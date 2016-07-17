قانون الهيبة والسيادة

إلى سبتمبر أو اكتوبر وأنا اكتب بشكل متقطع ووفقاً للظروف بسبب الاجازة الصيفية، ولكن بعد صدور قانون الرياضة الجديد الذي يرتب اوضاعنا في الداخل، بدا الارتياح على الشارع الكويتي بشكل عام، والادلة كثيرة من الواقع الملموس، عدا بضعة اصوات ربما لها مصالح خاصة ومسيرة وموجهة. لكن يمكن القول إن قافلة الاصلاح تسير ولن تلتفت الى هؤلاء، لأن الهدف الاساسي من اصدار القانون هو المصلحة العامة للكويت وشبابها، وحمايتهم من الظروف السائدة في الوطن العربي بشكل عام هذه الايام، واغلاق الطريق بوجه كل انتهازي يريد الضرر بهذا الوطن الطيب. الآن، القانون صدر ومن يرد مصلحة الوطن فعليه التعاون، ومن لا يرد «ما يشوف شر»، لان اجراءات الاصلاح ستتخذ ولا تنتظر الحكومة موافقة احد من خصومها لا في الداخل ولا في الخارج. فبالتوفيق لمن يدير امور هذا البلد الخير من مسؤولين في الدولة والمجلس والحكومة لرعاية ابنائهم الرياضيين.

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اثبت الكتاب الجوابي الذي نشر أخيراً والموجه من الفيفا الى اتحاد الكرة الكويتي ان هناك كتاباً ورد الى الفيفا يوم 26 يونيو الماضي يتضمن فيه شكوى من الداخل واعتراض على القوانين الكويتية. أقول كان «خشيتوا» فقرة «بالاشارة الى كتابكم الله يهديكم».

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أتفق مع أخي العزيز فيصل القناعي، الذي طالب هيئة الفساد بالتحقيق مع الفاسدين في القطاع الحكومي. لكن أطالب القناعي أيضاً بالتحقيق مع كل من عليه شبهة فساد واستفادة من موقعه في الرياضة وتأثيره على المنظمات الاقليمية في الكويت والاتحادات والأندية المحلية حتى نكون منصفين مع الجميع. «صح ولا لأ؟».

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– الأرجنتين وضعها مثلنا، وربما أسوأ، و«الفيفا» أرسل مبعوثاً وطلب توسط مارادونا، والآن منتخبها الأولمبي سيشارك في الدورة الأولمبية، وهو ما يبين أن الاتحاد الدولي لا يجرؤ ان يوقفه، إنما أوقفنا كدولة الكويت حتى من غير لجنة تحقيق. فأين العدالة؟ أين المدافعون عن الكويت، مثل عضو اللجنة التنفيذية بــ«الفيفا» الكويتي الشيخ أحمد الفهد؟

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صرح الشيخ طلال الفهد بأنه، وبسبب أي حل للاتحاد، لن يشتكي لا خارجيا ولا داخليا، والكتاب المذكور الوارد أخيراً من «الفيفا» يقول العكس.

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– اتحاد الكرة يطالب الحكام بالمساهمة في معسكر الإعداد الصيفي.. «أقول وين فلوس الرعايات».

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«عش رجباً ترَ عجباً».

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أسد تقي

النائب الأول لرئيس الاتحادين الكويتي والآسيوي لكرة القدم سابقاً

* نقلاً عن "القبس"