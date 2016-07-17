كفار قريش وكفار الكويت

عندما ينتقد أحد أهل الكويت حين يحمدون الله على أفضاله عليهم بمقولة «ماكلين شاربين»، فعليك أن تكون على يقين أن هذا الشخص لم يقرأ كتاب الله ولا حتى أية واحدة، أو أنه قرأ ولكنه لا يفهم ما قرأه، وحاله حال طيور الزينة التي نشتريها بأثمان مرتفعة لمجرد أنها تردد بعض الآيات وهي لا تفهمها.

ولو سألت أي إنسان، مهما كان دينه أو مذهبه، عن أهم النعم التي يتمناها لقال لك: انها نعمة «الأمن والأمان» ويكفيك أن تسأل أي شخص مرت بلده بقلاقل أو حروب ولنأخذ إخواننا في سورية والعراق واليمن التي كانت تعيش بنعم الله عليها من أمن ورغد في العيش فكيف أصبح حالهم الآن؟

من أسهل السور القرآنية في الحفظ هي سورة قريش، والتي توضح أهم نعم الله على أهل قريش، حين قال رب العزة والجلالة: (لإيلاف قريش * إيلافهم رحلة الشتاء والصيف * فليعبدوا رب هذا البيت * الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف)، فهل من ينتقد من يحمد الله على نعمه الأكل والشرب يعتبر نفسه أفضل من الله عز وجل، وهو الذي أمرنا بالحمد على نعمة الاطعام وعدم الجوع، ونعمة عدم الخوف؟ حتى أن الله قدم نعمة الطعام قبل الأمن، فالجوع هو ما يلغي الأمن والأمان في أي مكان في العالم.

أتمنى من كل شخص لم يشاهد معاناة الشعوب التي فقدت الأمن، وتسبب فقدانه في جوعهم أن يشاهد صور اطفال سورية، الذين انتشرت صور لهم وهم يبحثون عن طعامهم في حاويات القمامة، وهي الدولة التي كان يقال انه لا يموت فيها جائع، بسبب خيرات الله عليها».

أدام الله نعمه علينا، وأولها عدم الجوع، وعدم الخوف، ولا دام من يريدنا أن ننكر تلك النعم على أهل الكويت...

* نقلاً عن "الأنباء"