مصر أكبر من كده..!

«مصر تعرقل صدور بيان بالإجماع عن مجلس الأمن يندد بمحاولة الانقلاب فى تركيا». هذا الخبر تم تداوله فى اليوم التالى لمحاولة الانقلاب التى قادها عدد من العسكريين الأتراك، وتفصيله أن الولايات المتحدة وبعد التشاور مع أنقرة اقترحت مشروع بيان يشدد على ضرورة «احترام الحكومة المنتخبة ديمقراطياً فى تركيا». إلا أن مصر عارضت ورود هذه العبارة فى البيان. تم نفى هذا الكلام رسمياً فيما بعد، وتقديرى أن ذلك هو ما يليق بمصر.

أعلم بالطبع كمّ الإساءات التركية فى حقنا، بعد الإطاحة بنظام الحكم الإخوانى فى 3 يوليو 2013، لكننى لا أتصور أن من صالحنا أن نبدو فى هكذا صورة، وكأننا دولة تريد أن تكايد نظام حكم داخل دولة أخرى، لمجرد أنه سبق وكايدها. مصر أكبر من ذلك بكثير، أفهم أن «أردوغان» تطاول على مصر فى مواقف عديدة بعد عزل «مرسى»، لكننى لا أستطيع أن أبرر أن نؤدى بنفس الطريقة التى أدى بها. إن أهم ما يميز شخص الرئيس «السيسى» عدم الرد على هذه الصغائر، لأنه يعلم حجم الدولة التى يحكمها، وقد سبق أن اعتذر لأمير دولة قطر عما ناله ووالدته من أذى على أقلام وألسنة عدد من الإعلاميين المصريين، فأدى بالطريقة التى تليق به، ويبدو أن بعض المسئولين لم يستوعبوا هذه الرسالة. ومع احترامى لحماس البعض ورغبتهم فى الشماتة فى «أردوغان» وجماعة الإخوان، فإننى أرى أن مصر أكبر من أن تهبط إلى ذلك.

لقد انزعجت كثيراً وأنا أتابع ردود فعل البعض على محاولة الانقلاب على «أردوغان»، خصوصاً عندما بدأوا يتحدثون عن تشابه ما شهدته تركيا منذ يومين مع ما شهدته مصر عام 2013. هذا الكلام فارغ تماماً، لأن ما حدث فى 30 يونيو كان ثورة نزل فيها ملايين المصريين مطالبين بانتخابات رئاسية مبكرة، ولم يستجب لهم الرئيس المعزول، فتصاعدت المطالبات للقوات المسلحة المصرية بالتدخل، قبل أن تقع البلاد فى شرك التطاحن الأهلى، وبالتالى فالتحرك الذى شهدته مصر فى 3 يوليو 2013، لم يكن يعدو الاستجابة لمطالب ثورة شعبية. مشهد 30 يونيو مختلف تماماً عن مشهد (15 يوليو) فى تركيا، فما حدث فى تركيا انقلاب عسكرى رفضته كل الأطراف فى تركيا: مؤسسات الدولة، وحزب الحكم، وأحزاب المعارضة، وقطاع كبير من القوات المسلحة التركية، والجهاز الأمنى، ووسائل الإعلام، والأهم من هذا وذاك تلك الآلاف التى تحدت حظر التجول الذى فرضه الانقلابيون، وأعلنت تمسكها بأردوغان. ولعل الذاكرة المصرية لم تفقد بعد المشهد الاحتفالى العكسى الذى شهدته مصر عندما صدرت قرارات 3 يوليو، وتم عزل «مرسى». فقد نزل ملايين المصريين للاحتفال بهذا القرار، وباستجابة القوات المسلحة لمطالبهم فى 30 يونيو بعزل الرئيس، بسبب عدم استجابته لمطالبهم بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

المكايدات يجب ألا تفقدنا حقائق الأشياء، والغضب من رئيس دولة أو نظام يحكم دولة يجب ألا يفقدنا الموضوعية فى النظر إلى الأمور. قد يكون من المفيد أن نعيد النظر فى هذا النوع من الأداء، ونفهم أن مصر كبيرة على الكلام ده!.

*نقلاً عن "الوطن" المصرية