لا أدلة دامغة : نهاية نظريات مؤامرة الـ 28 صفحة!

بعد أكثر من عقد من الضغوط القانونية، تحرك البيت الابيض لرفع السرية عن الصفحات الثماني والعشرين المتبقية من التقرير المتعلق بأحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر. وتم نشر هذه الصفحات في خضم الاضطراب الناتج عن انقلاب تركيا الذي تم إحباطه، وهجوم نيس الذي نُسب إلى داعش، وإعلان ترامب عن إختياره لنائب الرئيس.

وتتضمن الصفحات عدد من الخيوط التي لم يكن قد تم التحقق منها سابقًا والتي تمت دراستها في طور التحقيق في تخطيط هجمات 11 أيلول / سبتمبر وتنفيذها. وعند صدور التقرير، رأى الرئيس بوش أن الإفصاح هذه الصفحات - في ذلك الوقت - قد يضر بالعلاقات بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية التي هي شريك أساسي في مكافحة الإرهاب. وخلصت اللجنة إلى أن هذه الخيوط المحتملة ليست مشمولة ضمن نطاق مسؤوليات اللجنة.

لغز تآمري

على الرغم من أن هذه الخطوة كانت إحترازية في ذلك الوقت، إلا أنها أثارت حالة من الغموض التآمري، إذ أنّ هذه الصفحات غير المنشورة شرّعت الأسطورة المبسّطة التي تصور الوضع وكأنّ المملكة العربية السعودية كحليف خطير وذو وجهين لواشنطن. كما ولّد عدم نشر هذه الصفحات شعورًا بأنّ واشنطن لم تكن صادقة تمامًا مع عائلات الضحايا في أسوأ هجوم إرهابي حصل على الأراضي الأميركية.

خلال الأربعة عشر عامًا من المعركة القانونية والشعبية بين أعضاء الكونغرس وعائلات الضحايا، كان يُنظر إلى رفض رفع السرية عن هذه الصفحات "كدليل دامغ" لدور المملكة العربية السعودية في الهجمات خصوصًا وأن عددًا كبيرًا من الخاطفين يحملون الجنسية السعودية ونظرًا لتاريخ أسامة بن لادن الشخصي والطويل.

فتح التشريع الذي أقره مجلس الشيوخ (والذي هدد الرئيس أوباما باللجوء إلى حق النقض فيه) إمكانية محتملة لعائلات الضحايا رفع دعاوى قضائية ضد المملكة العربية السعودية. وافترض البعض أن رفع السرية عن هذه الصفحات قد يمنح دليلًا قويًا في حال تم رفع مثل هذه الدعاوى في المستقبل.

ليس من "هنالك" هناك

إلا أنّ البيت الأبيض من جانبه أشار يوم الجمعة إلى أن مكتب التحقيقات الفيديرالي (إف.بي.آي) وأجهزة الإستخبارات الأميركية قامت بتحقيقات شاملة، وبشكل مستفيض، في هذه الخيوط. وخلصت إدارة الرئيس أوباما إلى أنّه لا توجد أدلة تثبت أي صلة بين الحكومة السعودية ومؤامرة الحادي عشر من أيلول/سبتمبر. ووجدت التحقيقات أيضًا إلى أن العديد من الخيوط في هذه الصفحات قد تكون مزورة.

وفي حين أشارت الصفحات إلى أنه يمكن لمسؤولين صغار في الحكومة السعودية وغيرهم من السعوديين أن يكونوا قد كانوا على اتصال مع الخاطفين أو أن يكونوا قد وفروا لهم درجة معيّنة من الدعم لأسباب مختلفة، إلا أنه لا توجد أي أدلة تثبت بأن الحكومة السعودية قامت بمساعدة تنظيم القاعدة وتحريضه على هجمات 11 أيلول/ سبتمبر أو حتى التغاضي عنها أو التسامح مع مثل هكذا هجمات. وبعبارة أخرى... الطريق إلى 11 أيلول/سبتمبر لم تمر من خلال الرياض.

شريك وليس خصم

في أعقاب نشر هذه الصفحات، لا ينبغي أن يكون التركيز على ما إذا تم التحقيق بدقة في هذه الخيوط أو لا، بل حول كيفية تعميق التعاون بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب لمنع أي هجمات أخرى. والأمل هو أن يتسبّب نشر هذه الصفحات بطي صفحة مؤلمة، استمرت عقدا كاملا، من الكفاح لفهم هذا الهجوم الإرهابي المروع.

تواجه كل من واشنطن والرياض تحديًا صعبًا ليس فقط من قبل تنظيم القاعدة وشركاءه، ولكن أيضا من قبل الدولة الإسلامية (داعش) في الداخل والخارج. وتوضح الهجمات الإرهابية التي حصلت خلال هذا الشهر في المملكة العربية السعودية والعراق وتركيا وبنغلاديش وفرنسا التحدي العالمي الذي تشكله الجماعات المتطرفة. وساعد انهيار سوريا واليمن وتفتيت العراق في توفير أرضًا خصبة لهذه المجموعات لاستغلال هذه الفوضى وجذب مؤيدين لها من كل بقاع الأرض .

في حين تم بذل جهود لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب (وخاصة من خلال تحالف الرياض لمكافحة داعش)، يجب تكثيف العمل في هذا الإطار. يجب إتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الحرب الطاحنة في سوريا والانهيار الحاصل في اليمن والتفتيت في العراق. سيكون من الخطأ نقل المسؤولية إلى الإدارة الجديدة. كما أنه من الضروري القيام بمزيد من الجهود في الداخل للتصدي بفعالية للتهديد الذي يشكله التطرف.

في وقت نشهد فيه هذا الكم من التحديات الخطيرة العالمية، سيكون من الخطأ أن نسمح لهذه الصفحات الثماني والعشرين أن توتر الشراكة القوية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.

لقد حان الوقت لإرساء التعاون وليس الانقسام، ولكن للأسف، لا تقوم الحملة الانتخابية الرئاسية الاميركية الحالية إلا بشحن هذا الإنقسام.

*الدكتور أندرو بوين هو كاتب مقال لموقع "العربية" الإنكليزي، وهو معلق أميركي حول شؤون الأمن القومي وعلاقة الولايات المتحدة بالشرق الأوسط.