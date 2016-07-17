أتعلم نعم.. أصافح لا

شقيقان مسلمان قدما إلى سويسرا مع والديهما من سوريا، وسكنا بلدة ثرويل، وتعلما في مدرسة هناك كلاجئين سياسيين، بمعنى توفير كل مستلزمات الحياة لهم في هذا البلد الغربي المسيحي.

ولأسباب دينية حملها الطالبان معهما واحتفظا بها دون غيرها، كالتعلم على مدرسات ومشاركة الطالبات لهما بالفصول وتكفل حكومة غربية باحتوائهما مثل اي سويسري آخر، رفض الشقيقان مصافحة مدرستهما، مما اثار ضجة في سويسرا.

هذا النوع من التزمت الديني يجب ألا يقف عند مصافحة المرأة فقط، بل يجب أن يشمل كل مناحي الحياة؛ التعلم على يد امرأة لان صوتها عورة.. والاختلاط مع الجنس الآخر حتى في ساحة اللعب.. حتى ان مجرد قبول اللجوء إلى دول حرام ان نعايد شعوبها لانها مسيحية.. لا يجوز ان يكون.

ام اننا نصنف الحلال والحرام وفق ما تقف عنده مصالحنا؟ فإنسانية هذه الدول غلبت وتجاوزت انسانية كثير من الدول الاسلامية، التي شددت اجراءات القبول واللجوء السياسي فيها لهؤلاء.. وحين يأتي وقت الشكر لهم والامتنان لما قدموه لنا.. عن طريق المصافحة.. يحل الحلال والحرام.

إن مصافحة المعلم هي اقل تعبير عن الشكر والاحترام من طالب لمدرسته، بغض النظر عن جنس المعلم، فهذه اليد هي التي خطت واشارت وكتبت على السبورة ومسحت مرة واثنتين وثلاثا لادخال المعلومة بكل الاشكال والسبل.. وهي التي طبطبت على الاكتاف تشجيعاً.

المهم بالموضوع ان سلطات التعليم في هذا الاقليم السويسري أصدرت قراراً بانه لا يحق لتلميذ ان يرفض مصافحة معلمته لاسباب دينية، ويحتمل ان يواجه اولياء الامور دفع غرامة في حال رفض ابناؤهم مصافحة المعلمين.

نسيت اذكر ان والد هذه الاسرة التي منحت اللجوء السياسي وفتحت ابواب الرزق والتعليم لها هو امام مسجد مثير للجدل في بازل.

* نقلاً عن "القبس"