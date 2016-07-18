«انقلاب» تركيا.. و«الكيان الموازي»

ما جرى في تركيا ليلة السبت 16 يوليو الماضي من محاولة «انقلابٍ عسكريٍّ» فاشل أثار الكثير من الجدل واللغط ليس في تركيا وحدها بل في المنطقة والعالم، وبقيت أسئلةٌ كثيرةٌ معلقةٌ سيكشف عنها المستقبل، دون أي حاجةٍ إلى الدخول في تفكيرٍ تآمري من أي شكلٍ أو لونٍ، فإن الأسئلة التي أثارها الحدث بحد ذاته بالغة الأهمية، مثل من خطط لهذا الانقلاب؟ وكيف فشل في غضون ساعاتٍ؟ وكيف يمكن فهم التغير السريع في المعلومات والمعطيات والتصريحات والمواقف؟.

الإجابات التي تم تقديمها بشكلٍ رسميٍ عبر تصريحات أو قراراتٍ حكوميةٍ هي إجابات جازمة بمعرفة تفاصيل ما جرى حتى قبل أن ينتهي، فتمّ اتهام «فتح الله غولن» مباشرةً بأنه خلف الانقلاب، وتمّ اعتقال قياداتٍ عسكريةٍ كبرى، وعشرات الجنود، وعشرات القضاة، مع إزالة أي مظاهر للانقلاب في الإعلام والشوارع.

لشرح شيء من خلفية ما جرى، يمتلك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تصوراً واضحاً لمستقبل تركيا منذ خلافه الشهير أواخر التسعينيات مع الرمز التاريخي لإسلاميي تركيا نجم الدين أربكان أواخر التسعينيات، وتحالفه الشهير مع «فتح الله غولن» وهو سعى بوعيٍ لإضعاف دور الجيش التركي الذي كان يقدم نفسه دائماً كحامٍ للجمهورية والعلمانية ونجح في ذلك مع بعض التفاصيل المصاحبة، ونجح أيضاً في إضعاف الأحزاب السياسية العلمانية في تركيا، واستطاع أن يتغلغل في مؤسسات القضاء والشرطة عبر أتباعه وأتباع «غولن»، ثم اختلف مع «غولن» وسعى لبناء نظامٍ رئاسي في تركيا يكون هو قائده الأوحد وهو يسعى لتغيير الدستور.

إذن فالخلاف في تركيا اليوم هو بين رمزين وتيارين للإسلام السياسي، أتباع أردوغان «الحزب الحاكم» وأتباع غولن «الكيان الموازي» ومن طبيعة هذه التيارات أنها حين تسيطر على بلدٍ ما فإن خلافاتها تكون شرسةً وحديةً، ويمكن تذكر خلافات هذه التيارات في مثال قادة الأفغان بعد خروج السوفييت، وكذلك قادة السودان نهاية التسعينيات.

تيار «غولن» تيارٌ صوفي اجتماعي منظم ومدني ومنتشر في تركيا وخارجها، وهو امتداد لحركة نور الدين النورسي والصوفية، وزعيمه غولن ينتسب إلى آل البيت ويقدم نفسه كقطبٍ صوفي ذي كشوفات وأحوال، وتياره ناشط في التعليم والمدارس، وهو لا يخفي طموحاته السياسية، وقد تعرض «غولن» لمضايقات مستمرة من قبل قادة الانقلابات العسكرية حتى انتهى به المطاف في ولاية «بنسيلفينيا» الأميركية يدير من هناك مؤسساته الدينية والسياسية والاقتصادية والإعلامية الكبرى.

مشروع أردوغان المشار إليه أعلاه يفضل نسخةً تركيةً لجماعة «الإخوان المسلمين»، وإن اختلف عنهم بسبب ظروف تركيا وطبيعة الدولة فيها، والخلاف بين الرجلين خلاف داخل تيارٍ واحدٍ، مع اختلافاتٍ معتبرةٍ، أولوية «غولن» هي الأتراك داخل تركيا وخارجها، وأولوية أردوغان هي الأمة الإسلامية وبناء نموذج للإسلام السياسي في المنطقة والعالم. «غولن» يرى مصالح تركيا مع دول آسيا الوسطى والأقليات التركية فيها، وأردوغان يرى مصالح تركيا مع العرب وإيران، بالتحالف والتخالف، ودعم الإسلام السياسي. ينحاز «غولن» إلى أن «تطبيق الشريعة» ينطلق من الأفراد والمجتمعات بينما يراه أردوغان في السلطة.

بحكم تحالفهما السابق يعرف أردوغان قدرة غولن وأتباعه وتغلغلهم في مؤسسات الدولة، وبخاصةٍ في الشرطة والقضاء، وهو يخشى ذلك أكثر من أي شيء آخر، ومن هنا جاءت الاتهامات السريعة والحديث عن «الكيان الموازي» ومن جهته خرج غولن على «سكاي نيوز عربية» لينفي ذلك جملةً وتفصيلاً ويتبرأ من أي علاقةٍ له بما جرى بل وبتضرره الشخصي من الانقلابات العسكرية ورفضه لها.

رفضت الدول العربية الانقلاب وأيدت الحكومة المنتخبة وهذا طبيعيٌ، وبخاصةٍ أن تركيا كانت قد بدأت التوجه إلى إعادة بناء علاقاتٍ متينةٍ مع الدولة المصرية والتخلي عن موقفها بعد 30 يونيو، وقد كان مستغرباً أن يرفع الرئيس التركي علامة «رابعة» مجدداً.

أخيراً، حملة التأييد الجارفة من رموز وأتباع الإسلام السياسي في الخليج تثير أسئلة عن الوطنية وتشعل هواجس حول الأمن الوطني و«الكيان الموازي» في دول الخليج.

*نقلا عن صحيفة "الاتحاد" الإماراتية.

