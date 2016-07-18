مجزرة جديدة .. فى بورسعيد !

نحمد الله حمدا كثيرا ونشكره شكرا وفيرا لأن ما حدث من الجهاز التدريبى والإدارى للنادى المصرى على استاد الإسماعيلية لم يكن فى استاد بورسعيد بحضور جماهيرى، لأن النتيجة فى الغالب لهذه الأحداث المذرية كانت ستقودنا إلى مجزرة جديدة على غرار تلك التى وقعت فى فبراير عام2012، وأدت إلى مصرع نحو سبعين شابا من مشجعى الأهلى وخيرة شباب مصر, والغريب فى الأمر أن يوم وقوع تلك المجزرة كان حسام حسن وشقيقه إبراهيم أيضا على رأس الجهاز التدريبى للنادى المصري, ولايعنى ذلك أنهما يتحملان مسئولية ما جري, ولكن وقائع تاريخية عديدة تثبت أنهما كان سببا فى كثيرمن التوترات التى حدثت على أرض الملاعب الكروية داخل مصر وخارجها, وما جرى فى استاد الإسماعيلية من حسام حسن وجهازه التدريبى بتفجير موجة من الشغب والاعتداء على مصور ورجال شرطة هوتعبير صريح عن ظاهرة بلطجة الملاعب التى تفشت بشكل مخيف وينبغى على الدولة أن تأخذ منها موقفا صارما وحازما حتى لا تسيل أنهارالدماء مجددا فى ملاعبنا,وأقول الدولة ولا أقول اتحاد الكرة لأن موقفه كان شديد السلبية والعقوبة التى أقرها كانت مثيرة للضحك والسخرية فما قيمة غرامة بضعة آلاف من الجنيهات وما الرادع فى الإيقاف ثلاث مباريات!ألم تكن الجريمة تستحق الشطب موسما كاملا أوموسمين؟إن ميسى أعظم لاعبى كرة القدم فى العالم لم تعصمه مكانته من عقوبة السجن 21شهرا لخروجه على القانون بالتهرب الضريبي,فما بالنا بممارسة البلطجة العلنية فى مناطق شديدة الخطورة!, وإذا كان من الضرورى إعادة النظرفى هذا القرارألف مرة فلابد من إعادة النظرمليون مرة فى إقامة مباريات على ملاعب بورسعيد ووسط الجماهيرتجنبا لحدوث مجازرجديدة لايحتملها الوطن حاليا ومستقبلا.

*نقلاً عن "الأهرام" المصرية