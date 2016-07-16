مجرم نيس يدعم ترامب وكل المتطرفين

فى اللحظة التى عرفت فيها بالحادث الإجرامى فى مدينة نيس الفرنسية ليلة الخميس الماضى، تمنيت ودعوت الله كثيرا ألا يكون الفاعل مصريا أو عربيا أو مسلما، لكن للأسف تبين بعد قليل أن أصوله تونسية.

التمنيات شىء والواقع المؤلم شىء مختلف تماما، بعد أن صرنا كعرب ومسلمين المصدر الأول لتوريد الإرهابيين إلى معظم انحاء العالم.

كل يوم يفاجئنا الإرهابيون بعمليات جنونية وعبثية، يصعب بل ربما يستحيل أن يتخيلها عقل سوى.. ووسط هذا الجنون ــ وحتى لو تبين أن المجرم هو إنسان مختل وليس متطرفا كما هو حال مجرم اولاندو محمد صديقي ــ فإن مجرد هويته العربية أو الإسلامية سوف تزيد من تكريس الانطباع غير الصحيح بأن الإسلام دين الإرهاب وكل من يومن به إرهابيون. سوف يسجل التاريخ لمجرم نيس انه حول شاحنة عادية إلى ما يشبه سلاح الدمار الشامل، وقد تتحول هذه الفكرة الجهنمية إلى طريقة يقلدها إرهابيون آخرون فى المستقبل!.

مرة ثانية وليست أخيرة، فإن هذه العمليات الإجرامية، لن يتضرر منها إلا نحن العرب والمسلمون، ولن يستفيد منها سوى الاعداء والمتطرفين فى كل مكان فى العالم، وفى مقدمتهم دونالد ترامب، المرشح الجمهورى للانتخابات الرئاسية الأمريكية التى ستجرى فى نوفمبر المقبل.

ترامب وبعد دقائق من الهجوم خرج ليعظ، ويقول إن هذا الحادث يؤكد وجهة نظره فى ضرورة التصدى «للإسلام العنيف والمتشدد». لسوء الحظ فإن فرص فوز ترامب على هيلارى كلينتون، بعد هذا الهجوم تتزايد، وكلما استمرت هذه العمليات حتى إجراء الانتخابات، كلما كان ذلك فى صالحه، وصالح كل الأحزاب اليمينية العنصرية المتطرفة فى كل أنحاء العالم، أما المستفيد الأكبر من تشويه صورة العرب فسيظل دائما هو إسرائيل، وبعدها مباشرة إيران التى تقول إن المشكلة تكمن فى السنة وليس الشيعة.

السؤال مرة أخرى: هل نلوم إسرائيل أو إيران أو بعض القوى الدولية هنا أو هناك?!. حتى إذا فعلنا ذلك، فإنه لن يحل المشكلة، لأن جوهر المشكلة يكمن فى الفكر الذى يحرك هؤلاء المجانين، ويسرق عقولهم وأرواحهم ويجعلهم اشبه بالمخدرين أو المنومين مغناطيسيا، ينفذون مثل هذه العمليات التى لا تخطر حتى على بال الشياطين.

الذى سيدفع ثمن هذه الجريمة الجديدة هم المسلمون والعرب فى كل مكان، رغم انهم يدفعون بفعل الثمن الأكبر للإرهاب.

بعد المشهد المروع للمجرم ــ الذى حول شاحنة التبريد البيضاء إلى آلة قتل متحركة، حصدت أكثر من ٨٤ قتيلا وعشرات المصابين، منهم 50 طفلا، و١٨ آخرون فى حالة خطرة ــ فإن غالبية العالم سوف تشك وترتاب فى أى مسلم أو عربى، وسيفكر الجميع طويلا قبل أن يتعامل أو يتعايش معنا.

هذا الحادث وما سبقه من حوداث مماثلة، سيدفع سلطات أى دولة فى العالم إلى التفكير مليًا قبل أن تسمح بدخول مسلمين وعرب إليها، وإذا قبلت سيتم النظر إلى كل واحد منا باعتباره مشروعا إرهابيا، حتى يثبت العكس. سيفكر أى اجنبى طويلا قبل أن يسمح بتشغيل عربى أو مسلم، وإذا فعل سوف ينظر إليه بقلق وخوف ورعب طوال الوقت، خصوصا أن القاتل لم يكن معروفا عنه ميول إرهابية، أو تطرف فكرى بالمرة، بل حوادث عادية يمكن أن يرتكبها أى شخص.

القاتل التونسى لم يقتل فقط ٨٤ شخصا كانوا يحتفلون بذكرى الثورة الفرنسية فى 14 يوليو وسقوط سجن الباستيل، بل قتل سمعة ملايين العرب والمسلمين ودمغهم زورًا وبهتانًا بأنهم مشروعات إرهابية تحت التمرين أو التنفيذ!!!.

نقلاً عن الشروق