صدق بقسمه وبر به ولا دام من قسمه مجرد لوحة يقرؤها على الشاشة الداخلية.

نقلاً عن الأنباء