إفساد «الإسلام السياسي» للبحث العلمي

اعتاد البعض إخضاع البحث في مجال العلوم الإنسانية لميوله السياسية أو الأيديولوجية، وتلك آفة كبرى، لأنها تخلف وراءها آثاراً سيئة على مسار العلم ومسيرته، فالمتأدلج أعمى، في أغلب الأوقات، وجامد في كل الأوقات، بينما العلم سائل ومرن وفي صيرورة دائمة، لا يقف عند محطة أو منطقة ويثبت، ويزعم بلوغ النهاية.

وقد شهدت جامعاتنا العربية سنين طويلة إخضاع العلوم الإنسانية للأيديولوجيات السائدة، ولا تزال رواسب هذا الإخضاع جارية وسارية حتى الآن. فطيلة الوقت كان للجماعات والتنظيمات التي توظف الإسلام في تحصيل السلطة السياسية وحيازة الثروة الاقتصادية قولًا وفعلًا من أدلجة العلوم الإنسانية، وليس أنصع مثلًا في هذا مما سمي «إسلامية المعرفة» التي أخضعت كل العلوم لرؤية مجموعة تزعم الانفراد بفهم الإسلام وإدراك مراميه ومقاصده، وتعتقد أن كل العلوم يجب أن تسير وفق هذا الفهم، بدعوى إحداث قطيعة مع العلم الغربي، مع أن العلم علم، له شروطه وطرائقه المحددة التي لا خلاف عليها في الشرق أو في الغرب.

وتم هذا وسط حملة تفزيع للجامعيين تحذر من خضوع العلوم الواردة أو الوافدة من الغرب، ولاسيما في حقول الإنسانيات، بالكامل لقيم هذا الغرب وتصوراته وأهدافه العدوانية، وتتوعد من لا يوظف موقعه أو معرفته أو علمه في سبيل الله، وما هو بسبيل الله بالطبع، إنما سبيل من يتصرفون على أنهم وكلاء الله في الأرض، وهم ليسوا كذلك.

وقد عملت هذه التنظيمات على التغلغل المنظم في الحياة المدرسية، أو التعليم ما قبل الجامعي، في محاولة لصناعة تيار عريض من المناصرين والموالين والمتفهمين لمشروعها. وجار هذا بالقطع على تكوين جيل جديد يفكر بطريقة علمية، يعرف قادة هذه التنظيمات جيداً، أنها ستؤثر سلباً على مصالحهم. فمن يمتلك مهارات التفكير العلمي، سيضع كل ما تطرحه هذه التنظيمات موضع مساءلة ومراجعة وشك، بينما هي تريد لكل من يسمعون خطابها أن يخرّوا له ساجدين.

وتصورات وطرائق تفكير هذه الجماعات تتنافي مع المنهج العلمي الذي ينطلق من أن العلم يتسم بالنسبية، ويبدأ بالشك، وينفر من الإطلاقية والوثوقية، ويتسم بالموضوعية التي تخفف من تأثير الذاتي أو تُحيده، وينزع إلى وضع كل شيء موضع المساءلة.

ولم يكن لجماعة «الإخوان»، على وجه الخصوص، من شغل في المدارس والجامعات سوى التمكين لتنظيمهم، وهذا بالنسبة لهم كان الغاية الكبرى التي من أجلها تستباح كل الوسائل، ومن بينها بالقطع مستوى الخريجين، فالمهم أن يكون هذا الخريج منتمياً للجماعة أو متعاطفاً معها، وكذلك الأستاذ الذي يدرّسه، مهما تواضع مستوى هذا أو ذاك.

ومن قبل وجد اليسار العربي بشتى صنوفه التي تتراوح بين الاشتراكية الاعتدالية حتى الماركسية اللينينية، في الجامعة فرصة سانحة لتجنيد أنصار له، ولم يكن لهذا الهدف أن يتحقق من دون أعضاء هيئة تدريس من اليسار، كانوا يؤدون هذه المهمة عن طيب خاطر، معتقدين أنهم بهذا يخدمون العلم، فضلًا عن خدمة الفكرة، وخدمة الوطن.

وبعض مسار هؤلاء العلمي كان أصلًا صنيعة التأدلج. إذ عمدت الجامعات السوفييتية إلى منح درجات علمية لكثير من الباحثين الوافدين من دول العالم الثالث من دون تدقيق، أو باستسهال مفرط في كل أمر، إلا في دراستهم للمذهب الشيوعي. وامتد هذا من العلوم الإنسانية إلى العلوم الطبيعية. فكان المبعوث إلى تلك الجامعات يعود إلى بلاده حاملًا درجة الماجستير أو الدكتوراه وهو لا يفقه الشيء الكثير أو الثمين في تخصصه، فالمهم أنه درس الشيوعية ووعد بتدريسها أو العمل على جذب الطلاب إليها.

وانقلب الأمر مع الجامعات الغربية، التي لا يدقق عدد واسع منها في الدرجات العلمية التي يمنحها لطلاب من دول العالم الثالث، طالما أنهم تآلفوا مع الليبرالية، فكراً وممارسة، وصاروا، حتى من دون أن يدركوا هذا على وجه عميق، جزءاً من رأس حربة المشروع الغربي إلى العالم.

وكان لأيديولوجيات بعض السلطات الحاكمة دورها، فالعلوم الإنسانية رضخت لتصورات الحزب الحاكم أو المهيمن في بعض الدول العربية، وتم تطويعها أحياناً للتماشي مع رؤية «القائد» أو «الزعيم»، ومَن لا يتمثل لهذا المسلك يتم تهميشه أو إقصاؤه تماماً، وقد تلحق به عقوبات قاسية لا علاقة لها بمهمته الجامعية.

لكن كل الأيديولوجيات والانحيازات السابقة لا تشكل خطورة على العلم مثل تلك التي يشكلها من يزعمون أنهم يتحدثون باسم السماء.

نقلاً عن الاتحاد