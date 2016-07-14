جامعة عربية جديدة

هل يمكن أن ننتهز فرصة تولي أمين عام جديد لجامعة الدول العربية، للتفكير والمبادرة لإعادة هيكلة جامعة الدول العربية مرة أخرى؟ جماعة منا سوف ترفض الفكرة، على أساس أن التفكير في بعض الأحيان يكون مدعاة للفتنة، ومن ثم لعنة كل من أيقظها. طبعة أخرى من ذات الجماعة تتشفع باليأس من إمكانية الإصلاح، لأن كل المحاولات السابقة فشلت؛ ولم تكن المشكلة بسبب الخلافات العربية المعروفة، وإنما لما بات معروفا بغياب الإرادة، فحتى بالنسبة للقرارات التي اتفقت عليها الدول العربية بالإجماع لم يجر تنفيذ الغالبية منها. جماعة أخرى سوف تتفادى السعي على أساس أن الجامعة بحالتها الراهنة تؤدي الغرض منها، وهو أن تكون رمزا وبيتا للعرب وكفى، وما يزيد على ذلك سوف يعني مزيدا من التكاليف المالية والسياسية التي لا يريد أحد أن يدفعها بعيدا عن المصالح المباشرة للدول.

كل ما سبق، وما هو أكثر من فشل في الإصلاح، كان ممكنا التعايش معه حتى تغيرت الدنيا وانقلبت مع مطلع العقد الحالي. فأساس فشل أو نجاح الجامعة كان أنها قامت على دول، ومن ثم فإن الإنجاز أو عدمه توقف دوما على مصالح تناقضت وتعارضت بأكثر مما اتفقت أو توافقت. وتفاقمت المشكلة عندما كانت دول عربية تميل للهروب إلى الأمام فلا تصير الجامعة ناجحة، إلا إذا قامت بتحرير فلسطين من النهر إلى البحر، ووحدت الدول العربية في دولة عربية واحدة.

دول أخرى فضلت الهروب إلى الخلف، وهي لم تتمسك فقط بالدولة العربية، وإنما في ظل سيطرة طائفة أو جماعة مذهبية وآيديولوجية بهذه الدولة أو تلك، فباتت مصالح الدولة مرتبطة بجماعة محدودة منها. المسألة الآن هي أن الدولة العربية سواء فضلت الهروب إلى الأمام أو الهروب إلى الخلف، أصبحت موضع التهديد الذي جاء بعضه تقليديا من دول خارجية؛ كما جاء أخطره من داخلها حينما تولد من نسيج أجيال جديدة متمردة بفعل العولمة، أو من داخل عقائد قديمة تمترست خلف أكثر قيمها رجعية وتخلفا.

الظرف التاريخي داخل الدولة العربية، وفي إقليمها بل وفي عالمها تغير، وفي جميع المنظمات الدولية الإقليمية، فإن التعامل مع عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية اختلف عن عالم الحرب الباردة، ثم اختلف مرة أخرى مع انهيار الاتحاد السوفياتي وظهور العولمة الأميركية التي لن تستمر طويلا حتى جاء عالم ما بعد 11 سبتمبر (أيلول)، والفشل الأميركي في أفغانستان والعراق، التي أعقبها مباشرة ما بات معروفا بالربيع العربي. ورغم الحديث الكثير عن انخفاض أهمية الشرق الأوسط بسبب تراجع أسعار النفط ونصيبه من الطاقة العالمية، أو بسبب الصداع الذي يسببه انهيار وفشل دول في المنطقة العربية، فإن المنطقة تشكل من ناحية أكثر المناطق خطورة في العالم بفعل مكانة الراديكالية الدينية فيها؛ ومن ناحية أخرى فإن فيها وحدها ربما القدرة على حل أهم المعضلات في عالم اليوم. وعندما تكون منطقة في العالم هي المشكلة والحل في ذات الوقت، فإنها تكون أهم مناطق العالم وأكثرها أهمية، مهما جرت الأقاويل حول تراجع الأهمية والمكانة.

الأمر الطبيعي في مثل هذه الحالات أن يكون التغيير عبر توازنات القوى القائمة، ومن ثم فإن الدول التي نجت من لعنة الربيع العربي أخذت في قيادة المنطقة ودفعها نحو إعادة الاستقرار بالقوة المسلحة أحيانا، وبالإصلاح الاقتصادي أحيانا أخرى، وبالدعوة والعمل من أجل الإصلاح الديني. تفاصيل ذلك سبق تناولها في مقالات في هذا المقام، وخلاصتها أن منظومة عربية مكونة من دول مجلس التعاون الخليجي بقيادة المملكة العربية السعودية مع مصر والأردن والمغرب، باتت تكون منظومة «العروبة الجديدة» بأثقالها المالية والسكانية والفكرية للخروج بالعالم العربي من الأوضاع المحزنة التي وصل إليها، إلى حالة جديدة من الاستقرار ثم الخروج إلى العصر الحديث بما له وما عليه. هذه المنظومة هي حتى الآن المؤثرة سياسيا في الجامعة العربية وقراراتها، ومن ثم فإن اقترابها أو ابتعادها عن المشكلات والمعضلات العربية، كان متوقفا على التوافق الحالي بين أركانها.

نجاح أو فشل الجامعة العربية مع تولي أمين عام جديد لها سوف يتوقف على المدى الذي تصل إليه في التعامل مع اللحظة التاريخية الراهنة وتوازناتها من ناحية؛ والقدرة على خلق مساحة جديدة مشتركة تتعامل مع العالم العربي ليس باعتباره دولا فقط، وإنما باعتباره أجيالا وثقافة ومصالح عابرة للحدود سواء تلك العربية أو غيرها. ولحسن الحظ فإن الأمين العام الجديد للجامعة السفير أحمد أبو الغيط له خبرة طويلة في العمل السياسي والدبلوماسي في وزارة الخارجية المصرية والأمم المتحدة؛ ومنذ خرج من الوزارة انكب على القراءة والدراسة والكتابة والنشر، ما أعطاه معرفة واسعة بالعالم الذي نعيش فيه، وكيفية التعامل معه. وببساطة فإنه من الممكن أن يجعل من المؤسسة التي يتولاها مركزا للتفكير، والحوار، ودبلوماسية المسار الثاني، بالإضافة إلى الأول حينما تقضي الضرورة، بين الدول العربية وبينها وبين العالم الخارجي.

نقطة البداية هي أن هذه جامعة دول، وليست جامعة فوق الدول، وهي جامعة تعرف جيدا توازنات القوى، ومن في يده المال والسلاح والثقل الفكري. ولكن ذلك مجرد «نقطة بداية» وما بعدها عالم واسع للتفكير وتوليد الأفكار للتعامل مع عشرات الموضوعات التي تهم الدول العربية جميعا، فكرية أو عقدية أو تنموية أو أمنية، ومع دول الإقليم أو مع دول العالم. الأفكار بطبيعتها قابلة للتطور، وجاهزة للتلقيح، ومعرضة للاختبار سواء من فكر آخر أو من الواقع. هي قابلة للاقتسام والتمييز بين مراحل وأولويات واختيارات متعددة. هنا، وحتى تكون الأمور واضحة، فإن هذا هو عمل الأمانة العامة للجامعة لكي تغذي المسار العام للجامعة المحكوم بالميثاق وبالتقاليد، الذي أثبتت التجربة أن محاولة تغييره قد تكون فتحا لأبواب جهنم؛ وذلك في الأول والآخر وظيفة الدول التي تتفاوض وتساوم وتضغط بوسائل متنوعة. ولكن الأمانة العامة يمكنها أن تجعل هذه العملية أكثر غنى وخصوبة وانفتاحا إذا ما طرحت أفكارا جرت دراستها وتداولت جوانبها المختلفة من دون القيود الدبلوماسية والسياسية التي تفرضها الدولة.

قائمة الأمور الواجب التفكير فيها كثيرة، من أول استعادة هيبة الدولة إلى حماية أمنها إلى تنمية مواردها إلى إصلاح ما جد عليها من تطرف، وغيرها أمور كلها عابرة للحدود العربية ولا تخص بلدا عربيا بعينه؛ وعلى الأغلب فإنه لا توجد بصدده وجهة نظر نهائية فعالة. فالأرجح أن الدولة العربية حائرة إزاء قضايا كثيرة، وهي تتعرض لضغط الحاجة إلى الإصلاح من ناحية، وضغط التخوف من نتائجه السياسية والاجتماعية من ناحية أخرى. قائمة الحيرة بالفعل طويلة، والبحث فيها من قبل الجامعة اعتمادا على مراكز عربية قائمة، أو اعتمادا على خبرة الأمين العام ورفاقه، سوف تكون له تكلفة مالية يمكن الحصول عليها من خارج الأنصبة المحددة للدول. وفي كل الأحوال فإن المهم أن نعرف أنه لا يمكن بقاء الأوضاع القائمة، والأهم أن نعرف الثمن الذي سوف ندفعه لتغييرها.

* نقلا عن "الشرق الأوسط"

