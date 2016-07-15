برلمانهم المتخلف شرّع أو لنقل عدّل مؤخرا قانونا اسمه «قانون رفاه الحيوانات»، نعم رفاه الحيوانات، يقول ذلك القانون المتخلف! ثمانية عشر يوم عمل في الشهر، وإذا ما تجاوزت درجة الحرارة الـ 35 فتتوقف الخيول بقوة القانون عن جر ذلك المظهر السياحي الجميل (العربات)، ويُحرم زوار فيينا من متعة التجوال. هي ليست عربات تجرها الخيول، هي صالونات متحركة بخيولها المزركشة تجول بك في مسار منتقى انتقاء جيداً، قائدها حسن المظهر مبتسم حتى لو كان وحده، هو دائرة معارف يتكلم أكثر من لغة، ساعة تجوال واحدة مع ذلك المظهر السياحي الحضاري كافية لاختزال تاريخ عاصمة النمسا (فيينا)، يحدثك عن المتاحف كمتحف ليو بولد أو البرتينا. وإذا ما عرج بك على الموسيقى فيذكر لك باقتدار عن موزات أو شوبرت، يتحدث وكأنه يعزف سيمفونية مبهرة. وإذا تجرأت لاختبار مخزن المعلومات لديه عن النمسا بشكل عام، فسوف تجد نفسك طالبا أمام أستاذ مقتدر.

كل هذه المقدمات أريد من خلالها أن أصل إلى نقطة غياب الضمير لدى بعض من الشركات والمقاولين فيما نقرأه في صحفنا من مخالفات شبه يومية رصدها مراقبو وزارة الشؤون، عمال مغلوبين على أمرهم يؤمرون من المقاول أو الشركة التي يعملون بها للعمل في أجواء تصل درجة الحرارة فيها إلى أكثر من 50 درجة في الظل، وتصل إلى ما بين 60 – 70 في الشمس، يتجاهلون مع سبق الإصرار ما هو مشرع من قوانين تحمي هؤلاء الغلابة من نتائج مضرة بصحتهم، لا بل قد تكون قاتلة.

أسأل لماذا لا تستعين وزارة الشؤون بمتطوعين، وهم كثر، لرصد تلك التجاوزات دعما لمفتشي الشؤون في المحافظات الست، وان تضاعف أيضا العقوبة على المتجاوزين، ويجب أن نُذكّرهم باستمرار أن الكويت هي وطن الإنسانية وبتزكية أممية، دعونا نفخر بهذا المسمى ونحافظ عليه،

لا نريد أن ندعو باستحياء «عاملوهم كما تعامل النمسا خيولها».

والله وحده الموفق.

نقلاً عن القبس